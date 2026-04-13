Bulletproof Vehicle West Bengal Assembly Election 2026: বঙ্গে ভোট ব্যাটলে বাহিনীর বর্ম MBPV, বিস্ফোরণে অনড় বুলেটপ্রুফ সাঁজোয়া গাড়ির ৭ বৈশিষ্ট্য কী? কেন এত চর্চায়?

Bulletproof Vehicle West Bengal Assembly Election 2026: রাজ্যে ভোট যুদ্ধে সামলাতে এসেছে বাহিনীর গর্বের বর্ম MBPV, বিস্ফোরণে অনড় বুলেটপ্রুফ সাঁজোয়া গাড়ির এই ৭ বৈশিষ্ট্য চমকে দেবে? কেন এত চর্চায়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজ্ঞাপনের চেনা লাইন ধার করে যদি বলা হয় যে, বাংলায় এখন কী চলছে? তাহলে উত্তর একটাই- ভোট (West Bengal Assembly Election 2026), ভোট এবং ভোট। প্রাক বৈশাখের বঙ্গে শুধুই এখন ইভিএমের হাওয়া বইছে। দুই দফায় হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণের পালা শেষ হলে ৪ মে ভোটগণনা। মোট ২৫৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটের সময় থাকবে এ রাজ্যে। আর এমন আবহে কাশ্মীর থেকে চলে এল সেনার বিশেষ অশোক লেল্যান্ডের তৈরি সাঁজোয়া গাড়ি- মিডিয়াম বুলেট প্রুফ ভেহিকল বা এমবিপিভি (Medium Bullet Proof Vehicle, MBPV)। কলকাতা সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় পৌঁছেছে সেনার এমবিপিভি।
সেনার এমবিপিভি কখন মোতায়েন হয়? মূলত সেনা ও পুলিস বাহিনীর টহলদারি ও নিরাপত্তায় ব্যবহৃত হয়। প্রধানত জওয়ানদের সুরক্ষায়, দাঙ্গা দমন এবং সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানে ব্যবহার করা হয় এমবিপিভি। সাধারণত যে সব জায়গায় অশান্তি ও দাঙ্গাপ্রবণ, সেখানেই পৌঁছে যায় এই ধরনের গাড়ি। রাজ্যে ভোট যুদ্ধে অশান্তি ও উত্তেজনা ঠেকাতে নিরাপত্তা বাহিনীর বর্ম হতে চলেছে এই বুলেটপ্রুফ গাড়ি। দেশের সীমান্ত এলাকাতেই বেশি দেখা যায় এমবিপিভি।
এমবিপিভি সম্পর্কে দু-এক কথা: সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটু চোখ রাখা যাক। ২০২৩ সালের ১৩ মার্চ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস ফোর্সের (সিআরপিএফ) ডিরেক্টরেট জেনারেল কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ২৪৪টি এমবিপিভি কেনার উদ্দেশ্যে একটি টেন্ডার দিয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ বাহিনীগুলির প্রয়োজন মেটাতেই টেন্ডার অনুযায়ী মোট ২৪৪টি এমবিপিভি-র মধ্যে ১৬৯টি সিআরপিএফের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। যা স্মোক গ্রে রঙের। এছাড়া ৪২টি এমবিপিভি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের। যা হারেভেস্ট গ্রিন রঙের। সশস্ত্র সীমা বলের (এসবিবি) জন্য ২৪টি স্টোন গ্রে রঙের এমবিপিভি বরাদ্দ। অসম রাইফেলসের জন্য ৯টি অলিভ গ্রিন রঙের এমবিপিভি বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২২ সালে কাশ্মীর উপত্যকায় বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার তৈরি লাইট বুলেটপ্রুফ ভেহিকলের (এলবিপিভি) একটি বড় বহরও যুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে সিআরপিএফ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিস, পঞ্জাব পুলিস, এএসবি এবং আইটিবিপি ইতোমধ্যেই অশোক লেল্যান্ডের তৈরি এমবিপিভি ব্যবহার করছে। বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে, পরীক্ষিত প্রযুক্তি এবং সশস্ত্র বাহিনীতে ব্যাপক ব্যবহারের অভিজ্ঞতার কারণে অশোক লেল্যান্ডই ভরসা।
অশোক লেল্যান্ডের এমবিপিভি-র কী কী বৈশিষ্ট্য
১) এমবিপিভি একটি ৪×৪ মিডিয়াম ডিউটি সাঁজোয়া যান, যা কঠিন ভূখণ্ড এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে অপারেশনের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
২) এই যানটি মূলত একটি 'মোবাইল ফোর্ট্রেস'-এর মতো নির্মিত, যেখানে আর্মার্ড ক্যাপসুল, অত্যাধুনিক ব্যালিস্টিক ও বিস্ফোরণ প্রতিরোধ সুরক্ষা প্রদান করে। অতিরিক্ত সাইড মাইন প্রোটেকশন ব্যবস্থা দু'পাশ থেকেই সর্বোচ্চ ৮ কেজি টিএনটি বিস্ফোরণের ধাক্কায় অটুট থাকে।
৩) এমবিপিভি-তে রয়েছে একটি সুরক্ষিত ট্রুপ কম্পার্টমেন্ট, যেখানে মোট ১০টি গান পোর্ট—দু'পাশে ৪টি করে এবং পিছনের দরজায় ২টি। এছাড়া ছাদে রয়েছে ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানো যায় এমন গানার স্টেশন, যাতে ২টি ভিউ পোর্ট এবং গান মাউন্ট সংযুক্ত।
৪) নজরদারির ক্ষেত্রেও এই যান অত্যাধুনিক। এতে রয়েছে হাই-ডেফিনিশন মনিটর-সহ ৩৬০ ডিগ্রি ক্যামেরা, যার মাধ্যমে চারপাশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় এবং এক ঘণ্টা পর্যন্ত ফুটেজ রেকর্ড সম্ভব। রাতের অভিযানের জন্য সামনে মোটরচালিত সার্চলাইট এবং পিছনে ম্যানুয়াল সার্চলাইট দেওয়া হয়েছে।
৫) পারফরম্যান্সের দিক থেকে এমবিপিভি-তে রয়েছে শক্তিশালী এইচ-সিক্স ইঞ্জিন, সিক্স স্পিড গিয়ারবক্স, টু স্পিড অক্সিলিয়ারি গিয়ারবক্স, ফুল ফ্লোটিং অ্যাক্সেল এবং ফুল এয়ার ডুয়াল-লাইন ব্রেক—যা একে দুর্দান্ত মবিলিটি ও ম্যানুভারেবিলিটি দেয়।
৬) এই যানের মোট ওজন প্রায় ১০ টন, পে-লোড ক্ষমতা ১ টন এবং এতে ২ জন ক্রু ছাড়াও ৮ জন সেনা বহন করা যায়। সৈনিকদের জন্য ছাদে ফোল্ডেবল সিট রয়েছে, যা আন্ডারবেলি মাইন বিস্ফোরণের শকওয়েভের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, এটি ২+২ স্ট্রেচার বহন করতেও সক্ষম।
৭) সুরক্ষার ক্ষেত্রে এমবিপিভি-তে রয়েছে এনআইজে ব্যালিস্টিক মানের/ এসটিএনএজি প্রোটেকশন রয়েছে। পাশাপাশি সাইড মাইন ও আন্ডারবেলি ব্লাস্ট প্রোটেকশন—যা সশস্ত্র বাহিনীর নির্ধারিত মান অনুযায়ী তৈরি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)