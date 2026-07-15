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১৫ হাজারেই বাজারে ফাটাফাটি 5G স্মার্টফোন, 6000mAh ব্যাটারি থেকে সনির 48MP ক্যামেরা! রং বদলাবে LED লাইটও

আপনি কি নতুন স্মার্টফোট কেনার কথা ভাবছেন? আপনার বাজেট কি ১৫ হাজার টাকার মধ্য়ে? তাহলে জেনে নিন বাজারে চলে এসেছে ফিচার্সে ভরপুর দু'টি হ্য়ান্ডসেট। যেমন ক্যামেরা, তেমনই ব্যাটারি

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 15, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:54 PM IST
১৫ হাজারেই বাজারে ফাটাফাটি 5G স্মার্টফোন, 6000mAh ব্যাটারি থেকে সনির 48MP ক্যামেরা! রং বদলাবে LED লাইটও
Image Credit: চমকে দিয়েছে যে দুই ফোনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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