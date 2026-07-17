/পকেটে বড় কোপ! ৫৪৯ টাকার জনপ্রিয় পোস্টপেইড প্ল্যান তুলে নিল এয়ারটেল, এবার কত খরচ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেলিকম বাজারে আবারও বড়সড় পরিবর্তনের হাওয়া। ২০২৬ সালের ট্যারিফ বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ভারতী এয়ারটেল তাদের পোর্টফোলিও থেকে অন্যতম জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী পোস্টপেইড প্ল্যানটি সরিয়ে দিল। এবার থেকে এয়ারটেলের ব্যক্তিগত বা ইন্ডিভিজুয়াল পোস্টপেইড ক্যাটাগরি থেকে বাদ পড়তে চলেছে ৫৪৯ টাকার প্ল্যানটি। এর ফলে যে সমস্ত গ্রাহক তুলনামূলক কম খরচে এয়ারটেলের পোস্টপেইড পরিষেবা ব্যবহার করতেন, তাঁদের পকেটে এবার বড় কোপ পড়তে চলেছে।
কী ছিল এই ৫৪৯ টাকার প্ল্যানে?
এয়ারটেলের ব্যক্তিগত পোস্টপেইড প্ল্যানগুলোর মধ্যে এই ৫৪৯ টাকার প্ল্যানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই প্ল্যানে গ্রাহকরা পেতেন আনলিমিটেড লোকাল ও এসটিডি ভয়েস কলিং। প্রতিদিন ১০০টি করে এসএমএস। প্রতি মাসে ৪০ জিবি ডেটা রোলওভার সুবিধা-সহ। অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে ছিল এক্সস্ট্রিম প্লে ও উইঙ্ক মিউজিক-এর ফ্রি সাবস্ক্রিপশন।
এখন কী বিকল্প রইল গ্রাহকদের কাছে?
এই ৫৪৯ টাকার সাশ্রয়ী প্ল্যানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এয়ারটেলের সবচেয়ে সস্তা পোস্টপেইড প্ল্যানের রিচার্জ শুরু হচ্ছে ৭৯৯ টাকা থেকে। অর্থাৎ, এবার থেকে গ্রাহকদের পোস্টপেইড পরিষেবা চালু রাখতে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ২৫০ টাকা বেশি গুনতে হবে, যা একধাক্কায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি খরচ বাড়াবে।তবে ৫৪৯ টাকার প্ল্যানটি সম্পূর্ণ বন্ধ হলেও, এয়ারটেল তাদের কর্পোরেট গ্রাহক বা বিশেষ কিছু ফ্যামিলি প্ল্যানে এখনও কম দামি বিকল্প রেখেছে। কিন্তু সাধারণ একক গ্রাহকদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
টেলিকম বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ সালের এই ট্যারিফ বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতি গ্রাহক পিছু গড় আয় বা আরপু বাড়ানো। রিলায়েন্স জিও এবং এয়ারটেল—দুই সংস্থাই তাদের ৫জি পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং রাজস্ব বাড়াতে প্রতিনিয়ত সস্তা প্ল্যানগুলো বন্ধ করে গ্রাহকদের দামি প্ল্যানের দিকে যেতে বাধ্য করছে। আপনি যদি এখনও ৫৪৯ টাকার এই প্ল্যানে থেকে থাকেন, তবে পরবর্তী বিলিং সাইকেল থেকেই আপনাকে নতুন দামি প্ল্যানে শিফট করতে হবে অথবা বাধ্য হয়ে প্রিপেইড কানেকশনে ফিরে যেতে হবে।
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