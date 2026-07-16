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ব্যবসা গুটাচ্ছে Oppo! বন্ধ হচ্ছে অপারেশন, ভারতের ওয়ানপ্লাস ব্যবহারকারীদের কী হবে?

OnePlus shutdown: যারা ইতিমধ্যেই ওয়ানপ্লাস ফোন ব্যবহার করছেন বা নতুন ফোন কিনেছেন, তারা কী করবেন? তাদের কী হবে? কী জানাচ্ছে সংস্থা?

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:03 PM IST
ব্যবসা গুটাচ্ছে Oppo! বন্ধ হচ্ছে অপারেশন, ভারতের ওয়ানপ্লাস ব্যবহারকারীদের কী হবে?
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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