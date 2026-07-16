/ব্যবসা গুটাচ্ছে Oppo! বন্ধ হচ্ছে অপারেশন, ভারতের ওয়ানপ্লাস ব্যবহারকারীদের কী হবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যবসা গুটাচ্ছে Oppo! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজার থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে অন্যতম জনপ্রিয় "ফ্ল্যাগশিপ কিলার" ব্র্যান্ড ওয়ানপ্লাস। বন্ধ হচ্ছে অপারেশন! ওয়ানপ্লাসের প্যারেন্ট কোম্পানি Oppo-র পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর তারপরই প্রশ্ন উঠছে, ভারত থেকেও কি বিদায় নিচ্ছে ওয়ানপ্লাস?
ওয়ানপ্লাস কি ভারত থেকেও বিদায় নিচ্ছে?
চলতি সপ্তাহ থেকেই ওয়ানপ্লাস আমেরিকা ও ইউরোপে তাদের অপারেশন বন্ধ করা শুরু করতে পারে। যদিও চিনে এখনও ব্র্যান্ডটির অপারেশন চালু থাকবে, তবে ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত-সহ বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত আন্তর্জাতিক বাজার থেকেই ওয়ানপ্লাস সম্পূর্ণ বিদায় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একসময় ভারতের প্রিমিয়াম স্মার্টফোন বাজারে শীর্ষে ছিল ওয়ানপ্লাস। ফলে ওয়ানপ্লাসের সম্ভাব্য বিদায়ের খবরে ব্যবহারকারীদের মাথায় হাত!
Oppo-র পুনর্গঠন ও অন্যান্য ব্র্যান্ডেরও পরিবর্তন
Oppo-র পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। তবে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক পরিবর্তনের এই ধাক্কা লেগেছে তাদের অন্য সাব-ব্র্যান্ডের উপরেও। যেমন, সিস্টার ব্র্যান্ড রিয়েলমি (Realme) চিনের বাজার থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নিচ্ছে।
ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার মূল কারণ
Oppo কেন ওয়ানপ্লাসের মতো তাদের এত জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ডের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে, তার পিছনে প্রধান কারণ আর্থিক মন্দা ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক বাজারে স্মার্টফোনের চাহিদা কমায়, তার প্রভাব সংস্থার মোট উপার্জনের উপর পড়েছে। মেমোরি চিপ ও যন্ত্রাংশের দাম এখন আকাশছোঁয়া। যারফলে সস্তায় প্রিমিয়াম ফিচারের ফোন দেওয়ার যে নীতি নিয়ে ওয়ানপ্লাস চলত, তা ধরে রাখা আর লাভজনক হচ্ছে না।
বর্তমান গ্রাহকদের কী করণীয়
এখন যারা ইতিমধ্যেই ওয়ানপ্লাস ফোন ব্যবহার করছেন বা নতুন ফোন কিনেছেন, তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। বাজার থেকে ওয়ানপ্লাস উঠে গেলেও টাইম-টু-টাইম গ্রাহকরা সফটওয়্যার আপডেট পেয়ে যাবেন।
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