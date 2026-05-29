Dilip Ghosh Rides Honda Goldwing: 'দাবাং' দিলীপ চালালেন ১৮৩৩ সিসি-র দশাসই বাইক, বিলাসবহুল মোটরসাইকেলের অবিশ্বাস্য সব ফিচার্স, এয়ারব্যাগ থেকে অডিয়ো সিস্টেম!

Dilip Ghosh Rides Honda Goldwing: ইকোপার্কের সামনে এক দশাসই বিলাসবহুল বাইক চালিয়ে তাক লাগিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর সেই দু'চাকা চালানোর ভিডিয়ো এখন ভাইরাল। আসুন এই প্রতিবেদনে জেনে নিই সেই বাইকের এ-টু-জেড
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হন্ডা গোল্ডউইং ট্যুর মূলত বিলাসবহুল ট্যুরিং মোটরসাইকেল। এটি বিশেষ ভাবে লম্বা পথে ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। আর এই দু'চাকায় রয়েছে অবিশ্বাস্য সব ফিচার্স। যা বাইকে ভাবাই যায় না। দেখতে গেলে গাড়ির মতোই সব ব্যবস্থা। গাড়ি এবং বাইকের এত অদ্ভুত মিশেল।
ইঞ্জিন এবং পারফরম্যান্স
ইঞ্জিনের ধরন: ১৮৩৩ সিসি, লিকুইড-কুলড, ২৪-ভালভ, এসওএইচসি ফ্ল্যাট ৬-সিলিন্ডার
পাওয়ার আউটপুট: ইঞ্জিনটি ৫৫০০ আরপিএমে প্রায় ১২৫ বিএইচপি শক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম।
সর্বোচ্চ টর্ক: সর্বোচ্চ টর্ক ১৭০ নিউটন মিটার যা ৪৫০০ আরপিএমেউৎপন্ন হয়
ট্রান্সমিশন: ৭-স্পিড অটোমেটিক ডুয়াল ক্লাচ ট্রান্সমিশন (ডিসিটি), যাতে ম্যানুয়াল ওভাররাইড বা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার বিকল্প সুবিধা রয়েছে।
ধীরগতিতে চালনা: এই দশাসই বাইকটিকে সহজে পার্ক করার সুবিধার্থে এতে এক বিশেষ 'ওয়াকিং মোড' (সামনে ও পেছনে অতি-ধীরগতিতে সরানোর সুবিধা) রয়েছে।
জ্বালানি ধারণক্ষমতা ও দক্ষতা: ২১ লিটারের (৫.৫ গ্যালন) ফুয়েল ট্যাংক, যা আনুমানিক ১৪–১৮ কিমি/লিটার মাইলেজ দেয়।
সর্বোচ্চ গতিবেগ: ১৮০ থেকে ২৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা
চ্যাসিস ও হ্যান্ডলিং
এর বিশাল আকার সত্ত্বেও, আধুনিক গোল্ড উইং তীক্ষ্ণ হ্যান্ডলিংয়ের জন্য এক অত্যন্ত উন্নত প্রকৌশলযুক্ত চ্যাসিস ব্যবহার করে।
সাসপেনশন: রয়েছে ডাবল-উইশবোন ফ্রন্ট সাসপেনশন ডিজাইন। যা স্টিয়ারিং এবং সাসপেনশনের ফোর্সকে আলাদা করে। ফলে এক অত্যন্ত মসৃণ রাইড পাওয়া যায়।
ব্রেক ও সুরক্ষা: সামনে দু'টি ৩২০ মিমি ডিস্ক এবং পিছনে একটি ৩১৬ মিমি ডিস্ক রয়েছে। যা ইলেকট্রনিক্যালি কন্ট্রোলড কম্বাইন্ড এবিএসের সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে সংযুক্ত।
কার্ব ওয়েট: বেস মডেলের জন্য ৩৬৪ কেজি (৮০২ পাউন্ড) থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ লোডেড ট্যুর এয়ারব্যাগ সংস্করণের জন্য ৩৮৮ কেজি (৮৫৬ পাউন্ড) পর্যন্ত হয়ে থাকে।
সিটের উচ্চতা: নীচু এবং সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে ৭৪৪ মিমি (২৯.৩ ইঞ্চি)।
উন্নত প্রযুক্তি ও ইনফোটেইনমেন্ট
বাইকের ড্যাশবোর্ড একটি বিলাসবহুল গাড়ির বিন্যাসকে অনুকরণ করে তৈরি। যা দীর্ঘপথ ভ্রমণের উপযোগী করে সম্পূর্ণ ভাবে সাজানো হয়েছে:
ডিসপ্লে: একটি প্রিমিয়াম ৭ ইঞ্চির ফুল কালার টিএফটি স্ক্রিন।
কানেক্টিভিটি: ব্লুটুথ এবং টাইপ-সি ইউএসবি পোর্টের সঙ্গেই রয়েছে বিল্ট-ইন অ্যাপল কারপ্লে ও অ্যান্ড্রয়েড অটো ইন্টিগ্রেশন।
অডিও সিস্টেম: হাই-আউটপুট ও মাল্টি ফাংশন চার স্পিকারে অডিয়ো সিস্টেম রয়েছে।
ককপিট কমফোর্ট: ইলেকট্রনিক ভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য উইন্ডস্ক্রিন, ক্রুজ কন্ট্রোল, টায়ার প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম এবং একটি স্মার্ট কি-লেস ইগনিশন ব্যবস্থা রয়েছে
মডেলের ভ্যারিয়েন্ট ও স্টোরেজ
বাইকটি দু'টি প্রধান কনফিগারেশনে তৈরি করা হয়।
স্ট্যান্ডার্ড গোল্ড উইং: এতে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড সাইড প্যানিয়ার এবং মসৃণ, ব্যাগার-স্টাইলের পিছনের প্রোফাইল।
গোল্ড উইং ট্যুর: এতে সাইড প্যানিয়ারের সঙ্গে একটি বিশাল টপ ট্রাঙ্ক বক্স (৬০ লিটারের বেশি অতিরিক্ত জায়গা) রয়েছে, যা যাত্রীর জন্য একটি ইন্টিগ্রেটেড আর্মচেয়ারের ব্যাকরেস্ট হিসেবেও কাজ করে। সমস্ত লাগেজ কম্পার্টমেন্ট সেন্ট্রালি লক করা এবং বৈদ্যুতিক ভাবে খোলে
প্রিমিয়াম কমফোর্ট: ট্যুর মডেলে আরও রয়েছে হিটেড সিট (রাইডার এবং প্যাসেঞ্জারের জন্য), হিটেড গ্রিপস এবং সর্বোচ্চ ইমপ্যাক্ট সুরক্ষার জন্য মোটরসাইকেলের জগতে অনন্য এয়ারব্যাগ সিস্টেম।
হন্ডা গোল্ড উইং ট্যুরের দাম কত? ভারতে হন্ডা গোল্ড উইং ট্যুরের দাম ৩৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা থেকে শুরু। নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় আরটিও এবং বীমা সংক্রান্ত খরচের উপর ভিত্তি করে, এর অন-রোড দাম সাধারণত ৪৩ লক্ষ ০৫ হাজার থেকে ৫৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার মধ্যে।
