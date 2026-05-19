/Indian Defence Gets Major Boost: ৩৫৬১০০০০০০ টাকার প্যাকেজে দিল্লিকে সিলমোহর ওয়াশিংটনের, আকাশ কাঁপিয়ে আসছে ভয়ংকর অ্যাপাচে, ঢুকছে বিধ্বংসী সব হাউইটজার

Apache Choppers And Howitzers: ভারতের অ্যাপাচে আস্ফালন ও দূরপাল্লার কামান নিয়ে দাদাগিরিতে ইন্ধন আমেরিকার। ওয়াশিংটন ৩৫,৬১০,০০,০০০ টাকার চুক্তিতে সিলমোহর দিয়ে দিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাশক্তিধর সামরিক দেশের তালিকায় প্রথম পাঁচেই রয়েছে ভারত। আমেরিকা, রাশিয়া, চিনের পরেই চার নম্বরে। গত পয়লা ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা নির্মলা সীতারমন লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছিলেন। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ মাথায় রেখেই বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতেও উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে দেশবাসী সুরক্ষিত করতে কেন্দ্র দু'হাত খুলেই খরচ করছে। এবার ডিফেন্স সেক্টর থেকে এল বিরাট আপডেট। ভারতের জন্য ভারতের জন্য দু'টি বড় প্রতিরক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ প্যাকেজে সিলমোহর দিয়ে দিল। যার একটি- ভারতীয় সেনার জন্য এএইচ-৬৪ই অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার (AH-64E Apache attack helicopters) এবং আরেকটি এম৭৭৭এটু আল্ট্রা-লাইট হাউইটজার (M777A2 howitzer) (মোদ্দা কথায় দূরপাল্লার ভারী কামান)।
ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক আরও মজবুত
ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লির মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও গভীর করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। ফরেন মিলিটারি সেলস (এফএমএস) ১৯৮.২ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি অনুমোদন করল। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৩৫,৬১০,০০,০০০ টাকা।স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, 'আমেরিকা-ভারত কৌশলগত সম্পর্ককে আরও মজবুত করে, আমেরিকার বিদেশনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। অংশীদার রাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে তার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।'
অ্যাপাচে হেলিকপ্টার নিয়ে ধীরে চলো নীতি
এএইচ-৬৪ই অ্যাপাচে বিশ্বের অন্যতম অত্যাধুনিক আক্রমণকারী হেলিকপ্টার। তবুও সামরিক পরিকল্পনাবিদরা এমন সব ব্যয়বহুল ও চালক-সহ প্ল্যাটফর্মে বিপুল বিনিয়োগের ব্যাপারে সতর্ক। তাঁদের মতে সংঘাতপূর্ণ আকাশসীমায় ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। ভারত প্রাথমিক ভাবে ৩৯টি অ্যাপাচে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু প্রতি ইউনিটের অত্যধিক মূল্যের কারণে তারা অ্যাপাচে কেনার সংখ্যা কমিয়ে ২৮ করেছে। একই সঙ্গে ভারত অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী দেশীয় প্ল্যাটফর্ম এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধে চালকবিহীন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ভূমিকার দিকেই ফোকাস করেছে। অ্যাপাচে হেলিকপ্টার বহরের জন্য ভারত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও মার্কিন সরকারের কাছ থেকে এএইচ-৬৪ই মডেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা পরিষেবারও অনুরোধ করেছে। যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রকৌশলগত, প্রযুক্তিগত ও লজিস্টিক সহায়তা। এবং সেই সঙ্গে প্রযুক্তিগত তথ্য, প্রকাশনা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক লজিস্টিক ও কর্মসূচি-সহায়ক বিষয়গুলিও দেওয়ার অনুরোধ করেছে। ওয়াশিংটন জানিয়েছে যে, ভারতের নেওয়া অ্যাপাচে প্যাকেজে প্রধান ঠিকাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে বোয়িং এবং লকহিড মার্টিন। ভারত সেনার আপাচের বহরের সর্বক্ষণের অভিযানের প্রস্তুতি এবং দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতেই চাইছে। যা সামনের সারির যুদ্ধ ও নজরদারি অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
আল্ট্রা-লাইট হাউইটজারগুলিও ভারতের ভরসা
আল্ট্রা-লাইট হাউইটজারগুলির জন্য দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা বিক্রির সম্ভাব্য অনুমোদনও দিয়েছে আমেরিকা। এই প্যাকেজটির প্রধান ঠিকাদার হিসেবে কাজ করবে ব্রিটেনের কামব্রিয়ার প্রতিষ্ঠান বেএই সিস্টেমস। এই প্যাকেজে থাকছে আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, খুচরা যন্ত্রাংশ, মেরামত ও ফেরতের পরিষেবা, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা, ফিল্ড সার্ভিস প্রতিনিধি, ডিপো বা সংরক্ষণাগার সক্ষমতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লজিস্টিক ও কর্মসূচি সহায়তা উপাদানসমূহ। হাউইটজারগুলি মূলত হালকা গঠনশৈলী এবং পাহাড়ি ভূখণ্ডে চলাচলের অসাধারণ ক্ষমতার জন্য পরিচিত। ভারতীয় সেনা এই হাউইটজার ব্যাপক ভাবে মোতায়েন করে, বিশেষ করে স্পর্শকাতর সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে। গত এক দশক ধরে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার প্রেক্ষাপটেই এই অনুমোদন এসেছে। এই সময়ের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের কাঠামোর আওতায় দুই দেশ তাদের পারস্পরিক সমন্বয় সক্ষমতা, যৌথ সামরিক মহড়া এবং প্রতিরক্ষা সামগ্রী ক্রয় কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে।
ফরেন মিলিটারি সেলস বিত্রিবাটার দায়িত্বে থাকে। মার্কিন সরকার অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে তিরক্ষা সামগ্রী বিক্রয় ও সহায়তা চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করে থাকে। পুরো প্রক্রিয়াটি তদারকির দায়িত্বে থাকে 'ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন এজেন্সি' (ডিএসসিএ)। মার্কিন বিদেশ দফতর এই সম্ভাব্য বিক্রয় প্রস্তাবগুলিতে অনুমোদন দিয়েছে, তবুও চূড়ান্ত কার্যকর হওয়ার আগে প্রস্তাবিত এই চুক্তিগুলি এখন বাধ্যতামূলক পর্যালোচনার জন্য মার্কিন কংগ্রেসে পেশ করা হবে।
