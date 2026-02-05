Skill-Based Hiring: টাস্ক-ভিত্তিক জব ডেসক্রিপশন থেকে স্কিল-নির্ভর অভিযোজন: এআই-চালিত দুনিয়ায় ‘রাইট ফিট’ খুঁজে পাওয়ার উপায়…

Skill-Based Hiring: টাস্ক-ভিত্তিক জব ডেসক্রিপশন থেকে স্কিল-নির্ভর অভিযোজন: এআই-চালিত দুনিয়ায় ‘রাইট ফিট’ খুঁজে পাওয়ার উপায়…
AI in Recruitment: নিয়োগ প্রক্রিয়ার এই পুনর্বিবেচনাই ‘বিয়ন্ড এআই, সিভি ও জব ডিসক্রিপশনস উইথ লিংকডইন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের শেষ পর্বের মূল বিষয়। প্রচলিত অভিজ্ঞতা-নির্ভর ফিল্টার আজ আর বাস্তব কাজের সক্ষমতাকে ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারছে না। এই জায়গাতেই নিয়োগের সমীকরণ বদলে দিচ্ছে লিংকডইনের হায়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজকের দিনে প্রতিটি চাকরির ভূমিকাই দাঁড়িয়ে আছে কিছু মূল দক্ষতার উপর। তার সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে— ভূমিকাটি সময়ের সঙ্গে বদলালে নিজেকেও সেই বদলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং আরও শেখার ক্ষমতা। কাজকে দেখার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিই নিয়োগের পদ্ধতিতেও বড়সড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। লিঙ্কডইনের গবেষণা বলছে, আজ ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের সময় নিয়োগকর্তারা অভিজ্ঞতা, দক্ষতার সঙ্গে পদের সামঞ্জস্য এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা— এই তিনের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজেন।
নিয়োগ প্রক্রিয়ার এই পুনর্বিবেচনাই ‘বিয়ন্ড এআই, সিভি ও জব ডিসক্রিপশনস উইথ লিংকডইন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের শেষ পর্বের মূল বিষয়। জি মিডিয়ার সহযোগিতায় তৈরি এই পর্বে অংশ নিয়েছেন লিঙ্কডইনের এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ট্যালেন্ট ও লার্নিং সলিউশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট রুচি আনন্দ এবং উইপ্রোর চিফ অপারেটিং অফিসার সঞ্জীব জৈন। আলোচনায় উঠে এসেছে— শুধু প্রথাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং একজন প্রার্থীর সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে নিয়োগ করতে হলে নিয়োগকর্তাদের কীভাবে কৌশল বদলাতে হবে।
অভিজ্ঞতার ফিল্টার ছেড়ে দক্ষতার ইঙ্গিতের দিকে…
প্রচলিত অভিজ্ঞতা-নির্ভর ফিল্টার আজ আর বাস্তব কাজের সক্ষমতাকে ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারছে না। দক্ষতা ও কাজের ধরন যখন এত দ্রুত বদলাচ্ছে, তখন সঠিক মানুষ খুঁজে পেতে নিয়োগকর্তারা ক্রমেই সমস্যায় পড়ছেন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ৫৪ শতাংশ নিয়োগকর্তার মতে, আবেদনকারীদের অর্ধেক বা তারও কম মানুষই চাকরির প্রকৃত চাহিদা পূরণ করতে পারেন। এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে— কঠোর ও স্থির নিয়োগ মানদণ্ডের সীমাবদ্ধতা।
এই জায়গাতেই নিয়োগের সমীকরণ বদলে দিচ্ছে লিংকডইনের হায়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। পদবি বা সোজাসাপটা কেরিয়ার পথের উপর নির্ভর না করে, এই প্রযুক্তি দক্ষতা, শেখার সক্ষমতা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত মানসিকতার উপর জোর দেয়। এর ফলে নিয়োগকর্তারা এমন প্রার্থীদের খুঁজে পান, যাঁরা শুধু আজকের দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত নন, বরং আগামী দিনে সেই দায়িত্ব যে দিকে এগোবে, তার সঙ্গেও তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন।
এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত করছে নিয়োগ জগতে চলা বৃহত্তর পরিবর্তন। ভারতে এখন ৭৮ শতাংশ নিয়োগকর্তা প্রথাগত ডিগ্রির তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ব্যবহারিক ও এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য দক্ষতাকে। এর ফলে প্রতিভার দরজা আরও বেশি মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে এবং দ্রুত ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
এই পরিবর্তনের কথা পর্বে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন সঞ্জীব জৈন। তাঁর কথায়, ‘আজকের দিনে অনেক পদেই একাধিক ধরনের দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন—যেমন কাকফা সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে মঙ্গোডিবি। এই ধরনের দক্ষতার মানুষ বাজারে পাওয়া খুবই কঠিন। লিঙ্কডইনের হায়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাদের এমনই একটি বিশেষায়িত পদ পূরণ করতে সাহায্য করেছে, যা ৯ মাস ধরে খালি পড়ে ছিল। প্রেডিকটিভ অ্যানালিসিস ব্যবহার করে এমন প্রার্থীদের চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁদের গ্রোথ মাইন্ডসেট ও শেখার ক্ষমতা আমাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার সঙ্গে মিলেছিল। ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিয়োগ সম্ভব হয়েছে।‘
শেখার ক্ষমতাই আসল নিয়োগের শক্তি
কেবল প্রথম দিন থেকেই কাজ শুরু করার প্রস্তুতি দিয়ে সবচেয়ে সফল নিয়োগ নির্ধারিত হয় না। বরং দীর্ঘমেয়াদে ভালো পারফরম্যান্সের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূচক হল শেখার ক্ষমতা। অনুষ্ঠানে রুচি আনন্দ বলেন,
‘আমি সব জানি না— এই উপলব্ধি থাকা এবং কীভাবে আরও শিখতে পারি, সেই প্রশ্নটা নিজেকে করা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দক্ষতা ।‘
দক্ষতার জীবনকাল যত ছোট হয়ে আসছে, এই মানসিকতা তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সঞ্জীব জৈন উইপ্রোর একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। সেখানে কোনও আগের এআই অভিজ্ঞতা না থাকা কিছু মার্কেটিং অ্যানালিস্ট প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে একটি চ্যাটবট তৈরি করেন, যার ফলে গ্রাহক সংযোগে চল্লিশ শতাংশ উন্নতি হয়।
যেখানে নিয়োগকর্তার বিচারবুদ্ধিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
নিয়োগ প্রক্রিয়া যত জটিল হচ্ছে, ততই নিয়োগকর্তার সময় ও বিচারবুদ্ধি হয়ে উঠছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একঘেয়ে ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের চাপ কমিয়ে দিয়ে এআই নিয়োগকর্তাদের সেই জায়গায় মন দেওয়ার সুযোগ করে দেয়, যেখানে মানুষের ভূমিকা অপরিহার্য।
ভারতের ৪২ শতাংশ নিয়োগকর্তা জানিয়েছেন, এআই ব্যবহারের ফলে তাঁরা সময় পাচ্ছেন— ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আরও সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুধু দ্রুত কাজ শেষ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না; বরং মানবকেন্দ্রিক ও সচেতন সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বদলে নিয়োগকর্তারা হয়ে উঠছেন প্রকৃত অর্থেই ‘ট্যালেন্ট আর্কিটেক্ট’।
