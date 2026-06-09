/WWDC 2026: চ্যাটজিপিটি-কে টক্কর দিতে আসরে অ্যাপেলের ‘সিরি এআই’, সঙ্গে নতুন iOS 27 ও অ্যাপেল ইন্টেলিজেন্স

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অ্যাপলের বার্ষিক ডেভেলপার কনফারেন্স 'WWDC 2026' (Worldwide Developers Conference)-এ একগুচ্ছ ঘোষণা করল টেক জায়ান্ট অ্যাপল। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অ্যাপেল তাদের এআই প্রযুক্তির পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ ‘অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স’ (Apple Intelligence) এবং সম্পূর্ণ নতুন রূপের ‘সিরি এআই’ (Siri AI)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে আইফোনের জন্য নতুন অপারেটিং সিস্টেম iOS 27-এরও প্রিভিউ দেখানো হয়েছে।
‘সিরি এআই’: অ্যাপলের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের সবচেয়ে বড় মেকওভার
২০১১ সালে পথ চলা শুরু করার পর, এবারই সিরি-কে সবচেয়ে বড় আপগ্রেড দিল অ্যাপল। নতুন এই সংস্করণের নাম দেওয়া হয়েছে ‘Siri AI’। এটি আগের মতো শুধু ইন্টারনেট থেকে প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে না, বরং চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনির মতো মানুষের গলায় অনর্গল কথা বলতে পারবে। ব্যবহারকারীর ডিভাইসে থাকা মেসেজ, ইমেল এবং ছবি বিশ্লেষণ করবে আপনার মতো করে কনটেক্সট বুঝে। যেমন, কোনও পুরনো ইমেলে থাকা হোটেলের বুকিং কনফার্মেশন নম্বর বা কয়েক সপ্তাহ আগের মেসেজে বন্ধু কী রেস্তোরাঁর নাম বলেছিল, তা সিরি নিমেষেই খুঁজে বের করতে পারবে। এছাড়া সিরি-র জন্য একটি ডেডিকেটেড অ্যাপও আনা হয়েছে।
অন-স্ক্রিন অ্যাওয়ারনেস এবং ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্স
নতুন সিরি আইফোনের স্ক্রিনে কী চলছে তা বুঝতে সক্ষম। স্ক্রিনে থাকা কোনও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে সেটির তাৎক্ষণিক উত্তর দেবে সিরি। এর পাশাপাশি যোগ হয়েছে ‘ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্স’। এর মাধ্যমে আইফোনের ক্যামেরা দিয়ে কোনও খাবার বা জায়গার দিকে তাক করলেই সিরি সেটির পুষ্টিগুণ বা অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দেবে।
অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স ও নতুন iOS 27-এর চমক
নতুন iOS 27-এর হাত ধরে অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স আগের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছে প্রযুক্তির পথে। এর সাহায্যে লেখার স্টাইল পরিবর্তন, ছবি বা এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ফিচার যুক্ত হয়েছে। যেমন— 'ইমেজ প্লেগ্রাউন্ড'-এর মাধ্যমে টেক্সট লিখে ফোটোরিয়্যালিস্টিক ছবি তৈরি করা যাবে। এছাড়া ফটো এডিটিংয়ের জন্য এসেছে ‘স্পেশাল রিফ্রেমিং’ এবং অবজেক্ট রিমুভ করার মতো উন্নত এআই টুলস।
গোপনীয়তা এবং শিশু সুরক্ষা
অ্যাপল জানিয়েছে, ইউজারের সমস্ত ডেটা সুরক্ষিত থাকবে ‘প্রাইভেট ক্লাউড কম্পিউট’ আর্কিটেকচারের মাধ্যমে। অর্থাৎ, প্রসেসিংয়ের জন্য ক্লাউডে ডেটা গেলেও তা কোথাও সেভ হবে না। এর পাশাপাশি শিশুদের জন্য 'প্যারেন্টাল কন্ট্রোল' আনা হয়েছে, যার মাধ্যমে অভিভাবকরা শিশুদের স্ক্রিন টাইম এবং অ্যাপ ব্যবহারের ওপর কড়া নজর রাখতে পারবেন। চলতি বছরের শেষের দিকে iOS 27 এবং Siri AI-এর পাবলিক বিটা সংস্করণ ব্যবহারকারীদের জন্য রোল-আউট করা হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)