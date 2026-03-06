Dooms Day: আর মাত্র ৮৫ সেকেন্ড! তার পরেই চিরধ্বংসের মুখে যুদ্ধমুখর বিশ্ব! কেননা, 'ডুমসডে ক্লকে' এখন বাজে...
Doomsday Clock: ২০২৫ সাল ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন দেশের নেতৃত্বের যে ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে, তা যদি দ্রুত কাটিয়ে ওঠা না যায়, তবে মানবসভ্যতা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ঘড়ির এই কাঁটা এগিয়ে যাওয়া আসলে বিশ্বের দেশগুলিকে এক হওয়ার এবং আসন্ন ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি রুখে দেওয়ার 'মর্মান্তিক সতর্কবার্তা'!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষের সেদিন (Doomsday) সমাসন্ন! অতীতের যে কোনও সময়ের তুলনায় পৃথিবী এখন অনেক বেশি করে ধ্বংসের কাছে (world closer to destruction), বলে মনে করছেন একদল বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানীমহল। বিজ্ঞানীরা এখন এক ৮৫ সেকেন্ডের গল্প শোনাচ্ছেন। হাড়হিম ৮৫ মিনিট! তাঁরা বলছেন, ২০২৬ সালের জন্য 'ডুমসডে ক্লক'টি এই ৮৫-র ঘরে বিধিনির্দিষ্ট (Doomsday Clock set at 85 seconds to midnight for 2026)! ভয়ংকর!
কীভাবে এই ঘড়ি 'মেলানো' হয়?
পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ চলছে, কেউ পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি করছে, কেউ কোনও ভয়ানক অস্ত্র পরীক্ষা করছে কি না-- এসবের উপর ভিত্তি করেই 'ডুমস ডে ক্লকে'র হিসেব করা হয়। তাহলে এবার কি সত্যিই পরমাণু যুদ্ধে শেষ হয়ে যাবে আমাদের শস্যশ্যামল বসুন্ধরা?
ঘনিয়ে এসেছে শেষের সেদিন?
বিজ্ঞানীদের হিসেব বলছে, ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা ১২ টার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরমাণু বিজ্ঞানীদের একটি জার্নাল প্রকাশিত হয়। সেই জার্নালে প্রতি বছর জানুয়ারিতে হিসেব কষেন বিজ্ঞানীরা। ডুমস ডে ক্লক দিয়েই এই হিসেব কষা হয়। ডুমস ডে ক্লকে রাত ১২টা বাজার অর্থ-- পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে! গত জানুয়ারির হিসেব বলছে, ১২টা বাজতে বাকি আর মাত্র ৮৫ সেকেন্ড। অর্থাৎ কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে।
১৯৪৭ সালের ঘড়ি
প্রতীকী এই ঘড়ির সময় এখন মধ্যরাত থেকে মাত্র ৮৫ সেকেন্ড দূরে। মানে, মধ্যরাতের আরও কাছে ‘ডুমসডে ক্লক’! ১৯৪৭ সালে ঘড়িটি তৈরির পর থেকে এটিই মধ্যরাতের (যা মূলত পৃথিবীর ধ্বংস বা মহাপ্রলয় নির্দেশ করে) সবচাইতে নিকটবর্তী সময়। তাই ধ্বংসের মুখে পৃথিবী! পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মতো প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে বিশ্ব এখন ধ্বংসের চরম সীমান্তের দাঁড়িয়ে।
কেন এই চরম সতর্কতা?
বিজ্ঞানীদের সংগঠন 'বুলেটিন অফ দ্য অ্যাটমিক সায়েন্টিস্টস' (BAS) এই সময়-পরিবর্তনের পিছনে কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছে।
পারমাণবিক বিপদ
পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং পুরনো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া। বিশেষ করে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতগুলি বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের কিনারে ঠেলে দিয়েছে।
জলবায়ু বিপর্যয়
বিশ্ব উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এবং বিশ্ব জুড়ে চরম আবহাওয়া।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
এআই (AI) প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার যা সামরিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে এবং যা সমাজ জুড়ে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে।
জৈব নিরাপত্তা
কৃত্রিমভাবে নতুন প্যাথোজেন বা জীবাণু তৈরির ঝুঁকি যা ভবিষ্যতে মহামারীর রূপ নিতে পারে।
