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BSNL আনল ধামাকা ব্রডব্যান্ড প্ল্যান, ২০০Mbps স্পিডের ইন্টারনেট, ৫০০০ ডিজি ডেটা, ২৫ OTT

BSNL Fiber Freedon Plan: প্ল্যানটিতে ইন্টারনেটের পাশাপাশি ২৫টিরও বেশি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাবে। ফলে ব্যবহারকারীদের আলাদাভাবে বিভিন্ন ওটিটি সাবস্ক্রাইব করার প্রয়োজন তেমন হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:56 PM IST
BSNL আনল ধামাকা ব্রডব্যান্ড প্ল্যান, ২০০Mbps স্পিডের ইন্টারনেট, ৫০০০ ডিজি ডেটা, ২৫ OTT

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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