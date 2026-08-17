/BSNL আনল ধামাকা ব্রডব্যান্ড প্ল্যান, ২০০Mbps স্পিডের ইন্টারনেট, ৫০০০ ডিজি ডেটা, ২৫ OTT

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিএসএনএল বাজারে আনল বিএসএনএল ফাইবার ফ্রিডম প্ল্যান। ১১১১ টাকার এই ব্রডব্যান্ড প্ল্যানটিতে পাওয়া যাবে ২০০ এমবিপিএস স্পিড, মাসে ৫০০০ জিবি ডেটা ও ২৫টির বেশি ওটিটি প্লাটফর্ম দেখার সুবিধে। ৫০০০ ডিবি ডেটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও গ্রাহকরা ১০ এমবিপিএস স্পিড পেতে থাকবেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই প্ল্যান আনা হয়েছে।
আপনার যদি অন্য কোনও ব্রডব্যান্ড নেওয়া থাকে তাহলে বিএসএনএলের এই প্ল্যান নেওয়ার আগে জেনে নেওয়া ভালো প্ল্যানটির আসল দাম ১,১৯৯ টাকা। শুধুমাত্র প্রথম ছয় মাসের জন্য প্রতি মাসে ৮৮ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। তাতেই দাম দাঁড়িয়েছে ১১১১ টাকা।
প্ল্যানটিতে ইন্টারনেটের পাশাপাশি ২৫টিরও বেশি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাবে। ফলে ব্যবহারকারীদের আলাদাভাবে বিভিন্ন ওটিটি সাবস্ক্রাইব করার প্রয়োজন তেমন হবে না। বিএসএনএল-এর এই প্ল্যানে রয়েছে জিও হটস্টার, জি৫, সনি লিভ, লায়নসগেট প্লে, হাঙ্গামা, শেমারুমি এবং এপিকঅন-এর মতো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম।
ওটিটির মধ্যে মালয়ালমের জন্য মনোরমা ম্যাক্স, বাংলার জন্য হইচই, পাঞ্জাবির জন্য চৌপাল এবং কন্নড় কন্টেন্টের জন্য নাম্মা ফ্লিক্স-এর মতো পরিষেবাগুলো সাধারণত বেসরকারি আইএসপিগুলো একসাথে দিয়ে থাকে না।
এদিকে, বিএসএনএল সম্প্রতি নতুন সুবিধাসহ ১ টাকার একটি নতুন প্ল্যান চালু করেছে। যে সকল ব্যবহারকারী ১ টাকা খরচ করে নতুন বিএসএনএল কানেকশন নেবেন, তাঁরা ২৪ দিনের জন্য কলিং, ডেটা এবং এসএমএস-এর সুবিধা পাবেন। এই প্ল্যানটিতে এখন ২৪ দিনের ভ্যালিডিটি এবং ২৪ জিবি ডেটা পাওয়া যাচ্ছে।
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