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৯২৫০০০ কেজির দৈত্য বিমানে এসেছিল Russian Rolls-Royce! রাজধানীর রাস্তায় পুতিনের ৭ টনের অভেদ্য 'চলমান দুর্গ'!

Putin Car: ৯২৫০০০ কেজির দৈত্য বিমানেই আসে পুতিনের  Russian Rolls-Royce! ভারতের রাস্তাতেও চলল পুতিনের ৭ টনের অভেদ্য 'চলমান দুর্গ'! কী এই গাড়ি, কেন এত চর্চা...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 14, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:42 PM IST
৯২৫০০০ কেজির দৈত্য বিমানে এসেছিল Russian Rolls-Royce! রাজধানীর রাস্তায় পুতিনের ৭ টনের অভেদ্য 'চলমান দুর্গ'!
Image Credit: চর্চায় পুতিনের গাড়ি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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৯২৫০০০ কেজির দৈত্য বিমানে এসেছিল Russian Rolls-Royce! চর্চায় পুতিনের 'চলমান দুর্গ'
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