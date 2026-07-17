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পকেটে বড় কোপ! ৫৪৯ টাকার জনপ্রিয় পোস্টপেইড প্ল্যান তুলে নিল এয়ারটেল, এবার কত খরচ?

Tariff Hike 2026: ২০২৬ সালের ট্যারিফ বৃদ্ধির জেরে এয়ারটেল তাদের ৫৪৯ টাকার জনপ্রিয় ইন্ডিভিজুয়াল পোস্টপেইড প্ল্যানটি তুলে নিল। এর ফলে সাশ্রয়ী গ্রাহকদের জন্য ন্যূনতম পোস্টপেইড রিচার্জের খরচ অনেকটাই বেড়ে ৭৯৯ টাকা হতে চলেছে। এই সিদ্ধান্তে সাধারণ গ্রাহকদের মাসিক খরচে বড় কোপ পড়বে বলে মনে করছেন টেলিকম বিশেষজ্ঞরা।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 17, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:16 PM IST
পকেটে বড় কোপ! ৫৪৯ টাকার জনপ্রিয় পোস্টপেইড প্ল্যান তুলে নিল এয়ারটেল, এবার কত খরচ?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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