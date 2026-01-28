Bactrian Camels Galwan And Nubra: -৩০°তেও অবিচল, ১৫০০০ ফুটে বরফ খেয়েও ২৫০ কেজি টানে গালওয়ান-নুবরা, সেনার সার্ভিসে দু'কুঁজের উট

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bactrian Camels Galwan And Nubra: ভারতীয় সেনার সার্ভিসে জুড়েছে লেহ-র দুই ব্যাক্ট্রিয়ান উট! দেশের দুই নীরব যোদ্ধাদের চেনেন? কেন এখন তাদের উপর এত ভরসা ভারতীয় সেনার?

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 28, 2026, 05:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৬ জানুয়ারি ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের (Republic Day 2026) প্যারেডে কর্তব্য পথ দেখেছে ভীষ্ম-গর্জন থেকে সূর্যাস্ত্রর দাপট। সাধারণতন্ত্র দিবসের থিম ছিল বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি। আলাদা করে নজর কেড়েছিল সেনার গুপ্তচর ঈগল অর্জুন (Meet Indian Army's Spy Eagle Arjun)।

দু'কুঁজ বিশিষ্ট দুই ব্যাক্ট্রিয়ান উট

শিকারি পাখির সঙ্গেই প্যারেডে অভিষেক করেছিল দু'কুঁজ বিশিষ্ট দুই ব্যাক্ট্রিয়ান উট-গালওয়ান ও নুবরা (Bactrian Camels Galwan And Nubra)। এই প্রতিবেদনে রইল লের উটগুলির বায়োডেটা। আগ্রহীরা এখনই সেরে ফেলুন আলাপচারিতা। ভারতীয় সেনা পূর্ব লাদাখে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই উটগুলিকে দেশের সেবায় নিযুক্ত করেছে। যেসব অঞ্চলে যন্ত্র প্রায়শই অকার্যকর হয়ে পড়ে, সেখানে রসদ, গোলাবারুদ এবং সরঞ্জাম পরিবহণের জন্য এই উটই শেষ কথা। 

কার্যক্রমিক ভূমিকা এবং সক্ষমতা

কৌশলগত সরবরাহ: চরম ঠান্ডা এবং অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণে যেখানে যানবাহন প্রায়শই অচল হয়ে পড়ে, সেইসব এলাকায় অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ (খাবার, গোলাবারুদ এবং জল) বহনের জন্য উটগুলিকে সেনা অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উচ্চ-উচ্চতায় কার্যকারিতা: ১৫০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম এই চারপেয়েরা। বালুকাময় ভূখণ্ড এবং খাড়া ঢালের উপর দিয়ে ১৭০ থেকে ২৫০ কেজি পর্যন্ত ভার নিয়ে আরামসে চলতে পারে।

শক্তি বৃদ্ধিকারী: সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রে, এদের শরীরে বাঁধা হয় জিপিএস ডিভাইস, পরানো হয় বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, ক্যামেরা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো আধুনিক প্রযুক্তিতেই সজ্জিত হয়। 

মোতায়েনের এলাকা: প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওএসি) বরাবর গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে এই উটগুলি। বিশেষ করে দৌলত বেগ ওল্ডি (ডিবিও) এবং দেপসাং সমভূমির মতো গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত সেক্টরগুলিতে।

অনন্য অভিযোজন

শক্তির সঞ্চয়: এক-কুঁজওয়ালা উটের মতো নয়, এদের জোড়া কুঁজে চর্বি (জল নয়) থাকে, যা তুষারাবৃত শীতকালে খাবার ছাড়াই দুই থেকে তিন সপ্তাহ বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা: এদের পুরু পশমের আচ্ছাদন -৩০°C পর্যন্ত তাপমাত্রার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।

ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ: এরা তেতো, লবণাক্ত বা কাঁটাযুক্ত গাছপালাও খেতে পারে এবং এমনকী বরফ খেয়েও শরীরের জলের চাহিদা মেটাতে পারে।

গালওয়ান: নামটি রাখা হয়েছে গালওয়ান উপত্যকার নামে, যা এক উচ্চ-উচ্চতার অঞ্চল এবং ২০২০ সালে সীমান্ত উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

নুবরা: নু্ব্রা উপত্যকার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। ভারতে একমাত্র এই স্থানেই উটগুলিকে প্রাকৃতিক ভাবে পাওয়া যায়। নুবরা উপত্যকা লেহ-র উত্তরের ১২০-১৫০ কিমি দূরে।

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

