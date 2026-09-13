WATCH: আড়াই নীল তিমির সমতুল্য! ৬ তলা বাড়ির চেয়েও উঁচু! মাক ০.৭৭ গতিতে ওড়ে... চিনুন 'আকাশ দানব' সুপার গ্যালাক্সিকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সক্রিয় সামরিক কার্গো বিমান নিয়ে যদি আলোচনা হয়, তাহলে তালিকায় প্রথম পাঁচে থাকবে রাশিয়ার আন্তোনভ আন-১২৪ রুসলান, আমেরিকার লকহিড সি-৫এম সুপার গ্যালাক্সি, বোয়িং সি-১৭ গ্লোবমাস্টার, চিনের শিয়ান ওয়াই-২০ কুনপেং ও রাশিয়ার ইলুশিন ইল-৭৬। তবে এই প্রতিবেদনের আলোচ্য বিমান সি-৫এম সুপার গ্যালাক্সি। 'লার্জেস্ট অ্যাক্টিভ মিলিটারি কার্গো এয়ারক্রফ্ট' হিসেবে সি-৫এম সুপার গ্যালাক্সি নজর কেড়ে নিয়েছে দুনিয়ার। লকহিড সি-৫এম সুপার গ্যালাক্সি মার্কিন বায়ুসেনার বৃহত্তম বিমান তো বটেই, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সামরিক পরিবহণ বিমানও। এটি আন্তঃমহাদেশীয় পাল্লার কৌশলগত আকাশপথে পরিবহণের সক্ষমতা প্রদান করে, যা বিশে ভাবে এমন বিশাল ও অতিবৃহৎ কার্গো বহনের জন্য নির্মিত হয়েছে যা অন্য কোনও মার্কিনি বিমানে আঁটে না। ১৯৭০ সালে সি-৫ গ্যালাক্সি নামে প্রথম পরিষেবা শুরু করার পর, ২০০৮ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে এই বিমান কাঠামোগুলির জন্য ১০ বিলিয়ন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় ৯.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা) বিশাল আধুনিকীকরণ কর্মসূচি নিয়েছিল আমেরিকা। এই ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে ৫২টি পুরনো বিমান কাঠামোকে সি-৫এম সুপার গ্যালাক্সি কনফিগারেশনে রূপান্তরিত করা হয়।
আসা যাক স্পেশিফিকেশনের কথায়
ডাইমেনশন: ২৪৭ ফুট ১০ ইঞ্চি (৭৫.৩ মিটার) , ডানার বিস্তার (উইংস্প্য়ান) ২২২ ফুট ৯ ইঞ্চি (৬৭.৯ মিটার) | লেজের উচ্চতা (টেইল হাইট) ৬৫ ফুট ১ ইঞ্চি (১৯.৮৪ মিটার)।
ওজন: সর্বোচ্চ টেক অফ ওয়েট ৮৪০০০০ পাউন্ড (৩৮১০২৪ কেজি), খালি অবস্থায় ওজন প্রায় ৩৭৯১৯৫ পাউন্ড (১৭২,০০০ কেজি)।
কর্মক্ষমতা: ক্রুজিং গতি ৫১৮ মাইল প্রতি ঘণ্টা (ম্যাক ০.৭৭) | সার্ভিস সেলিং ৪১০০০ থেকে ৪৫০০০ ফুট।
সাধারণ ক্রু: ৭ জন (২জন পাইলট, ২জন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এবং ৩জন লোডমাস্টার), ৭৩ জন সেনা বহন করতে পারে
আরও সহজে বললে: দৈর্ঘ্য ২৪৭.৮ ফুট, উইংস্প্যান ২২২.৮ ফুট, উচ্চতা ৬৫.১ ফুট —যা প্রায় একটি ৬ তলা ভবনের সমান।
দেখতে গেলে লকহিডের বানানো সুপার গ্যালাক্সি কোনও মাল বোঝাই না করে এই বিমান প্রায় ৭০০০ নটিক্যাল মাইল পথ পাড়ি দিতে সক্ষম। যুদ্ধের প্রয়োজনে ১২০০০০ পাউন্ড ওজনের ভারী বোঝা বহন করা অবস্থায় এটি ৪৮০০ নটিক্যাল মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। সোজা কথায় সম্পূর্ণ খালি অবস্থায় এটি একনাগাড়ে প্রায় ১১০০০ কিমি উড়তে পারে। আর ১২০০০০ পাউন্ড পণ্য নিয়ে রিফুয়েলিং ছাড়াই প্রায় ৫২৫০ নটিক্যাল মাইল (প্রায় ৮৮০০ কিমি) পাড়ি দিতে সক্ষম। আকাশে জ্বালানি সংগ্রহের সুবিধা থাকায়, এর কার্যকর পরিচালন-সীমা মূলত কেবল বিমানচালকদের বা ক্রুদের সহনক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে। এটি একসঙ্গে দুটি এমওয়ান আব্রামস মেইন ব্যাটেল ট্যাংক, ৪টি ব্র্যাডলি ফাইটিং ভেহিকেল অথবা ৬টি এএইচ-৬৪ অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় গিলে ফেলতে পারে!
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