/Aadhaar Big Update: ১৪ জুনই শেষ, আধার অ্যাপে আসছে বিরাট পরিবর্তন, শিগগিরই আপগ্রেড করুন নিজের অ্যাপ

mAadhaar to be discontinued: পুরনো 'mAadhaar' অ্যাপটি চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার পরিষেবায় বড়সড় পরিবর্তন। বন্ধ হচ্ছে পুরনো 'mAadhaar' অ্যাপ। উন্নত নিরাপত্তা ও নতুন কিউআর কোড ফিচারসহ আসছে নতুন আধার অ্যাপ। জানিয়েছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI)। UIDAI আধারের স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত পুরনো 'mAadhaar' অ্যাপটি চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তিনির্ভর ও কিউআর কোড যুক্ত অত্যাধুনিক একটি নতুন 'Aadhaar' অ্যাপ বাজারে নিয়ে আসছে। যার মূল উদ্দেশ্যই হল দেশের কোটি কোটি নাগরিকের ব্যক্তিগত আধার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা। সেইসঙ্গে ডিজিটাল যাচাইকরণ প্রক্রিয়া আরও সহজতর করা। পাশাপাশি, সাইবার জালিয়াতির ঝুঁকি কমানো।
UIDAI-এর পক্ষ থেকে গ্রাহকদের অবিলম্বে পুরনো অ্যাপ আনইনস্টল করে নতুন আধার অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয়েছে। ১৪ জুন অবধি-ই কার্যকর থাকবে পুরনো আধার অ্যাপটি। তারপর আর পুরনো অ্যাপে কোনও কাজ হবে না। তাই নতুন অ্যাপ আপগ্রেড করে যেতে বলা হয়েছে সব গ্রাহককে। ডিজিটাল যুগে তথ্যের গোপনীয়তা (Data Privacy) রক্ষা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্যই নতুন অ্যাপ প্ল্যাটফর্ম তৈরি জরুরি হয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে আধার নিয়ামক সংস্থা। নতুন আধার অ্যাপ্লিকেশনটিতে যাচাইকরণের সময় সম্পূর্ণ তথ্য দেখা যাবে না। শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট কাজের জন্য যতটুকু তথ্যের প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই দেখা যাবে। ফলে এটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত তথ্যের উপর তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।
নতুন অ্যাপে থাকছে কিউআর (QR) কোড ভিত্তিক তথ্য শেয়ারিংয়ের সুবিধা। হোটেল বুকিং, হাসপাতাল, সরকারি দফতর বা যে কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই কিউআর কোড ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। নতুন অ্যাপে থাকছে ওটিপির পাশাপাশি বা ওটিপি-র বিকল্প হিসেবে ফেস অথেন্টিকেশন (Face Authentication)ও। ফলে মাল্টি-লেয়ার সিকিউরিটি থাকছে। তাই সিম জালিয়াতি বা ওটিপি চুরির মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে ঢোকা আটকানো যাবে। নতুন অ্যাপটি গ্রাহকরা সরাসরি তাঁদের নিজেদের হাতের আঙুলের ছাপ (Fingerprint), মুখ (Face), এবং চোখের মণি (Iris)-র মাধ্যমে বায়োমেট্রিক লক ও আনলক করতে পারবেন।
নতুন আধার অ্যাপ কীভাবে সেটআপ করবেন?
প্রথমে ব্যবহারকারীকে গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে অফিশিয়াল "Aadhaar" অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে।
এরপর অ্যাপটি খুলে ব্যবহারকারীকে তার পছন্দের ভাষা নির্বাচন করতে হবে।
তারপর আধার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক থাকা মোবাইল নম্বরটি দিতে হবে ও মোবাইলে আসা ওটিপি (OTP) দিয়ে যাচাই করতে হবে।
এবার ব্যবহারকারীকে ফেস অথেন্টিকেশন বা মুখমণ্ডল যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হতে পারে।
এই প্রাথমিক ধাপগুলো করার পর, অ্যাপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবহারকারীকে একটি পিন (PIN) দিতে হবে বা বায়োমেট্রিক লক-আনলক করতে হবে।
সবশেষে, ব্যবহারকারী তার আধার নম্বরটি যুক্ত করে আরও একবার চূড়ান্ত ওটিপি ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রোফাইলটি পুরোপুরি সক্রিয় করতে পারবেন।
