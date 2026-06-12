/E20 Vs E85 Fuel: E20-তে চলা গাড়ি-বাইক কি আদৌ E85 জ্বালানিতে চলতে পারে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্বালানি সংকটের মুহূর্তে এখন ট্রেন্ডিং টপিক E85 জ্বালানি। কিন্তু E20-তে চলা গাড়ি ও বাইকে কি E85 জ্বালানি ব্যবহার করা যাবে? ব্যবহার করলে কী হতে পারে? কী বলছেন অটোমোবাইল বিশেষজ্ঞরা চলুন জেনে নেওয়া যাক।
E20 বনাম E85 জ্বালানি
E20-সম্মত যানবাহন মানেই E85-সম্মত নয়। E20-সম্মত (E20-compliant) যানবাহন এমনভাবেই ডিজাইন করা হয় যাতে তারা সর্বোচ্চ ২০% ইথানল যুক্ত জ্বালানি নিরাপদে ব্যবহার করতে পারে। অন্যদিকে, E85 জ্বালানিতে প্রায় ৮৫% ইথানল থাকে। যা E20-এর তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি। তাই E20 যানবাহনের জন্ইয E10 গাড়ির তুলনায় ইঞ্জিনে কিছু অতিরিক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন পড়ে। কারণ উচ্চমাত্রার ইথানল জ্বালানি ইঞ্জিনের ক্যালিব্রেশন এবং জ্বালানি দক্ষতার ওপর প্রভাব ফেলে।
এখন E85-এর মতো উচ্চ-ইথানল মিশ্রণের জ্বালানি ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হচ্ছে ফ্লেক্সিবল ফুয়েল ভেহিকল (FFV)। মার্কিন জ্বালানি বিভাগ (U.S. Department of Energy)-এর মতে, শুধুমাত্র বিশেষভাবে নকশাকৃত FFV-গুলিতেই E85 ব্যবহার করা উচিত। কারণ সাধারণ বা নন-FFV যানবাহনে E85 ব্যবহার করলে কর্মক্ষমতা ও স্থায়িত্বজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।
উচ্চ ইথানল জ্বালানি মিশ্রণের সম্ভাব্য প্রভাব
গবেষণায় দেখা গেছে, E85-এর মতো উচ্চ ইথানলযুক্ত জ্বালানি দহন (combustion) প্রক্রিয়ার ফিচার্সে পরিবর্তন আনতে পারে। ঠান্ডা অবস্থায় ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার ক্ষমতা কমাতে পারে। ইঞ্জিনের ক্যালিব্রেশন বা টিউনিং পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। এখন ভারতে ভারতের ক্ষেত্রে যানবাহনগুলি প্রযুক্তিগতভাবে এমনভাবেই তৈরি যেখানে E20 জ্বালানির ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে E85 ব্যবহারের উপযোগী নয়।
গাড়ি ও মোটরসাইকেল নির্মাতারা নির্দিষ্ট ইথানল সীমা মাথায় রেখেই ইঞ্জিন ডিজাইন করে থাকেন। জ্বালানি সিস্টেমের বিভিন্ন অংশ— যেমন সিল, ইনজেক্টর, পাইপলাইন এবং অন্যান্য উপাদান— অনুমোদিত ইথানল মিশ্রণের জন্যই পরীক্ষা ও অনুমোদন করা হয়। ফলে, E20-সম্মত গাড়ি বা বাইকে E85 ব্যবহার করা সুবিধাজনক নয়। তা ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা, জ্বালানি সিস্টেম ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
পরিশেষে বলা যায়, গাড়ি বা বাইকের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং উন্নত পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সর্বদা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত সীমার জ্বালানি ব্যবহার করা উচিত। E20-তে চলা যানবাহনগুলো E10 ইঞ্জিনের চেয়ে উন্নত হলেও ইথানলের অতি-উচ্চ মাত্রা (E85) সহ্য করার ক্ষমতা এগুলোর নেই। তাই বড় ধরনের আর্থিক ও যান্ত্রিক ক্ষতি এড়াতে E20 যানবাহনে কখনওই E85 ফুয়েল ব্যবহার করা উচিত নয়।
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