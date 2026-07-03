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ট্রাম্পের নতুন ৩৩০০ কোটির 'এয়ার ফোর্স ওয়ান'! উড়ন্ত হোয়াইট হাউজে কী নেই? প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট থেকে ডাইনিং

দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে পরিষেবা দেওয়া বর্তমান 'এয়ার ফোর্স ওয়ান' বিমানগুলির মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এবং এগুলিকে এবার অবসরে পাঠানো হচ্ছে। তবে এর পরিবর্তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দু'টি নতুন বিমান হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে এবং ২০২৮ সালের আগে সেগুলি হাতে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই যদিও।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 03, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:59 PM IST
ট্রাম্পের নতুন ৩৩০০ কোটির 'এয়ার ফোর্স ওয়ান'! উড়ন্ত হোয়াইট হাউজে কী নেই? প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট থেকে ডাইনিং
Image Credit: ট্রাম্পের &#039;এয়ার ফোর্স ওয়ান&#039;Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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