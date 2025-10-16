China Develops Global Missile Defence: ১০০০ মিসাইলেও অভেদ্য দুর্গ চিন! তৈরি অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ট্রাম্পের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন জিনপিং!

China Develops Global Missile Defence: ১০০০ মিসাইলেও অভেদ্য দুর্গ চিন! তৈরি অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ট্রাম্পের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন জিনপিং!
China Develops Global Missile Defence: আমেরিকা 'সোনালি কবচ' এর ভাবনার কথা জানিয়েছিল গত মে মাসে! ট্রাম্পের স্বপ্ন চার মাসের ভিতর বাস্তবায়িত করে চমকে দিল চিন। চলে এল মহাশক্তিধর দেশের 'গ্লোবাল মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম'!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা ভাবল আর চিন করল (USA's Dream, China's Reality)! ঠিক এই ভাবনায় গোটা বিশ্বকে এখন ভাবাচ্ছে শি জিংপিংয়ের (Xi Jinping) মহাশক্তিধর দেশের 'গ্লোবাল মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম'! দ্য সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের রিপোর্ট বলছে, চিন যে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ শুরু করেছে তা প্রথম। বিশ্বের যে কোনও স্থান থেকে চিনে নিক্ষেপ করা ১০০০ ক্ষেপণাস্ত্রের বর্ম হয়ে দাঁড়াবে এই সিস্টেম। 'বিতরণকৃত প্রাথমিক সতর্কতা সনাক্তকরণ বিগ ডেটা প্ল্যাটফর্ম' নামে পরিচিত এই রক্ষাকববচ এখনও উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) আমেরিকাকে মুড়ে ফেলতে যে 'গোল্ডেন ডোম' ওরফে 'সোনার কবচ'-এর প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই প্রকল্পেরই অনুরূপ প্রোটোটাইপ তৈরি শুরু চিনের! যার মানে ভাবল আমেরিকা আর করে দেখাল চিন!
আমেরিকার স্বপ্ন
সাল ১৯৮৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠান্ডা যুদ্ধ চলছিল। মিসাইল লঞ্চার্চ এবং সাবমেরিন একে অপরের দিকে তাক করা ছিল। তখন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান 'স্টার ওয়ার্স' নামে পরিচিত 'কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ'-এর কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিরাশি সালের ২৩ মার্চ আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময়ে রিগ্যান বলেছিলেন ' আচ্ছা এমন একটি ব্যবস্থা কল্পনা করুন যা আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে আমাদের উপকূলে পৌঁছনোর আগেই তা রুখে দিয়ে ধ্বংস করতে পারবে। এমন একটি ব্যবস্থার কথা ভাবুন, যা আমাদের শহর এবং আমাদের জনগণকে পারমাণবিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।' রিগ্যানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের আট বছর পর ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে এবং রিগ্যানের 'স্টার ওয়ার্স' এর দৃষ্টিভঙ্গি কখনও কার্যকর হয়নি।
ট্রাম্পের স্বপ্ন
রিগ্যানের স্বপ্নের কথা ৪২ বছর পর ফের ট্রাম্পের মুখে! গত মে মাসে ট্রাম্প 'গোল্ডেন ডোম' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাইপারসোনিক, ব্যালেস্টিক থেকে ক্রুজ় ক্ষেপণাস্ত্রকে মাঝ আকাশেই ধ্বংস করে ফেলবে কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক লেজার হাতিয়ার। 'সোনার কবচ' তৈরির বিপুল খরচের কথাও কিন্তু ট্রাম্প খোলাখুলি জানিয়ে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের 'কংগ্রেস'-এর কাছে। আনুমানিক ১৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করলেই এই কবচ বানানো সম্ভব হবে। গোল্ডেন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় চারটি স্তর থাকবে । একটি উপগ্রহ-ভিত্তিক এবং তিনটি স্থলভিত্তিক। যেখানে ১১টি স্বল্প-পাল্লার ব্যাটারি থাকবে যা আমেরিকা আলাস্কা এবং হাওয়াই জুড়ে থাকবে। মোদ্দা কথায় ট্রাম্প চেয়েছিলেন আমেরিকাকে দুর্ভেদ্য কবচে ঢাকতে। সেই পুরু বর্ম ভেদ করে তাঁর দেশকে আক্রমণ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। গোল্ডেন ডোম প্রোগ্রামের লক্ষ্য স্থল, সমুদ্র-আকাশ-মহাকাশ জুড়ে বিস্তৃত এক সমন্বয়। এআই-সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক তৈরি করা। কিন্তু স্পষ্ট প্রযুক্তিগত নীলনকশা তৈরি হয়নি।
চিনের বাস্তবায়ন
চিনের বিজ্ঞানিরা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক কার্যকরী প্রোটোটাইপ নিয়ে কাজ করেছেন। সম্ভাব্য হুমকি সনাক্ত এবং বিশ্লেষণের জন্য এই সিস্টেমটি মহাকাশ, সমুদ্র, আকাশ এবং স্থলে বিভিন্ন সেন্সর ব্যবহার করবে বলেই জানা যাচ্ছে। এটি প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হবে যা বিশ্বব্যাপী কভারেজ পৌঁছানোর জন্য পরিচিত হবে। পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) এর নির্মাতা। পরীক্ষা করা হয়েছে মোতায়েন করা হয়েছে বলেও খবর। প্রোটোটাইপটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য - যেমন হালকা ট্র্যাজেক্টরি, অস্ত্রের ধরণ এবং সেগুলি সত্যিকারের ওয়ারহেড নাকি ডিকয় - রিয়েল টাইমে ইন্টারসেপশন সিস্টেমগুলিকে নির্দেশ করার জন্য সংগ্রহ করে।
কী বলা হচ্ছে? 'প্রোটোটাইপ সিস্টেমটি নোড জুড়ে ১০০০টি পর্যন্ত ডেটা প্রক্রিয়াকরণ কাজের সমান্তরাল সময়সূচী অর্জন করতে পারে' চিনের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা ইলেকট্রনিক সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, নানজিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা এমনটাই জানিয়েছেন। গত ২ সেপ্টেম্বর চিনা জার্নাল মডার্ন রাডারে প্রকাশিত রিভিউ পেপারে তা লেখা হয়েছে। 'বর্তমানে, প্রোটোটাইপ সিস্টেমটি একাধিক প্রাথমিক সতর্কতা এবং সনাক্তকরণ সিস্টেম নোড জুড়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, যা খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন এবং বহু-ফর্ম্যাট প্রাথমিক সতর্কতা এবং সনাক্তকরণ ডেটার একীভূত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংহতকরণ এবং বিশ্লেষণ অর্জন করে। ফলস্বরূপ ডেটা পণ্যগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশিত হতে পারে।' দেখা যাক এবার আমেরিকা কবে বানায়...
