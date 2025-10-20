English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

AWS Outage: বিশ্ব জুড়ে AWS বিপর্যয়, আমাজনের বিভ্রাটে বসে গেল একাধিক সাইট! হাইচই...

A global outage hit Amazon web services (AWS) on Monday: অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসে বড়সড় বিভ্রাটের জেরে বিশ্বজুড়ে বহু জনপ্রিয় অ্যাপ ও ওয়েবসাইট অচল হয়ে পড়ে।   ক্যানভা, রোব্লক্স, স্ন্যাপচ্যাট থেকে শুরু করে আর্থিক পরিষেবাও এই বিভ্রাটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 20, 2025, 07:28 PM IST
AWS Outage: বিশ্ব জুড়ে AWS বিপর্যয়, আমাজনের বিভ্রাটে বসে গেল একাধিক সাইট! হাইচই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রযুক্তি-নির্ভর যুগে দাঁড়িয়ে আচমকা এক বিপর্যয়। বিশ্বের অন্যতম বড় ক্লাউড পরিষেবা সংস্থা অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস দেখা দিয়েছে বড়সড় বিভ্রাট। যার জেরে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য জনপ্রিয় অ্যাপ ও ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে পড়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

অ্যামাজন, ক্যানভা, রোব্লক্স, রোবিনহুড, কোইনবেস, ডুওলিঙ্গো, স্ন্যাপচ্যাট সহ একাধিক অ্যাপে হঠাৎ করেই লগ ইন করা যাচ্ছে না, ডেটা লোড হচ্ছে না, সার্ভার থেকে বারংবার ‘এরর’ মেসেজ আসছে তাতে ব্যবহারকারীরা কার্যত হতবাক।

আরও পড়ুন: Tri-Fold Smartphone: অবিশ্বাস্য!! খবরের কাগজের মতো ফোন আনছে স্যামসাং! তিনভাঁজ হবে, টোল খাবে না...

অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস জানিয়েছে যে তাদের একাধিক সার্ভিসে 'ইনক্রিজড এরর রেট' দেখা গেছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইটে সমস্যা দেখা দিচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে গ্রাহকদের ব্যবহারে।  

বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের ওপর বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ অনলাইন পরিশেবা নির্ভর করে। ফলে এমন একটি বিভ্রাট শুধু প্রযুক্তি নয়, আর্থিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইউকে-র ট্যাক্স বিভাগ এচআরএমসি জানিয়েছে, তাদের পোর্টাল কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছিল।  

আরও পড়ুন: China Develops Global Missile Defence: ১০০০ মিসাইলেও অভেদ্য দুর্গ চিন! তৈরি অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ট্রাম্পের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন জিনপিং!

প্রাথমিকভাবে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস জানিয়েছে, তারা সমস্যা চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে এবং পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। তবে বিভ্রাটের প্রকৃত কারণ এখনও পষ্ঠ নয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
global outageAWS Global OutageSystem Error Problem Globally
পরবর্তী
খবর

Tri-Fold Smartphone: অবিশ্বাস্য!! খবরের কাগজের মতো ফোন আনছে স্যামসাং! তিনভাঁজ হবে, টোল খাবে না...
.

পরবর্তী খবর