India China Border Tension: সিকিমে শিহরণ! চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ল ভারতের, চিন মোতায়েন করল সবচেয়ে উন্নত ড্রোন...

India China Border Tension: সিকিমে রীতিমতো শিহরণ! চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ল ভারতের, চিন মোতায়েন করল উন্নততম স্টেলথ ড্রোন! ফের চিনের রক্তচক্ষু...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগস্ট-থেকে সেপ্টেম্বর! ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলার ইঙ্গিত মিলেছিল। গত অগস্টে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই বৈঠক করেছিলেন। সীমান্ত সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে দুই দেশই একমত হয়েছিল। সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা হবে বলেই জানা গিয়েছিল। এর গত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠক 'এসসিও সামিট ২০২৫'-এ শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দু’দিনের চিন সফরে মোদী গিয়েছিলেন। তিয়ানজিন শহরে মোদী পা রাখতেই তাঁর সম্মানে নিজের প্রিয় সরকারি গাড়িটিই ছেড়ে দিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এহেন সৌজন্য নিয়ে বিস্তর লেখালিখিও হয়েছিল। আর সেই সময়ে চিন ঠিক যা যা করেছিল, তা এবার সবার সামনে!
সিকিমে শিহরণ!
উপগ্রহের হাড়হিম ছবি বলছে, অগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে চিন দ্বৈত-ব্যবহারে উপযোগী সামরিক-বেসামরিক বিমানবন্দরে কয়েকটি যুদ্ধ ড্রোন মোতায়েন করেছিল। ভারতের সীমান্তবর্তী তিব্বতের শিগাটসে বিমানঘাঁটির কার্যকর রানওয়েতে সবচেয়ে উন্নত জিজে-১১ শার্প সোর্ড স্টেলথ ফ্লাইং-উইং আনক্রুড কমব্যাট এয়ার ভেহিকেল (ইউসিএভি) মোতায়েন করেছিল। এই ড্রোন চিনের বিমান সক্ষমতার বিরাট সম্প্রসারণ হিসাবেই দেখা হচ্ছে, যা ভারতের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (LAC) বরাবর ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন করতে পারে। দ্য ওয়ার জোন জানিয়েছে যে, এই ড্রোনগুলি এখন একটি আধা-কার্যক্ষম অবস্থায় রয়েছে এবং প্রকৃত যুদ্ধ পরীক্ষার জন্য মোতায়েন!
আকাশ থেকে ভূমিতে হামলা এবং আইএসআর মিশন
প্ল্যানেট ল্যাবসের অনলাইন আর্কাইভ ডাটাবেসের ছবি তুলে ধরে দ্য ওয়ার জোন জানিয়েছে যে, ৬ অগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিগাটসে বিমান ঘাঁটিতে তিনটি জিজে-১১ ড্রোন দেখা গিয়েছে। শার্প সোর্ড ড্রোনটি আকাশ থেকে ভূমিতে হামলায় যেমন সিদ্ধহস্ত। তেমনই গোয়েন্দাগিরি, নজরদারি এবং আইএসআর মিশন পরিচালনার জন্য তৈরি। এটিকে একটি ইলেকট্রনিক ওয়ার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আকাশ থেকে আকাশে যুদ্ধেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
সিকিম থেকে মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরে!
শিগাটসে বিমানঘাঁটির স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গিয়েছে যে, কমপক্ষে দু'টি ড্রোন সম্পূর্ণ ধূসর রঙের, যা সাধারণত অন্যান্য চিনা পাইলটেড এবং নন-পাইলটেড সামরিক বিমানে দেখা যায়। কমপক্ষে অন্য একটিতে লাল-বাদামি রঙের প্রতিরক্ষামূলক আবরণ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ১০ সেপ্টেম্বর শিগাটসের এক প্ল্যানেট ল্যাবসের ছবিতে একই রকম ছদ্মবেশযুক্ত ফ্ল্যাঙ্কার-টাইপ যুদ্ধবিমান দেখানো হয়েছে। শিগাটসে বিমান ঘাঁটি চিনের দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে অবস্থিত, ভারতের সিকিম থেকে মাত্র ৯০ মাইল (প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার) দূরে। এই বিমান ঘাঁটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি চিনকে ভারতের উত্তর-পূর্ব ফ্রন্ট পর্যবেক্ষণ করতে এবং বিমান শক্তি প্রদর্শন করতে দেয়। এটি সেই একই বিমান ঘাঁটি যেখানে চিনের ডব্লিউডেড-সেভেন সোরিং ড্রাগন রিকোনাইসেন্স ড্রোনগুলি আগে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে।
শিগাটসে বিমানঘাঁটি
শিগাটসের রানওয়ে বিশ্বের দীর্ঘতম রানওয়েগুলির মধ্যে একটি। এটি প্রায় ৫০০০ মিটার বা ১৬৪০৪ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত, যা চিনকে হাই-অলটিটিউড অভিযানে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে। ২০১৭ সালে ৩০০০ মিটার দীর্ঘ একটি সহায়ক রানওয়ে এবং সাতটি বড় পার্কিং স্পট যুক্ত করা হয়েছিল শিগাটসতে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, পিএলএ এই বিমানঘাঁটিটি সম্প্রসারিত করেছে। বেশ কয়েকটি নতুন হ্যাঙ্গার, বড় অ্যাপ্রোন এবং সহায়তা পরিকাঠামো তৈরি করেছে। এটি স্পষ্ট দেখায় যে চিন, তিব্বত এবং জিনজিয়াংয়ের বিমানঘাঁটিগুলিকে কেবল নজরদারি কেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং সম্পূর্ণ যুদ্ধ-প্রস্তুত বিমানঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলছে।
জিজে-১১ শার্প সোর্ড ড্রোন কতটা বিপজ্জনক?
দ্য ওয়ার জোনের মতে, জিজে-১১ হল চিনের সবচেয়ে উন্নত স্টেলথ ড্রোন, যা গত এক দশক ধরে চিন তৈরি করছে। এর উড়ন্ত ডানার নকশা আমেরিকান বি-২ স্পিরিট বোমারু বিমানের মতো। আকাশ থেকে ভূমিতে আঘাত হানতে এবং গোয়েন্দা, নজরদারি এবং আইএসআর মিশনের জন্য ডিজাইনড। এই ড্রোন কেবল স্থলের লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল ভাবে আঘাত হানতে সক্ষম নয়, ভবিষ্যতে জে-২০ স্টেলথ ফাইটারের সঙ্গে একটি নেটওয়ার্ক-অপারেটিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করতে পারে। চিন ইতিমধ্যেই দুই আসন বিশিষ্ট জে-২০ ফাইটার জেটকে ড্রোনের বিমান নিয়ন্ত্রক করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।
