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WWDC 2026: চ্যাটজিপিটি-কে টক্কর দিতে আসরে অ্যাপেলের ‘সিরি এআই’, সঙ্গে নতুন iOS 27 ও অ্যাপেল ইন্টেলিজেন্স

Apple WWDC 2026 Major Announcement: যা চ্যাটজিপিটির মতো কথা বলতে ও অন-স্ক্রিন কনটেক্সট বুঝতে সক্ষম। এছাড়াও এসেছে আইফোনের নতুন iOS 27 এবং উন্নত Apple Intelligence। এর মাধ্যমে ছবি তৈরি ও এডিটিং সহজ হবে এবং ‘প্রাইভেট ক্লাউড কম্পিউট’-এর মাধ্যমে ইউজারের ডেটার গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 09, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:59 PM IST
WWDC 2026: চ্যাটজিপিটি-কে টক্কর দিতে আসরে অ্যাপেলের ‘সিরি এআই’, সঙ্গে নতুন iOS 27 ও অ্যাপেল ইন্টেলিজেন্স
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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