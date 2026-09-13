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WATCH: আড়াই নীল তিমির সমতুল্য! ৬ তলা বাড়ির চেয়েও উঁচু! মাক ০.৭৭ গতিতে ওড়ে... চিনুন 'আকাশ দানব' সুপার গ্যালাক্সিকে

C-5M Super Galaxy: আড়াই নীল তিমির সমতুল্য এক বিমান! যা ৬ তলা বাড়ির চেয়েও উঁচু! এরপরেও মাক ০.৭৭ গতিতে ওড়ে টানা ১১০০০ কিলোমিটার।  চিনুন এই 'আকাশ দানব' সুপার গ্যালাক্সিকে...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 13, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:58 PM IST
WATCH: আড়াই নীল তিমির সমতুল্য! ৬ তলা বাড়ির চেয়েও উঁচু! মাক ০.৭৭ গতিতে ওড়ে... চিনুন 'আকাশ দানব' সুপার গ্যালাক্সিকে
Image Credit: এই সেই &#039;আকাশ দানব&#039;

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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