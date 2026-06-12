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E20 Vs E85 Fuel: E20-তে চলা গাড়ি-বাইক কি আদৌ E85 জ্বালানিতে চলতে পারে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

E20 Vs E85 Fuel: E20-সম্মত (E20-compliant) E85 জ্বালানিতে প্রায় ৮৫% ইথানল থাকে। যা E20-এর তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বেশি। E85-এর মতো উচ্চ-ইথানল মিশ্রণের জ্বালানি ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হচ্ছে ফ্লেক্সিবল ফুয়েল ভেহিকল (FFV)।  

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 12, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:18 PM IST
E20 Vs E85 Fuel: E20-তে চলা গাড়ি-বাইক কি আদৌ E85 জ্বালানিতে চলতে পারে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?
Image Credit: E20 বনাম E85 জ্বালানি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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E20-তে চলা গাড়ি-বাইক কি আদৌ E85 জ্বালানিতে চলতে পারে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?
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