  • Beds For Economy Passengers: ইকোনমি ক্লাসেই বিছানা বিলাসের বাসনা মিটছে, ১৫-১৬ ঘণ্টা বাড়ির আরামেই ৮০ ইঞ্চি বেডে গড়িয়ে নিন

Beds For Economy Passengers: ইকোনমি ক্লাসেই বিছানা বিলাসের বাসনা মিটছে, ১৫-১৬ ঘণ্টা বাড়ির আরামেই ৮০ ইঞ্চি বেডে গড়িয়ে নিন

Bunk Beds for Economy Passengers: ইকোনমি ক্লাসেই এবার শুয়ে যেতে পারবেন। ১৫-১৬ ঘণ্টা কেনই বা বসে যাবেন আপনি? বিরাট সমস্য়ার সমাধান করে ফেলেছে ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার এয়ারক্রাফ্টে  

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 19, 2026, 07:02 PM IST
Beds For Economy Passengers: ইকোনমি ক্লাসেই বিছানা বিলাসের বাসনা মিটছে, ১৫-১৬ ঘণ্টা বাড়ির আরামেই ৮০ ইঞ্চি বেডে গড়িয়ে নিন
এই সেই বিছানা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফ্লাইটে ইকোনমি ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জার্নি করতে হবে! এমনটা ভেবেই অনেক যাত্রীরই মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেই বসেই তো যেতে হবে এতটা রাস্তা। ইকোনমি ক্লাসে জায়গা কম হওয়ায় সিট খুব বেশি পিছনের দিকে হেলানো যায় না, বিশেষ করে যদি পিছনের যাত্রী তাঁর সামনে ল্যাপটপ বা ট্রে টেবিল ব্যবহার করেন। তাহলে তো হয়েই গেল! ওই নামেই 'রিক্লাইনার'। আদৌ 'রিক্লাইন' হয় না। তবে এবার আর ১৫-১৬ ঘণ্টা একটানা বসে যেতে হবে না। একেবারে ট্রেনের মতো বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে হাত-পা ছড়িয়েই যেতে পারবেন। তাও আবার ইকোনমি ক্লাসেই টিকিট কেটে। এতদূর পড়ে যদি মনে হয় যে, গল্পকথা পড়লেন, তাহলে পুরোট পড়ে ফেলুন। বুঝে যাবেন যে, এবার আপনার উড়ানের দুশ্চিন্তা পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে।

ট্রিপল-টিয়ার বাংক বেড

এয়ার নিউ জিল্যান্ড সমাধান বার করে ফেলেছে। ত্রী-স্তরীয় একটি বাংক বেড থাকছে বিমানে। বিমান সংস্থা ১৮ মে থেকে তাদের স্কাইনেস্ট’ স্লিপ পডগুলিতে চার ঘণ্টার মেয়াদের বুকিং নেওয়া শুরু করছে। তাদের দাবি সাশ্রয়ী বাজেটেই এবার সুখের বিমান যাত্রা। এই প্রথম সম্পূর্ণ সমতল  (লাই-ফ্ল্যাট বাংক) বিছানা থাকছে। নভেম্বর থেকেই এয়ার নিউ জিল্যান্ডের নতুন বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার এয়ারক্রাফ্টে ইকোনমি এবং প্রিমিয়াম ইকোনমি যাত্রীদের জন্য পর্দাঘেরা বার্থ থাকবে। এই বিমানগুলি অকল্যান্ড থেকে নিউ ইয়র্ক রুটে চলাচল করবে—যা বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ বাণিজ্যিক বিমানযাত্রা। এবং যেখানে ইকোনমি যাত্রীদের এক টানা ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা সোজা হয়ে বসেই কাটাতে হয়। যাত্রীদের পর্দাঘেরা পড বা ছোট কামরায় চার ঘণ্টার জন্য় বেড আগেই বুক করে নিতে হবে। ইকোনমি টিকিটের মূল্যের অতিরিক্ত হিসেবে এর খরচ শুরু হবে ৪৯৫ নিউ জিল্যান্ড ডলার (২৯১ মার্কিন ডলার) থেকে। তবে কেবিনগুলির মাঝখানে তিন-স্তরের বাঙ্ক-বেডের আদলে সাজানো এই ছ'টি পড ব্যবহারের ফলে যাত্রীরা একে অপরের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে আসবেন। যার প্রেক্ষিতেই বিমান সংস্থাটি ব্যবহারের শিষ্টাচার বিষয়ক কিছু নির্দেশিকা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন সেখানে খাবারের টুকরো ফেলা, তীব্র সুগন্ধি ব্যবহার এবং বিছানা ভাগ করে নেওয়া কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। যাত্রীরা পডের ভিতরে হালকা খাবারও খেতে পারবেন না। শিশু বা বাড়তি কেউ এই পডগুলি ব্যবহার করতে পারবে না। অকল্যান্ডের এই বিমান সংস্থা জানিয়েছে বিশেষ মোজা জড়াতে হবে বিছানায় শুতে গেলে। বাঙ্কে চার ঘণ্টার মেয়াদ শেষে আলোর মৃদু পরিবর্তনের মাধ্যমে যাত্রীদের জাগিয়ে তোলা হবে। অথবা তাঁরা যদি যথাসময়ে জেগে না ওঠেন, তবে একজন বিমানসেবিকা তাঁদের জাগিয়ে দেবেন; যা হয়তো ততটা মৃদু হবে না!

একটু বিছানায় আসা যাক

প্রতিটি বার্থের দৈর্ঘ্য একটি সাধারণ বিছানার সমান। মানে ৮০ ইঞ্চি। তবে বিমানের ওয়েবসাইট বলছে এই পডগুলিতে সোজা হয়ে বসার মতো মাথার উপর পর্যাপ্ত জায়গা নেই। তাই ভিতরে ঝুঁকে, নীচু হয়ে, হাঁটু গেড়ে বা হামাগুড়ি দিয়েই উঠতে হয়। এই বিছানাগুলির কাঁধ বরাবর প্রস্থ ২৫ ইঞ্চি। যা পায়ের দিকের অংশে ক্রমশ সরু হয়ে ১৬ ইঞ্চিতে এসে ঠেকেছে। আকাশে ভ্রমণের সময় আসন বা সোফাগুলি বিছানায় রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি বিজনেস ও ফার্স্ট-ক্লাস যাত্রীদের জন্য যদিও নতুন কোনও সুবিধা নয়। তবে এয়ার নিউ জিল্যান্ড মনে করে, ইকোনমি ক্লাসের যাত্রীদের জন্য তাদের এই সম্পূর্ণ লাই-ফ্ল্যাট বাংকেরর ব্যবস্থাটি বিশ্বে প্রথম। নিউ জিল্যান্ডের জাতীয় বিমান সংস্থার ইকোনমি যাত্রীদের কাছে আসনের মানোন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা বিক্রি করার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। ২০২০ সালে এয়ার নিউ জিল্যান্ড সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিল যে, তারা ইকোনমি ক্লাসের যাত্রীদের জন্য এই বিশেষ শয্যাগুলি তৈরির কাজ করছে। আর এবার তা তৈরি হয়ে গেল।

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Tags:
Boeing 787-9 DreamlinerEconomy Class BedBunk Beds for Economy Passengersবাংক বেডপ্লেনেই ঘুম
