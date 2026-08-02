Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /প্রযুক্তি
  • /১৫ অগস্টের আগেই মহাধামাকা! ভারত মহাসাগরে জারি NOTAM, ১০০০০ কিমির অগ্নি আস্ফালনেই চিনকে উচিত শিক্ষা

১৫ অগস্টের আগেই মহাধামাকা! ভারত মহাসাগরে জারি NOTAM, ১০০০০ কিমির 'অগ্নি' আস্ফালনেই চিনকে উচিত শিক্ষা

ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ডিআরডিও) চেয়ারম্যান সমীর ভি. কামাট জানিয়েছেন যে, ১০০০০ কিলোমিটারেরও বেশি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শুধু কেন্দ্রের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 02, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:53 PM IST
১৫ অগস্টের আগেই মহাধামাকা! ভারত মহাসাগরে জারি NOTAM, ১০০০০ কিমির 'অগ্নি' আস্ফালনেই চিনকে উচিত শিক্ষা
Image Credit: অগ্নি-৬ এবার কাঁপাবে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ছটফট করছে ফ্যানে ঝুলন্ত বাবা, সাতের ছেলে তুলছে ভিডিয়ো! স্ত্রীর ডিভোর্সের দাবির পরই..
2
3
4
5