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WATCH DEADLIEST ROCKET BLAST: ভয়াল বিস্ফোরণে চূর্ণবিচূর্ণ ৩২০ ফুটের দানব রকেট! ১৬০০ কিমি দূরেও তীব্র কম্পন, বজ্রনির্ঘোষে ১০০০-১০০০ মানুষ লহমায়...

WATCH DEADLIEST ROCKET BLAST: এক ভয়াল বিস্ফোরণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ৩২০ ফুটের দানব রকেট! ১৬০০ কিমি দূরেও তীব্র কম্পন অনুভূত হল। বজ্রনির্ঘোষে ১০০০-১০০০ মানুষ লহমায়... চলে এল হাড়হিম রিপোর্ট।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 07, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:12 PM IST
WATCH DEADLIEST ROCKET BLAST: ভয়াল বিস্ফোরণে চূর্ণবিচূর্ণ ৩২০ ফুটের দানব রকেট! ১৬০০ কিমি দূরেও তীব্র কম্পন, বজ্রনির্ঘোষে ১০০০-১০০০ মানুষ লহমায়...
Image Credit: সেই ভয়াল ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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