LinkedIn Profile Tips: লিংকডইনের অ-আ-ক-খ: যখন এআই আবেদন বাছছে, তখন পেশাদাররা কীভাবে আলাদা করে নজরে আসবেন…
Career Growth: বর্তমান সময়ে নিয়োগকর্তারা যখন এআই (AI) ব্যবহার করে হাজার হাজার আবেদন থেকে যোগ্য প্রার্থী বেছে নিচ্ছেন, তখন শুধু ডিগ্রি বা অভিজ্ঞতার তালিকা দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। জি মিডিয়ার সহযোগিতায় লিঙ্কডইনের বিশেষ অনুষ্ঠান ‘বিয়ন্ড এআই, সিভি ও জব ডিসক্রিপশনস’-এর শেষ পর্বে উঠে এল এক নতুন সত্য— ডিজিটাল এই বাজারে ‘স্পষ্টতা’ (Clarity) এবং ‘আসলত্ব’ (Authenticity) এখন চাকরিপ্রার্থীদের প্রধান হাতিয়ার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এমন এক সময়ে আমরা দাঁড়িয়ে, যখন ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নিয়োগকর্তা চাকরির আবেদন বাছাই করতে এআই ব্যবহার করছেন। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া ক্রমশ হয়ে উঠছে আরও বেশি সংকেত-নির্ভর। চাকরিপ্রার্থীদের জন্য এর অর্থ— আবেদন করার পদ্ধতিতেও আনতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। গতে বাঁধা সিভির যুগ শেষ। বরং এমন একটি প্রোফাইল, যেখানে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, সেটাই চাকরির বাজারে এগিয়ে রাখবে।
জি মিডিয়ার সহযোগিতায় তৈরি ‘বিয়ন্ড এআই, সিভি ও জব ডিসক্রিপশনস উইথ লিংকডইন’ অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এই এআই-প্রতিরোধী চাকরি খোঁজা ও কেরিয়ার গঠনের পথই তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনায় লিংকডইনের এশিয়া–প্যাসিফিক অঞ্চলের ট্যালেন্ট ও লার্নিং সলিউশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট রুচি আনন্দ এবং উইপ্রোর চিফ অপারেটিং অফিসার সঞ্জীব জৈন ব্যাখ্যা করেছেন— এআই-চালিত ট্যালেন্ট বাজারে কীভাবে পেশাদাররা নিজেদের দক্ষতা-কেন্দ্রিক ও বিশ্বাসযোগ্য পরিচিতি গড়ে তুলতে পারেন।
অ=আসল পরিচয়ের প্রোফাইল
স্বয়ংক্রিয়তা ও ব্যাপকতার দ্বারা গড়ে ওঠা বাজারে ‘আসলত্ব’ এখন আলাদা করে চোখে পড়ার অন্যতম কারণ। তবে আসলত্ব মানে সব কিছু উজাড় করে দেওয়া নয়। আসলত্ব মানে স্পষ্টতা। যে প্রোফাইলগুলোতে ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, শেখার অভিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা থাকে, সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য এবং মূল্যায়নযোগ্য হয়ে ওঠে— এমন সময়েও যখন হয়তো কেরিয়ারের পথ সরলরৈখিক নয়।
রুচি আনন্দের কথায়, ‘অনেক শক্তিশালী প্রার্থীই নিজেদের সংকেত দুর্বল করে ফেলেন, কারণ তাঁরা কেরিয়ারের বিরতি, পরিবর্তন বা মোড় ঘোরানোর সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন না।‘
সমস্যা বিরতিতে নয়; সমস্যা হল নিয়োগকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিতের অভাবে। এআই-সমর্থিত নিয়োগ ব্যবস্থায় নিখুঁতভাবে সাজানো যোগ্যতার চেয়েও স্পষ্ট সংকেত অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
আ=দক্ষতা ও ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড গড়া
দক্ষতা-নির্ভর নিয়োগ পদ্ধতি বদলে দিয়েছে— কোন বিষয়টি মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুষ্ঠানে রুচি আনন্দ তুলে ধরেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাই গড়ে ওঠে আনুষ্ঠানিক পদবির বাইরেও— কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা, সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপ, প্রাথমিক নেতৃত্বের দায়িত্ব বা বিভিন্ন সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে।
দশজন নিয়োগকর্তার মধ্যে সাতজন এখন ডিগ্রির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য দক্ষতাকে। ফলে শেখার ক্ষমতা বা শেখার মানসিকতা হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিকতার শক্তিশালী সূচক। আজকের নিয়োগকর্তারা খুঁজছেন উন্নতির স্পষ্ট সংকেত ও উদ্দেশ্য— একজন পেশাদার হিসেবে আপনাকে কী চিহ্নিত করে? নিজের শেখার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড গড়ে তুললে, তা দক্ষতা ও দিকনির্দেশ— দু’টিই স্পষ্ট করে তুলে ধরে।
ক=উদ্দেশ্য নিয়ে সংযোগ গড়া
নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রুচি আনন্দ জোর দিয়েছেন—সংখ্যার চেয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ সংযোগ অনেক বেশি মূল্যবান। কেবল দেওয়ানেওয়া-মূলক অনুরোধ না করে, শেখা, দিকনির্দেশ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ দীর্ঘমেয়াদে প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করে।
এআই-সমর্থিত খোঁজাখুঁজির পরিবেশে, এই ধরনের অর্থবহ সংযোগই অসংখ্য সাধারণ কানেকশন অনুরোধের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী সংকেত তৈরি করে।
দক্ষতা-নির্ভর ও এআই-সহায়ক নিয়োগ ব্যবস্থা যত বিস্তৃত হচ্ছে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে—যাঁ রা সবচেয়ে পরিষ্কার সংকেত পাঠাতে পারেন, তাঁরাই আলাদা করে নজরে পড়েন। আসল প্রোফাইল, দৃশ্যমান দক্ষতা ও সচেতন সংযোগ কেবল খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাই বাড়ায় না, বিশ্বাসযোগ্যতাও গড়ে তোলে। এআই-নির্ভর চাকরির বাজারে স্পষ্টতাই এখন চাকরিপ্রার্থীদের নতুন মুদ্রা।
