/CBSE marking portal hacked: CBSE-র মার্কিং পোর্টাল হ্য়াক, বছর ১৯-এর নিসর্গর দাবি মারাত্মক গলদেই বিপদ

CBSE OSM portal: দেশজুড়ে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকা এই পরীক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ অবশ্য পুরোপুরি কাটেনি। কারণ যে কেউ ওটিপি প্রক্রিয়া এড়িয়ে পরীক্ষকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে পড়তে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিবিএসই (CBSE)-এর অন-স্ক্রিন মার্কিং (OSM) পোর্টালে মারাত্মক নিরাপত্তা ঘাটতির দাবি তুলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে বছর ১৯-এর সাইবার নিরাপত্তা গবেষক নিসর্গ অধিকারী। প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ডিডি দাসের এক্স পোস্টের পর এই পুরো বিষয়টি সামনে এসেছে। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র নিসর্গ জানান, কৌতূহলবশত পোর্টালটি খতিয়ে দেখতে গিয়ে কিছু ত্রুটি খুঁজে পান। তাঁর দাবি, ওয়েবসাইটের জাভাস্ক্রিপ্ট কোডের ভেতরেই 'মাস্টার পাসওয়ার্ড' প্রকাশ্যে রাখা ছিল।
এর মাধ্যমে যে কেউ ওটিপি (OTP) প্রক্রিয়া এড়িয়ে পরীক্ষকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে পড়তে পারে। এমনকি, ওটিপি যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটিও সার্ভারের বদলে ব্যবহারকারীর ব্রাউজারেই দেখাচ্ছিল। নিসর্গের মতে, কোনও হ্যাকার চাইলে সহজেই অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর পরিবর্তন বা দেখতে পারতেন। নিসর্গ আরও জানায়, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই এই গুরুতর লুপহোলগুলোর কথা ভারতীয় সাইবার সুরক্ষা সংস্থা 'সার্ট-ইন'-কে ভিডিয়ো প্রমাণ-সহ জানিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
সিবিএসই-এর দাবি
বিতর্ক দানা বাঁধতেই সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই দাবিকে বিভ্রান্তিকর বলে উড়িয়ে দিয়েছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সমাজমাধ্যমে যে ইউআরএল-এর কথা বলা হচ্ছে, সেটি আসলে কেবল অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার জন্য তৈরি ডামি সাইট ছিল। সেখানে শুধু কিছু নমুনা তথ্য রাখা হয়েছিল।বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের আসল লাইভ পোর্টালটি সম্পূর্ণ আলাদা এবং সুরক্ষিত। মূল ব্যবস্থায় কোনও ধরনের ডেটা চুরি হয়নি। পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে বোর্ড সম্পূর্ণ সচেষ্ট এবং এতে ভয়ের কোনও কারণ নেই।
সিবিএসই পোর্টালের নিরাপত্তা বিতর্ক
নিসর্গের ব্লগ পোস্ট অনুযায়ী, পোর্টালটিতে শুধু পাসওয়ার্ড বা ওটিপির ত্রুটিই ছিল না, বরং এর অভ্যন্তরীণ কাঠামো Angular-based application-তেও বড় গলদ ছিল। ব্রাউজার স্টোরেজে সামান্য ভুয়া তথ্য বা 'ডামি ভ্যালু' বসিয়েই যে কেউ সরাসরি মূল ড্যাশবোর্ড, প্রোফাইল বা খাতা দেখার মূল পাতায় চলে যেতে পারতেন। এছাড়া, পুরোনো পাসওয়ার্ড যাচাই না করেই পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের সুযোগ থাকায় যেকোনো পরীক্ষকের অ্যাকাউন্ট দখল করা সহজ ছিল।
ডিডি দাস এই ঘটনাকে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে আখ্যা দেন। দেশজুড়ে যখন প্রশ্নফাঁস ও পোর্টাল ক্র্যাশের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ তুঙ্গে, তখন এই খবরটি ডিজিটাল মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।
