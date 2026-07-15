/১৫ হাজারেই বাজারে ফাটাফাটি 5G স্মার্টফোন, 6000mAh ব্যাটারি থেকে সনির 48MP ক্যামেরা! রং বদলাবে LED লাইটও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেক ব্র্যান্ড Ai+ ভারতের বাজার ধরতে নিয়ে এসেছে এক জোড়া বাজেট ফ্রেন্ডলি 5G স্মার্টফোন। টেক লাভার্সদের চর্চায় Nova 2 Pro ও Nova 2 Neo। মধ্য়বিত্তর কথা ভেবে কোম্পানি ১৫০০০ টাকার মধ্য়েই দু'টি হ্যান্ডসেট বাজারে এনেছে। Nova 2 Pro-তে রয়েছে চমকে দেওয়া ফিচার্স। ফোনের ব্যাক প্য়ানেলে রয়েছে একটি এলইডি লাইট। যা আবার কাস্টোমাইজ করা যায়। ইনকামিং কল, মেসেজ এবং নোটিফিকেশনের ওপর ভিত্তি করে সেই আলো বদলে যায়। শক্তিশালী পাওয়ার ব্যাকআপের জন্য দু'টি ফোনেই রয়েছে বড় ৬০০০ এমএএইচ ব্যাটারি। Nova 2 Neo শুরু হচ্ছে ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা থেকে। Nova 2 Pro পাওয়া যাবে ১৫ হাজার ৯৯৯ টাকা থেকে। আর এই মডেলে আবার ১০০০ টাকার ব্যাংক ডিসকাউন্টও আছে। রইল দুই ফোনের যাবতীয় ফিচার্স ও স্পেসিফিকেশন
এআই+ নোভা টু প্রো স্পেসিফিকেশন
ডিসপ্লে: নোভা টু প্রো-তে রয়েছে ৬.৯ ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস স্ক্রিন, যার রেজোলিউশন ২৩৪০x১০৮০ পিক্সেল। এই ডিসপ্লে ১৪৪ হার্টজ রিফ্রেশ রেট এবং পিক ৮০০ নিটস ব্রাইটনেস সাপোর্ট করে। ২.৫ ডি গ্লাসের প্রোটেক্ট করে স্ক্রিনটি। ফোনের পুরুত্ব ৮.২ মিমি এবং ওজন ২১৩ গ্রাম। পিছনের প্যানেলে কাস্টম যোগ্য এলইডি লাইট রয়েছে, যা কল বা মেসেজ আসার সময়ে ব্লিংক করে
ক্যামেরা: ছবি তোলার জন্য ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে। এতে ৪৮ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সনি আইএমএক্স৫৮২ সেন্সরের পাশাপাশি একটি ৮-মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা-ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্স দেওয়া হয়েছে। সেলফির জন্য রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা।
পারফরম্যান্স ও সফটওয়্যার: অ্যানড্রয়েড সিক্সটিরে উপর বেস করে নেক্সট কোয়ান্টাম ওএসে চলে। ফোনের মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭১০০ অক্টা কোর প্রসেসর সিক্স ন্যানোমিটার ফ্যাব্রিকেশনে তৈরি। যা ২.৪ গিগাহার্টজ পর্যন্ত ক্লক করা হয়। গ্রাফিক্সের জন্য মালি-জি৬১০ জিপিইউ আছে।
ব্যাটারি ও বাকি ফিচার্স: এতে রয়েছে ৩৩ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সুবিধা-সহ ৬০০০ এমএএইচ ব্যাটারি। ফোনে স্টিরিও স্পিকার, ৩.৫ মিমি হেডফোন জ্যাক, এফএম রেডিও এবং সাইড-মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে। জল এবং ধুলো প্রতিরোধের জন্য আইপি৬৫ রেটিং রয়েছে।
এআই+ নোভা টু নিয়ো স্পেসিফিকেশন
ডিসপ্লে: নোভা টু নিয়োতে রয়েছে ৭২০ x ১৬০০ পিক্সেল রেজোলিউশনযুক্ত ৬.৭৪-ইঞ্চির এইচডি প্লাস ডিসপ্লে। যা ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট এবং ৬০০ নিটস ব্রাইটনেস সাপোর্ট করে।
ক্যামেরা: ছবি তোলার জন্য রয়েছে ৪৮ মেগাপিক্সেলের সনি আইএমএক্স৫৮২ লেন্সযুক্ত ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। এইট মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা রয়েছে। সুরক্ষার জন্য এই বাজেট ফোনে আইপি৬৫ রেটিং রয়েছে
পারফরম্যান্স ও সফটওয়্যার: পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে, নোভা টু নিয়োতে রয়েছে সিক্স ন্যানোমিটারের মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৬৩০০ অক্টা-কোর প্রসেসর এবং আর্ম মালি-জি৫৭ এমসিটু জিপিইউ রয়েছে। অ্যানড্রয়েড সিক্সটিরে উপর বেস করে নেক্সট কোয়ান্টাম ওএস।
ব্যাটারি: ১৮ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং-সহ ৬০০০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে