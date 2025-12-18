Caller's name will now be visible without Truecaller: চাইলেও আর নিজেকে লোকাতে পারবেন না! ট্রুকলার ছাড়াই যে কারও ফোনে ভেসে উঠবে আপনার নাম? চিনিয়ে দিচ্ছে জিও-এয়ারটেল...

Caller's name will now be visible without Truecaller: চাইলেও আর নিজেকে লোকাতে পারবেন না! ট্রুকলার ছাড়াই যে কারও ফোনে ভেসে উঠবে আপনার নাম? চিনিয়ে দিচ্ছে জিও-এয়ারটেল...
TRAI New rule: ট্রু-কলারের (Truecaller) মতো অ্যাপ ফোনে রাখতে ভয় পান অনেকেই। গোপনীয়তা লঙ্ঘন হবে এই ভেবে রাখেন না। কিন্তু ট্রু কলার অ্যাপ থাকুক বা না থাকুক আপনার ফোনে, এখন অ্যাপ ছাড়াই দেখা যাবে কলারের নাম। জালিয়াতি রুখতে কেন্দ্রের এই বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের টেলিকম সেক্টরে (Telecom sector of India) বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এখন থেকে অজানা নম্বর (Unknown Number) থেকে ফোন এলেও মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে কলারের (Caller names) নাম। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রিলায়েন্স জিও, এয়ারটেল এবং ভিআই-এর মতো টেলিকম সংস্থাগুলো এই পরিষেবা চালু করা শুরু করেছে।
ট্রু-কলারের (Truecaller) মতো অ্যাপ ফোনে রাখতে ভয় পান অনেকেই। গোপনীয়তা লঙ্ঘন হবে এই ভেবে রাখেন না। কিন্তু ট্রু কলার অ্যাপ থাকুক বা না থাকুক আপনার ফোনে, এখন অ্যাপ ছাড়াই দেখা যাবে কলারের নাম। জালিয়াতি রুখতে কেন্দ্রের এই বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। আবার, গোপন কথাটি রবে না গোপনে। সে ভাবে ভাবলে এই নতুন নিয়মের ফলে, যে কোন ব্যক্তির ব্য়ক্তিগত তথ্য ছড়িয়ে যাচ্ছে সকলের মধ্যে, তা কেউ না চাইলেও।
স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য এটি অবশ্যই একটি বড় খবর! এখন থেকে আপনার ফোনে কোনো অজানা নম্বর থেকে কল এলে সেই ব্যক্তি কে, তা জানার জন্য আর 'ট্রু-কলার' (Truecaller)-এর মতো থার্ড-পাটি অ্যাপের ওপর নির্ভর করতে হবে না। টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (TRAI)-এর নির্দেশে দেশের প্রধান টেলিকম কোম্পানিগুলো নিয়ে আসছে 'কলার নেম প্রেজেন্টেশন' (CNAP) পরিষেবা। এর ফলে এখন থেকে অজানা কলারের আসল নাম সরাসরি আপনার মোবাইলের স্ক্রিনে ফুটে উঠবে।
কেন এই নতুন পরিষেবা?
গত কয়েক বছরে দেশে সাইবার অপরাধ এবং ভুয়ো কলের (Fraud Calls) সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। হ্যাকার এবং স্ক্যামাররা অনেক সময় পরিচয় গোপন করে মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। বর্তমানে ট্রু-কলারের মতো অ্যাপ ব্যবহার করে অনেকের নাম জানা গেলেও, তা সবসময় সঠিক হয় না। কারণ ট্রু-কলারের নাম ব্যবহারকারীর ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সরকারি এই নতুন ব্যবস্থায়, একজন গ্রাহক সিম কার্ড কেনার সময় তাঁর পরিচয়পত্রে (Aadhaar বা Voter ID) যে নাম দিয়েছিলেন, ঠিক সেই নামই স্ক্রিনে দেখা যাবে। ফলে ভুল তথ্য দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।
ট্রায়াল পর্ব শেষ, শুরু হলো পরিষেবা
টেলিকম কোম্পানিগুলো গত বছর থেকেই মুম্বাই এবং হরিয়ানার মতো সার্কেলে এই পরিষেবার ট্রায়াল শুরু করেছিল। সেই ট্রায়াল সফল হওয়ার পর এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তা ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। রিলায়েন্স জিও, ভারতী এয়ারটেল এবং ভোডাফোন-আইডিয়া (Vi) ইতিমধ্যেই তাদের নেটওয়ার্কে এই কাজ শুরু করেছে।
কোথায় কোথায় পাওয়া যাচ্ছে এই সুবিধা?
সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রাজ্যে এই পরিষেবা চালু হয়ে গেছে:
রিলায়েন্স জিও: হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, কেরালা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশাতে এই পরিষেবা চালু করেছে।
এয়ারটেল: জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং পশ্চিমবঙ্গে এই পরিষেবা শুরু হয়েছে।
ভোডাফোন আইডিয়া: মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশে এই সুবিধা দিচ্ছে।
বিএসএনএল (BSNL): রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই পরিষেবার পরীক্ষামূলক কাজ চালাচ্ছে।
সাইবার নিরাপত্তা ও ডিফল্ট ফিচার
এই পরিষেবাটি গ্রাহকদের জন্য 'ডিফল্ট' হিসেবে থাকবে। অর্থাৎ, আপনার ফোনে এই সুবিধাটি নিজে থেকেই চালু হয়ে যাবে। তবে কোনো গ্রাহক যদি তাঁর নাম দেখাতে না চান, তবে তাঁকে সেটি সেটিংস থেকে ডিঅ্যাক্টিভেট বা নিষ্ক্রিয় করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ব্যবস্থার ফলে টেলিমার্কেটিং কল বা স্প্যাম কল শনাক্ত করা অনেক সহজ হবে। অজানা নম্বর থেকে ফোন এলে সেটি ধরার আগেই ব্যবহারকারী নিশ্চিত হতে পারবেন যে ওপারে কোনো পরিচিত ব্যক্তি আছেন নাকি কোনও প্রতারক।
ভারত সরকারের এই পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাইবার অপরাধীদের দাপট কমাতে এবং ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সুরক্ষিত করতে 'কলার নেম প্রেজেন্টেশন' (CNAP) একটি মাইলফলক হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক এবং যারা প্রযুক্তিতে খুব বেশি অভ্যস্ত নন, তারা এখন অপরিচিত কলের হাত থেকে আরও বেশি নিরাপদ থাকবেন।
