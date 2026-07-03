ট্রাম্পের নতুন ৩৩০০ কোটির 'এয়ার ফোর্স ওয়ান'! উড়ন্ত হোয়াইট হাউজে কী নেই? প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট থেকে ডাইনিং

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবার চড়লেন তাঁর নতুন বিলাসবহুল উড়োজাহাজ 'এয়ার ফোর্স ওয়ান'-এ। প্রায় ৩৩০০ কোটি টাকার নয়া বোয়িং ৭৪৭-৮০০ জেট নিয়েই এখন চর্চা সর্বত্র। কাতারের থেকে এই বিমান উপহার পেয়েছেন ট্রাম্প। বিমানের বাহ্যিক রূপ ও নকশায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত রুচি ও স্বতন্ত্র শৈলীর ছাপ স্পষ্ট। বুধবার ট্রাম্পের বিশেষ বিমান তাঁকে নর্থ ডাকোটায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। থিওডোর রুজভেল্ট প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ট্রাম্প।
ট্রাম্প চেয়েছেন জাঁকজমকের সমাহার
'এয়ার ফোর্স ওয়ান'-এর ঐতিহ্যবাহী এবং সুপরিচিত সেই হালকা নীল রং, যা বিমানটিকে একেবারে আকাশের রঙের সঙ্গে মিশে থাকতে সাহায্য করত, তা কিন্তু এই নতুন বিমানে আর দেখা যাবে না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পছন্দ অনুযায়ী বিমানের নীচের অংশে নেভি ব্লু (গাঢ় নীল) রং করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লাল ও সোনালি রঙের স্ট্রাইপ বা ডোরাকাটা নকশা জুড়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়েই বোঝা গিয়েছে যে, ট্রাম্প তাঁর নতুন বিমান নিয়ে রীতিমতো গর্বিত। তিনি বলেন, 'দেখুন আমাদের সামনে দু'টি বিকল্প থাকে, হয় সবকিছু একেবারে সাধারণ রাখা বা জাঁকজমকের সঙ্গে তা দেখানো। আমি পরেরটাই বেছে নিয়েছি।'
বাহ্যিক গঠন ও মাপ
নতুন রূপ: কেনেডি-যুগের ক্লাসিক হালকা নীল রঙের পরিবর্তে এতে রয়েছে নেভি ব্লু রঙের পেট, সাদা রঙের ফিউসেলেজের উপরের অংশ এবং লাল ও সোনালি রঙের ফ্রেমিং স্ট্রাইপ।
ডানার বিস্তার ও লেজ: ড্র্যাগ কমাতে এবং জ্বালানি দক্ষতা বাড়াতে এতে রয়েছে উন্নতমানের র্যাকড উইংটিপ। এর উল্লম্ব লেজটির উচ্চতা ৬৩ ফুট, ৬ ইঞ্চি।
নেক্সট-জেন ইঞ্জিন: এটি চারটি জেনারেল ইলেকট্রিক জিইএনএক্স-টুবি টার্বোফ্যান ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, যা প্রতিটি ৬৭০০০ পাউন্ড থ্রাস্ট প্রদান করে এবং একই সাথে উল্লেখযো গ্যভাবে কম শব্দ করে ও অধিক জ্বালানি-সাশ্রয়ী।
অত্যন্ত বিলাসবহুল অভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বিন্যাস
প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট: এতে রয়েছে একটি বড় বেডরুম, যার সঙ্গে একটি ওয়াক-ইন শাওয়ার-সহ অ্যাটাচড বাথরুম রয়েছে।
ভিআইপি সুযোগ-সুবিধা: এতে রয়েছে নরম গালিচা, দৃষ্টিনন্দন কাঠের প্যানেলিং, সোনালি রঙের আলোকসজ্জার সরঞ্জাম এবং প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক সিলমোহর খোদাই করা সিট বেল্ট।
এক্সিকিউটিভ আপার ডেক: এখানে একটি অতিরিক্ত এক্সক্লুসিভ লাউঞ্জ এলাকা এবং মিটিংয়ের ঘর রয়েছে, যেখানে একটি বিশাল সিঁড়ি দিয়ে পৌঁছনো যায়।
স্টাফ ও প্রেস কেবিন: এতে রয়েছে ব্যক্তিগত অফিসের জায়গা, বিলাসবহুল সোফা-সহ একটি প্রাইভেন স্পেস এবং হেলান দেওয়া যায় এমন মাসাজ চেয়ার দিয়ে সাজানো সাংবাদিকদের বসার জায়গা।
খাবারের ব্যবস্থা: এখানে রয়েছে অফ-হোয়াইট প্লেসম্যাট ও চামড়ার ক্যাপ্টেন চেয়ার দিয়ে সাজানো উচ্চমানের কনফারেন্স ও গোলাকার ডাইনিং টেবিল।
মিলিটারি কমান্ড ও ডিফেন্স সিস্টেম
এয়ারবর্ন কমান্ড সেন্টার: এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সচল ভ্রাম্যমাণ হোয়াইট হাউস হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বিশ্বজুড়ে তাঁর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা: এতে অত্যন্ত গোপনীয় স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুরক্ষিত অপারেশনাল নেটওয়ার্ক এবং পূর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সুবিধা রয়েছে।
ইলেকট্রনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা: এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক রাডার ওয়ার্নিং রিসিভার, উন্নত মিসাইল শনাক্তকারী সেন্সর এবং লেজার জ্যামিংয়ের মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা।
চিকিৎসা সুবিধা: এতে জরুরি কাজের জন্য এমন একটি স্থান রয়েছে যা প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা কেন্দ্র বা অপারেশন থিয়েটারে রূপান্তরিত করা সম্ভব।
ডিজিটাল ককপিট: এতে রয়েছে সম্পূর্ণ ডিজিটাল গ্লাস ককপিট যা ফ্লাই-বাই-ওয়্যার প্রযুক্তি ব্যবহার করে; এর ফলে মাত্র দু'জন পাইলটের সমন্বয়ে বিমানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।
এতকিছুর পরেও নিরাপত্তা নিয়েও উঠছে!
বিমানটি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি বড় পরিবর্তন করা যায়নি। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ফটোগ্রাফের বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে বিমানটিতে ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্তকরণ এবং পূর্ববর্তী এয়ার ফোর্স ওয়ান বিমানে পাওয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে এটিতে উল্লেখযোগ্য ভাবে কম যোগাযোগ অ্যান্টেনা রয়েছে। বিমান বিশেষজ্ঞ ইরমিয়াহু গারটলারের মতে, বিমানটি মূলত অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য উপযুক্ত। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, আপনি যদি দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করেন তবে আপনি একটি বড় এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ যানবাহন নিয়ে যান, তবে একটি শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর জন্য, কম বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যা একটি গাড়িও করে দিতে পারে।
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