/WATCH DEADLIEST ROCKET BLAST: ভয়াল বিস্ফোরণে চূর্ণবিচূর্ণ ৩২০ ফুটের দানব রকেট! ১৬০০ কিমি দূরেও তীব্র কম্পন, বজ্রনির্ঘোষে ১০০০-১০০০ মানুষ লহমায়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাকাশের অপার নিগূঢ় রহস্যে ভেদের নিরন্তন চেষ্টায় বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীরা। ভিনগ্রহে প্রাণের সন্ধান থেকে শুরু করে ডার্ক ম্যাটার হয়ে মহাকাশ বর্জ্য ও কেসলার সিনড্রোম! মহাকাশে উপনিবেশ গড়ার স্বপ্নও দেখছেন তাঁরা। এই কথা বললে ভুল হবে না। ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজনের কর্ণধার ধনকুবের জেফ বেজোস। তাঁরই সংস্থা ব্ল্যু অরিজিন শেষ ছ'বছর হল মহাকাশ গবেষণায় নয়া ইনিংস শুরু করেছে। চলতি বছরের শুরুর এক ঘটনা আবারও চর্চায়। ফ্লোরিডার এক লঞ্চপ্যাডে ব্লু অরিজিনের নিউ গ্লেন রকেটের ইঞ্জিন প্রজেক্ট এবং ইগনিশন প্রক্রিয়া হওয়ার পরই যখন সে থ্রাস্ট পায় ঠিক তখনই রকেটটি আচমরাই বিস্ফোরিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন তথ্যে দেখা গিয়েছে যে, এই বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ১০০০ মাইলেরও (১৬০০ কিলোমিটার) বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছিল। মানুষের কানে ধরা না পড়লেও, এই সূক্ষ্ম কম্পনগুলিই বেষকদের বিস্ফোরণ বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য় করেছে।
ব্লু অরিজিনের নিউ গ্লেন রকেট
ব্লু অরিজিনের বাণিজ্যিক রকেটগুলোর মধ্যে বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী রকেটই হল নিউ গ্লেন। ৩২০ ফুট (৯৮ মিটার) উচ্চতার এই রকেটটি আকারে অনেকটা নাসার স্পেস লঞ্চ সিস্টেমের (যা অতি সম্প্রতি 'আর্টেমিস ২' মিশনে ব্যবহৃত হয়েছিল) সমান এবং এটি স্পেস এক্সের বিশাল আকৃতির স্টারশিপ রকেটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যেই তৈরি হয়েছে। নিউ গ্লেনকে এখনও পর্যন্ত তিনবার মহাকাশে গিয়েছে। প্রথমবার ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, দ্বিতীয়বার ২০২৫ সালের নভেম্বরে, যখন এটি মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে নাসার দু'টি মহাকাশযান বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। এবং সর্বশেষ এই বছরের এপ্রিলে, যখন এটি মহাকাশে পৌঁছলেও একটি বিশাল যোগাযোগ উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় উৎক্ষেপণের সময় ব্লু অরিজিন রকেটটির পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বুস্টারটিকে সফল ভাবে পৃথিবীতে অবতরণ করাতে সক্ষম হয়। এর ফলে স্পেস-এক্সের পর দ্বিতীয় কোম্পানি হিসেবে তারা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।
কেন এই রকেট বিস্ফোরণ হল?
গত ২৯ মে কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশনে স্থির হটফায়ার টেস্টের সময়ে নিউ গ্লেনের পরিকল্পিত চতুর্থ উৎক্ষেপণের কিছুক্ষণ আগে, রকেটের বুস্টার কোনও সতর্কতা ছাড়াই ভয়াল বিস্ফোরেণ ছিন্নভিন্ন হয়। বিস্ফোরণের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষের বিটগুলি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক বিশাল মাশরুম মেঘ তৈরি করে যা সংক্ষিপ্ত ভাবে রাতের আকাশকে আলোকিত করেছিল। গত ৫ অগাস্ট, ব্লু অরিজিন প্রকাশ করেছে যে, এক ত্রুটিপূর্ণ অক্সিজেন ভালভই সম্ভবত এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে। লাইভ সায়েন্সের বোন সাইট স্পেস ডট কম অনুসারে কোম্পানি এরপর থেকে আর কোনও নিউ গ্লেন রকেট উৎক্ষেপণের চেষ্টা করেনি। অগ্নিদগ্ধ এই ব্যর্থতা এখনও পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রিলঞ্চ বিস্ফোরণগুলির মধ্যে একটি বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আরস টেকনিকার মতে শুধুমাত্র লঞ্চপ্যাডের যে ক্ষতি হয়েছে তা ঠিক করতে অন্তত এক বছর সময় লাগতে পারে। এটি শুধুমাত্র ব্লু অরিজিনের রকেট উৎক্ষেপণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না বরং নাসার প্রস্তাবিত মুন বেসকেও (নাসা ২০৩২ সালের মধ্যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পারমাণবিক ও সৌরশক্তিচালিত একটি স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে) বিলম্বিত করতে পারে, কারণ তার কিছু উপাদান উৎক্ষেপণের জন্য নিউ গ্লেনের উপর নির্ভরশীল। যদিও বিস্ফোরণে কেউ আহত হয়নি। কিন্তু বিস্ফোরণের কারণে হাজার হাজার স্থানীয় লোক এক বজ্রধ্বনি শুনেছে। এই বিস্ফোরণের কারণে তৈরি হওয়া প্রবল শকওয়েভে কেঁপে ওঠেন স্থানীয়রা।লঞ্চপ্যাড থেকে প্রায় ২১৭ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল সেই শকওয়েভ। তবে এই বিস্ফোরণে তৈরি শব্দের তীব্রতার কথা বলতে গেলে, সেটি ছিল আসলে হিমশৈলের চূড়ামাত্র।
নতুন গবেষণা কী বলছে
গত ১২ অগাস্ট দ্য সিসমিক রেকর্ড জার্নালে প্রকাশিত এক নতুন গবেষণায় গবেষকরা আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিশেষ লিসেনিং স্টেশন বা শ্রবণ-সংকেত গ্রহণকারী কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা বিস্ফোরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনফ্রাসাউন্ড—অর্থাৎ মানুষের শ্রবণসীমার নীচে থাকা অতি-নিম্ন কম্পাঙ্কের শব্দ—শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। অন্তত ৩৬টি স্টেশন এই বিস্ফোরণজনিত ইনফ্রাসাউন্ড সংকেত শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল; এর মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী স্টেশনটি ছিল উত্তর-পূর্ব টেক্সাসে, যা কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশন থেকে প্রায় ১৬৮৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কিতে অবস্থিত স্যান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিজের পদার্থবিজ্ঞানী ও গ্রহ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষক এবং এই গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক এলিজাবেথ সিলবার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, এত দূর থেকে নিম্ন-কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ শনাক্ত করা কেবল বিস্ফোরণের বিশালতাকেই তুলে ধরে না, বরং এটি গবেষকদের বাস্তব জগতের একটি বিশাল ও শক্তিশালী ঘটনাকে আরও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করার 'অত্যন্ত বিরল সুযোগ' করে দিয়েছে।