Zee News Bengali
  China Type 055 Destroyer: আমেরিকার অহংকার মাটিতে মেশাল চিন? যুদ্ধের মাঝেই অ্যাকশনে ড্রাগনের ভয়ংকরতম রণতরী, ধেয়ে এল মিসাইলের পর মিসাইল

China Type 055 Destroyer: আমেরিকার অহংকার মাটিতে মেশাল চিন? যুদ্ধের মাঝেই অ্যাকশনে ড্রাগনের ভয়ংকরতম রণতরী, ধেয়ে এল মিসাইলের পর মিসাইল

China Type 055 Destroyer: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের মাঝেই বিশ্বের বুক কাঁপাল চিন! ড্রাগনদের ভয়ংকরতম রণতরী ছুড়ে দিল মিসাইলের পর মিসাইল, আমেরিকাকেও ভাবাচ্ছে যা। 

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 22, 2026, 07:28 PM IST
China Type 055 Destroyer: আমেরিকার অহংকার মাটিতে মেশাল চিন? যুদ্ধের মাঝেই অ্যাকশনে ড্রাগনের ভয়ংকরতম রণতরী, ধেয়ে এল মিসাইলের পর মিসাইল
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা-ইরান-ইসরায়েলের (US-Israel-Iran War) চলতি ভয়াবহ যুদ্ধ ২৩ দিনে পা দিল ২২ মার্চ। আর এর মধ্যেই খবরে চিন। তাদের ভয়ংকরতম বিধ্বংসী অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ- টাইপ ০৫৫ ডেস্ট্রয়ার (China Type 055 Destroyer) থেকে লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র উত্‍ক্ষেপণ করে সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সারফেস কমব্যাট ভেসেল হিসেবে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে এই রণতরী। চিনের পিপল'স লিবারেশন আর্মি (People’s Liberation Army) ওরফে পিএলএ-র (PLA) এই গেমচেঞ্জারকে অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞই 'ডেস্ট্রয়ার' নয় কার্যত 'ক্রুজার শ্রেণির' যুদ্ধজাহাজ বলেই মনে করছেন। সরকারি চৈনিক মিডিয়া গত শনিবার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে, বিরল ফুটেজে এই প্রথম লাইভ সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল উত্‍ক্ষেপণ দেখানো হয়েছে। পরীক্ষায় উৎক্ষেপিত পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্রেরই লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুল আঘাত করেছে। 

যুদ্ধজাহাজ আর ডেস্ট্রয়ারের পার্থক্য ঠিক কোথায়? 

সমুদ্রে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি সব রকমের জাহাজই যুদ্ধজাহাজ। বিমানবাহী রণতরী, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট, সাবমেরিন-এগুলো সবই রণতরীর অন্তর্ভুক্ত। ডেস্ট্রয়ার হল রণতরীর একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি। বহরের সুরক্ষা, এয়ার ডিফেন্স, সাবমেরিন ধ্বংস, শত্রু জাহাজে আক্রমণের জন্য তৈরি ডেস্ট্রয়ার। এককথায় এবং সহজে বললে রণতরী হল ক্যাটাগরি এবং ডেস্ট্রয়ার সেই ক্যাটাগরিরই একটি নির্দিষ্ট টাইপ। পিএলএ বর্তমানে টাইপ ০৫৫ শ্রেণির ১০টি যুদ্ধজাহাজ পরিচালনা করে। ডেস্ট্রয়ার হিসেবে অভিহিত করা হলেও আকারের দিক থেকে এগুলি মার্কিন নৌবাহিনীর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ক্রুজার যুদ্ধজাহাজগুলির কাছাকাছি।২০২০ সালের জানুয়ারিতে চিনের নৌবাহিনীতে ‘নানচ্যাং’ (হাল ১০১)-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। কমিশনড হওয়ার প্রায় এক বছর পর বাস্তবসম্মত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তা কীভাবে আকাশ প্রতিরক্ষা ও ক্ষেপণাস্ত্র-প্রতিরোধমূলক অভিযানের দায়িত্ব নেবে, তাই পরখ করে দেখেছে চিন। চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশন) নিউজের এক প্রতিবেদনে এমনই বলা হয়েছে।

বিশাল আকার এবং দুর্দান্ত ক্ষমতা

টাইপ ০৫৫ পরিচিত তার বিশাল আকার দুর্দান্ত ক্ষমতার জন্য। প্রায় ১২ থেকে ১৩ হাজার টন ওজনের এই জাহাজ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮০ মিটার। একসঙ্গে ৩০০-র বেশি নাবিক নিয়ে সমুদ্রে অভিযান চালাতে পারে এই রণতরী। গ্যাস টারবাইন চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে টাইপ ০৫৫ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৫৫ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। যা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দ্রুত মোতায়েনের ক্ষেত্রে বড় সুবিধার। এই জাহাজের সবচেয়ে বড় শক্তি এর বিশাল ভার্টিকাল লঞ্চ সিস্টেম। টাইপ ০৫৫ একসঙ্গে ১১২ থেকে ১২৮টি মিসাইল বহনের ক্ষমতা রয়েছে। দীর্ঘপাল্লার এয়ার ডিফেন্স মিসাইল, অ্যান্টি-শিপ ক্রুজ মিসাইল, ল্যান্ড অ্যাটাক মিসাইল, এমনকি হাইপারসনিক মিসাইলও ছুঁড়তে পারে। ফলে জল-স্থল-আকাশে অভিযানে সমান পারদর্শী।এই যুদ্ধজাহাজে রয়েছে উন্নত এইএসএ রাডার সিস্টেম, যা একসঙ্গে বহু টার্গেট খুঁজে নিয়ে  ট্র্যাক করতে পারে। এছাড়াও রয়েছে শক্তিশালী ক্লোজ-ইন ওয়েপন সিস্টেম বা সিআইডব্লিউএসে সমৃদ্ধ টাইপ ০৫৫। যা শত্রুর মিসাইল বা ড্রোনকে মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে। আকাশ থেকেও নজরদারি করতে পারে টাইপ ০৫৫ জাহাজে রয়েছে হেলিকপ্টার ডেক ও হ্যাঙ্গার। সেখানে এক বা একাধিক সামরিক হেলিকপ্টার মোতায়েন করা যায়, যা সাবমেরিন খোঁজা ও নজরদারিতে বড় ভূমিকা নেয়। স্টেলথ প্রযুক্তির কারণেই টাইপ ০৫৫ রাডারে সহজে ধরা পড়ে না। ডিজাইন, কাঠামো এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শত্রুর নজর এড়াতে সাহায্য করে।

এই যুদ্ধজাহাজের মূলত কোন কাজে ব্যবহার?

বিমানবাহী রণতরী রক্ষা করতে, শত্রু জাহাজ ধ্বংস করতে সাবমেরিন শিকার করতে এবং রপাল্লার মিসাইল হামলা চালাতে ওস্তাদ টাইপ ০৫৫। অর্থাৎ একাই একশো। বহু ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে টাইপ ০৫৫। বিশেষজ্ঞদের মতে টাইপ ০৫৫ আসায় চিনের নৌবাহিনী এখন আরও অনেক বেশি শক্তিশালী এবং আধুনিক। আকার এবং ক্ষমতায় মার্কিন নৌবাহিনীর ডেস্ট্রয়ারগুলির সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। সমুদ্রযুদ্ধের ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে চিনের টাইপ ০৫৫। প্রযুক্তি, গতি, এবং আগ্রাসী আক্রমণ ক্ষমতার সমন্বয়ে  এখন চিনের নৌ-শক্তির অন্যতম বড় অস্ত্র এই ডেস্ট্রয়ার।বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রণতরী আমেরিকার কাছেই আছে। বিশেষ করে তাদের ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড ক্লাস রণতরীর কথা বলতেই হবে। যা বিশ্বের বৃহত্তম, আধুনিক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ হিসেবে স্বীকৃত। তবে টাইপ ০৫৫ ডেস্ট্রয়ার কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিকে নেমে পড়ল। 

 

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস।

