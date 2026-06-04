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INDIAN DEFENCE NEWS BIG UPDATE: সুখোই থেকে উড়ল বিধ্বংসী মিসাইল! ৬৭৩৭.৭৪ কিমি ঘণ্টায় নিখুঁত-নির্ভুল অপারেশন, ভারতের 'রুদ্রঅভিষেক' কাঁপাল ইসলামাবাদ

RudraM-II Missile: শত্রুদেশের বুক কাঁপিয়ে দিল ভারতীয় বায়ুসেনা। ভয়াল মিসাইল নির্ভুল এবং নিখুঁত দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে অভিষেক করেই ফেলল। চর্চায় 'রুদ্রম-টু’ মিসাইল

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 04, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:38 PM IST
INDIAN DEFENCE NEWS BIG UPDATE: সুখোই থেকে উড়ল বিধ্বংসী মিসাইল! ৬৭৩৭.৭৪ কিমি ঘণ্টায় নিখুঁত-নির্ভুল অপারেশন, ভারতের 'রুদ্রঅভিষেক' কাঁপাল ইসলামাবাদ
Image Credit: যে ছবি শেয়ার করেছে PIB

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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