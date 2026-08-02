১৫ অগস্টের আগেই মহাধামাকা! ভারত মহাসাগরে জারি NOTAM, ১০০০০ কিমির 'অগ্নি' আস্ফালনেই চিনকে উচিত শিক্ষা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের পর ভারত এবার ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (IOR) বিরাট কৌশলগত পদক্ষেপ দেশের। ভারত মহাসাগরের ২৫৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকার সামুদ্রিক ও আকাশপথের করিডোরে নোটাম (NOTAM) জারি করা হয়েছে। নোটাম হল 'নোটিস টু এয়ার মিশন' বা 'নোটিস টু এয়ারমেন'। বিমান চালক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পাঠানো যে নোটিসে সরকারি সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনও আকাশসীমায় বিমান চলাচলে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা বিপদ সম্পর্কে জানানো হয়ে থাকে। আগামী ৬ ও ৭ অগাস্ট নোটাম কার্যকর হবে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে এই সময়ের মধ্যে ভারত হয়তো একটি ভয়ংকর মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারে।
নোটাম কী এবং নতুন সতর্কবার্তায় কী বলা হয়েছে?
নিরাপত্তাজনিত কারণে জারি করা এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির মূল উদ্দেশ্যই হয় কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে নির্দিষ্ট এলাকায় বেসামরিক ও বাণিজ্যিক বিমান চলাচল এবং জাহাজের যাতায়াত সীমিত করা। প্রতিরক্ষা মানদণ্ড অনুযায়ী, ২৫৩০ কিলোমিটার দূরত্ব সাধারণত মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের আওতাভুক্ত সীমার মধ্যেই পড়ে। ৬ ও ৭ অগাস্ট সময়কালে নির্ধারিত রুটটি সম্পূর্ণভাবে ‘নো-ফ্লাই জোন’ (বিমান চলাচলের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা) হিসেবে গণ্য হবে।
ভারত মহাসাগরে কৌশলগত কার্যক্রম কেন এখন গুরুত্বপূর্ণ?
কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই বিবেচিত হচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহলে। সাধারণত অগ্নি বা অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য ভারত বঙ্গোপসাগরে নোটাম জারি করে থাকে, তবে এবার ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই গত কয়েক বছর ধরে চিনের তৎপরতা ক্রমাগত বেড়েছে। চিন প্রায়শই গবেষণা ও উন্নয়নের অজুহাত দেখিয়ে এখানে তাদের অত্যাধুনিক গোয়েন্দা সাবমেরিন ও উন্নত মানের নৌযান মোতায়েন করে থাকে। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে বেজিং অনেক সময় এসব নৌযানের চলাচলের বিষয়ে আগে থেকে কোনও তথ্য বা নোটিস দেয় না। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের নতুন এই নোটাম জারিকে ওই অঞ্চলে চিনের অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতির বিরুদ্ধেই জোরালো কৌশলগত বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ভারত কোন ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পরীক্ষা চালাতে পারে?
মনে করা হচ্ছে যে, ভারত হয়তো অগ্নি-৬ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাতে পারে। ২০২৬ সালের মে মাসে ভারত বঙ্গোপসাগরের আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে প্রায় ৩৫৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক করিডোরের জন্য নোটাম জারি করেছিল। সেই সময়ও ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি-৬ এর সম্ভাব্য পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা হয়েছিল।
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১০০০০ কিলোমিটারেরও বেশি পাল্লার অগ্নি-৬ ক্ষেপণাস্ত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত
ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান সমীর ভি. কামাট জানিয়েছেন যে, ১০০০০ কিলোমিটারেরও বেশি পাল্লার অগ্নি-৬ ক্ষেপণাস্ত্রট পরীক্ষার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত এবং শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। অগ্নি-৫ এর সফল পরীক্ষার পর, ভারত এখন তার আঘাত হানার সক্ষমতা ১০০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দ্রুত কাজ করছে। ভারত মহাসাগর এলাকায় জারি করা নতুন নোটামকে ভারতের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত সুবিধা এবং সামুদ্রিক সার্বভৌমত্ব আরও সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। কামাটের বক্তব্য অনুযায়ী, যদি ১০০০০ কিলোমিটার পাল্লার অগ্নি-৬ ক্ষেপণাস্ত্রট সত্যিই পরীক্ষামূলক উড়ানের জন্য প্রস্তুত থাকে, তবে ভারত আবারও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, তা সে দেশগুলি ভারতকে প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখুক বা কৌশলগত মিত্র হিসেবে, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে বিশেষ মনোযোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উভয় ক্ষেত্রেই জয়ী হবে ভারত এবং পর্দার আড়ালে থাকা অসংখ্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ।
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