AI Impact on Careers: অভিজ্ঞতা থেকে অভিযোজন: এআই যেভাবে কাজের দুনিয়া বদলে দিচ্ছে, তাতে প্রাসঙ্গিক থাকবেন কীভাবে…

AI Impact on Careers: অভিজ্ঞতা থেকে অভিযোজন: এআই যেভাবে কাজের দুনিয়া বদলে দিচ্ছে, তাতে প্রাসঙ্গিক থাকবেন কীভাবে…
AI in Workplace: বর্তমান কর্মবিশ্বে পরিবর্তনের হাওয়া নয়, বরং বইছে ঝোড়ো গতি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) যেভাবে কাজের সংজ্ঞাকে বদলে দিচ্ছে, তাতে অভিজ্ঞ পেশাদারদের সামনে এক বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি জি মিডিয়া আয়োজিত ‘বিয়ন্ড এআই’ অনুষ্ঠানে লিঙ্কডইন এবং উইপ্রো-র শীর্ষ কর্মকর্তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন—এআই এড়িয়ে চলা এখন আর কোনো বিকল্প কৌশল হতে পারে না। বিশেষ করে মধ্যম ও উচ্চস্তরের পেশাদারদের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এআই দ্রুত বদলে দিচ্ছে কাজ করার ধরন। যাঁরা এই বদলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইছেন না, তাঁদের কর্মজীবন ছোট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য মাঝারি ও উচ্চস্তরের পেশাদারদের ক্ষেত্রে— যাঁদের কাজের অভ্যাস গড়ে উঠেছে এআই-পূর্ব সময়ের বাস্তবতায়। সংস্থাগুলি যখন দ্রুত এআই গ্রহণের পথে হাঁটছে, তখন এআই-কে এড়িয়ে চলা আর কোনও কার্যকর কৌশল নয়।
জি মিডিয়ার সহযোগিতায় তৈরি ‘বিয়ন্ড এআই, সিভি ও জব ডিসক্রিপশনস উইথ লিংকডইন’ অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এই বাস্তবতাই তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনায় লিঙ্কডইনের এশিয়া–প্যাসিফিক অঞ্চলের ট্যালেন্ট ও লার্নিং সলিউশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট রুচি আনন্দ এবং উইপ্রোর চিফ অপারেটিং অফিসার সঞ্জীব জৈন ব্যাখ্যা করেছেন—এআই-চালিত কর্মক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক থাকতে হলে অভিজ্ঞ পেশাদারদের শেখা, মানসিকতা ও নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।
শুধু অভিজ্ঞতা আর যথেষ্ট নয়
এআই আসার আগে যেসব গুণ পেশাদারদের সাফল্য এনে দিয়েছিল, সেগুলি ভবিষ্যতেও সমান কার্যকর হবে—এমন নিশ্চয়তা আর নেই। অভিজ্ঞতা এখনও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা একা যথেষ্ট নয়। কারণ কাজের ধরন ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে।
অনুষ্ঠানে রুচি আনন্দ ব্যাখ্যা করেন, এই প্রেক্ষাপটে ‘শেখার ক্ষমতা’ বা লার্নঅ্যাবিলিটি হয়ে উঠছে একটি মৌলিক দক্ষতা। তাঁর কথায়, শেখার ক্ষমতা মানে হল—“কাজের স্রোতের মধ্যেই শেখার জায়গা তৈরি করা, নতুন সরঞ্জাম ব্যবহার করা এবং কৌতূহল ধরে রাখা।”
মধ্যম ও উচ্চস্তরের পেশাদারদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা এখন নির্ভর করছে—তাঁরা কত দ্রুত নতুন দক্ষতা রপ্ত করতে পারছেন, শেখা বিষয়গুলি নতুন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে পারছেন এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রমাণ দিতে পারছেন কি না। অতীত অভিজ্ঞতার গভীরতা এখন আর একমাত্র মানদণ্ড নয়।
ভুলে শেখা, আবার শেখা—বারবার
নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলা এখন আর কোনও বিশেষ সময়ের ঘটনা নয়; এটি হয়ে উঠেছে একটানা চলমান প্রক্রিয়া। সঞ্জীব জৈনের কথায়,
“আমাদের ভুলে শিখতে হবে, শিখতে হবে এবং আবার নতুন করে শিখতে হবে। গতকাল যা শিখেছিলাম, শুধু তার উপর ভর করে আর জীবন চলবে না।”
দক্ষতা ও কাজের পদ্ধতি যত দ্রুত বদলাচ্ছে, ততই অভিজ্ঞ পেশাদারদের কাছে এই পুনর্গঠন অনিবার্য হয়ে উঠছে। রুচি আনন্দ বলেন,
“এআই মানে কম চাকরি নয়, বরং নতুন ধরনের চাকরি।”
এই মন্তব্যই স্পষ্ট করে দেয়—পরিবর্তনের প্রতি খোলা মন না রাখলে প্রাসঙ্গিক থাকা সম্ভব নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, এই পুনর্গঠন কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয়; এটি নেতৃত্বের দায়িত্বও। কারণ অভিজ্ঞ পেশাদাররাই দলের কাজের সংস্কৃতি গড়ে দেন, শেখার পরিবেশকে প্রভাবিত করেন এবং সংগঠনের ভেতরে অভিযোজনকে উৎসাহ দেওয়া হবে কি না, তার ইঙ্গিত দেন।
এআই-প্রথম মানসিকতা এবং উচ্চ-মূল্যের নেতৃত্ব
সঞ্জীব জৈনের ব্যাখ্যায়, এআই-প্রথম মানসিকতা মানে এআই-কে প্রতিযোগী নয়, বরং এক ধরনের সহচর হিসেবে দেখা। এআই ব্যবহার করে মানসিক চাপ কমিয়ে পেশাদাররা তখন মন দিতে পারেন সৃজনশীলতা, যোগাযোগ ও নেতৃত্বে।
এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক উচ্চস্তরের পেশাদারদের ক্ষেত্রে, কারণ তাঁদের মূল্য ক্রমেই নির্ভর করছে বিচারবোধ, পরামর্শ দেওয়া, সমস্যা সমাধান এবং কৌশলগত চিন্তার উপর।
তবে এআই-প্রথম নেতৃত্ব মানে শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা নয়। এর মানে হল—এআই ব্যবহার করে মানবিক শক্তিকে আরও উঁচুতে তুলে ধরা। এআই-সমর্থিত কর্মক্ষেত্রে তাঁরাই এগোবেন, যাঁরা কখনও শেখা বন্ধ করেন না, পরিবর্তনের জন্য খোলা মন রাখেন এবং প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেন নিজের সেরা গুণগুলিকে আরও জোরালো করে তুলতে—প্রতিস্থাপন করতে নয়।
‘বিয়ন্ড এআই, সিভি ও জব ডিসক্রিপশনস’-এর শেষ পর্বটি দেখুন— রিয়েল টাইমে কীভাবে কাজ ও ক্যারিয়ারের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে, তা বুঝতে...