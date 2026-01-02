China's Super Soldier: পশ্চিম বিশ্বের বুক কাঁপিয়ে চিনের 'সুপার সোলজার'! প্রবল ঠান্ডা-গরম-বিকিরণেও অবিচল যাঁরা...

China's Super Soldier: পশ্চিম বিশ্বের বুক কাঁপিয়ে চিনের 'সুপার সোলজার'! প্রবল ঠান্ডা-গরম-বিকিরণেও অবিচল যাঁরা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিনের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জে পশ্চিম বিশ্বের শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বইছে। শি জিনপিংয়ের দেশ মোতায়েন করতে চলেছে 'ওয়ার-রেডি' 'সুপার সোলজার'! যা কার্যত অবিনশ্বর! বিশেষ বাহিনী চোখের পলকে জিনগত ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে! চরম তাপমাত্রাতেও অপ্রতিরোধ্য। অসাধারণ শক্তি এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তার মিশেলে তৈরি হচ্ছে এই ফোর্স। এমনকী মারাত্মক বিকিরণ প্রতিরোধীও সুপার সোলজাররা। পশ্চিমী দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই মহাশক্তিধর চিন জিনগত ভাবে পরিবর্তনযোগ্য অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধাদের তৈরি করছে।
চিন যা করছে তা কল্পনাতীত
ইতিমধ্যেই বিশ্বের বৃহত্তম সেনাবাহিনী রয়েছে চিনের। বর্তমানে উপলব্ধ সামরিক শক্তির ভিত্তিতে বিশ্বর্যাঙ্কিংয়ে চিন রয়েছে তিনে। তালিকায় একে আমেরিকা ও দুয়ে রাশিয়া। চারে ভারত ও পাঁচে দক্ষিণ কোরিয়া। যুদ্ধপ্রস্তুত যোদ্ধাদের নিয়েই এবার উন্নত এক জাতি তৈরির চেষ্টায় চিন। আগামীর যুদ্ধের কথা মাথায় রেখেই 'রেড ড্রাগন' প্রস্তুত। সুপার সোলজারদের মধ্যে কেউ তীব্র তাপ সহ্য করবে, যাতে উত্তপ্ত মরুভূমিতে দীর্ঘ ও প্রলম্বিত যুদ্ধে লড়তে পারে। আবার অন্যদের ডিএনএ পরিবর্তন করা হতে পারে। যাতে তারা বরফ বা জলের মতো জমাটবাঁধা পরিস্থিতিতেও সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাবে মানিয়ে নিতে পারে। চিনের ভয়াবহ পরিকল্পনায় এই পরিবর্তনে সেনারা বিকিরণ প্রতিরোধী হতে পারবে—যার অর্থ হল, তারা বোমা এবং তাপনিউক্লীয় অস্ত্রের পরিণাম সহ্য করতে পারবে। যদি স্বৈরশাসক শি তার বিশাল সেনাবাহিনীকে গোপন গবেষণাগারে তৈরি এজেন্টদের দিয়ে অনুপ্রবেশ করাতে পারেন, তবে তাদের উচ্চতা, গতি, শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা সবকিছুই ব্যাপকভাবে উন্নত হতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা এখনই সতর্ক করেছেন
আমেরিকার প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন গোয়েন্দা কর্তা ডঃ অ্যান্টনি ভিন্সি বছরের পর বছর ধরে এই ভয়াবহ সম্ভাবনাটি নিয়ে গবেষণা করছেন যে, চিন সুপার সৈনিক তৈরি করছে। তিনি এমনকী বলেছেন যে তিনি ইতিমধ্যেই দেশটিতে 'জেনেটিক গুপ্তচরবৃত্তির' বেশ কিছু লক্ষণ দেখেছেন। 'দ্য সান' কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডঃ ভিন্সি বলেন, বেইজিং যদি স্বেচ্ছায় পরিবর্তিত সৈন্যদের এক বিশাল সেনাবাহিনী তৈরি করতে পারে, তবে তারা যে সম্ভাব্য শক্তি অর্জন করতে পারে, সে সম্পর্কে বিশ্বকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। ভিন্সির সংযোজন, 'যদি চিনের কাছে সুপার সৈনিক থাকে এবং তারা যুদ্ধে তাদের শত্রুদের পরাজিত করতে পারে বা কোনও ভাবে পশ্চিমা স্বার্থকে হুমকি দিতে পারে, তবে তা সবার জন্য এক বিপদ। কল্পনা করুন, তাদের কাছে এমন বিশেষ অভিযানকারী সৈনিক রয়েছে যারা অনেক বেশি টিকে থাকতে সক্ষম বা এমন মিশন সম্পাদন করতে পারে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারা অনেক বেশি সময় ধরে জলের নীচে থাকতে পারবে বা তীব্র ঠান্ডার মধ্যে পাঠানো যাবে। তবে তারা জিনগতভাবে পরিবর্তিত প্রতিভাবান ব্যক্তিও তৈরি করতে পারে, যাদের পিপলস লিবারেশন আর্মিতে নিয়োগ করে কোনও না কোনও ভাবে গোয়েন্দা কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা যেতে পারে।'
কীভাবে সুপার সোলজার তৈরি করা যায়?
সুপার সৈনিক তৈরির প্রকৃত প্রক্রিয়া হল যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন সামরিক কর্মীদের কর্মক্ষমতা উন্নত করা। ভিন্সি উল্লেখ করেছেন যে, এই ধরনের সৈন্য তৈরি করার তিনটি উপায় রয়েছে। প্রথমটি হল ব্রেইন ইন্টারফেস ডিভাইস বা ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে, যেমন ইলন মাস্কের নিউরালিঙ্ক। এই চিপগুলো মস্তিষ্কের কার্যকলাপকে এমন নির্দেশে রূপান্তরিত করতে পারে যা কম্পিউটার বা রোবোটিক কৃত্রিম অঙ্গের মতো ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বর্তমানে এগুলো সাধারণত পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়। হৃদয়স্পর্শী উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো তৈরি করা হলেও রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার পরিষদের এক উপদেষ্টা কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে, কর্তারা ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছেন যে এই ধরনের ডিভাইসগুলোকে সামরিক বাহিনী সহজেই অপব্যবহার করতে পারে। ভিন্সি বলছেন, 'যন্ত্র বা ইলেকট্রনিক্স ছাড়া অন্য জিনিসের মাধ্যমে মানুষকে বদলাতে পারে ওষুধ। আমার ধারণা চিন এমন এক ওষুধ তৈরি করবে যা বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে মানুষকে সাময়িকভাবে বদলে দেবে। তৃতীয় পন্থা জিনগতভাবে পরিবর্তন করা।
বোঝাই যাচ্ছে চিন নেমেছে ভয়ংকর খেলায়।
