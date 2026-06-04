INDIAN DEFENCE NEWS BIG UPDATE: সুখোই থেকে উড়ল বিধ্বংসী মিসাইল! ৬৭৩৭.৭৪ কিমি ঘণ্টায় নিখুঁত-নির্ভুল অপারেশন, ভারতের 'রুদ্রঅভিষেক' কাঁপাল ইসলামাবাদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটছে। গোটা বিশ্ব দেখছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (PM Modi) 'আত্মনির্ভর' ভারতের আস্ফালন। জল-স্থল-আকাশ জুড়েই তীব্র কান ফাটানো হুঙ্কার। আর এবার দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ডিআরডিও (DRDO) এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী (IAF) শত্রুদেশগুলির বুক কাঁপিয়ে দিল।
সুখোই এসইউ-৩০এমকেআইকে (Su-30MKI) 'এয়ারবোর্ন' (যে কোনও আকাশযান বা উড়ন্ত বস্তুকে বোঝায়) প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে ভয়াল ক্ষেপণাস্ত্র 'রুদ্রম-টু’র (RudraM-II) সফল ফ্লাইট টেস্ট করে ফেলল। হয়ে গেল 'রুদ্র'অভিষেক। অত্যন্ত প্রতিকূল উৎক্ষেপণ পরিস্থিতি এবং জটিল গতিপথের মধ্য দিয়ে এই পরীক্ষাগুলি পরিচালিত হয়েছে। যা দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নতুন 'আকাশ থেকে ভূমি' ক্ষেপণাস্ত্রের সমস্ত উপ-ব্যবস্থার সক্ষমতাই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সুখোই থেকে ফেলা 'রুদ্রম-টু’ মিসাইলগুলি ১০০-তে ১০০ পেয়েছে। পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যে নিখুঁত এবং নির্ভুল ভাবে আঘাত হেনেছে বলেই খবর।
ডিআরডিও-র প্রধান ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কেন্দ্র ওড়িশার চাঁদিপুরের ‘ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ’ (আইটিআর)। এখান থেকেই ভারত তার যাবতীয় কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র (যেমন— অগ্নি, আকাশ, পৃথ্বী) ও রকেটের সফল উৎক্ষেপণ ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করে থাকে। বালাসোর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে ডিফেন্স কলোনির এই আইটিআরে রয়েছে বিভিন্ন রেঞ্জ যন্ত্রপাতি। তার মাধ্যমে সংগৃহীত ফ্লাইট ডেটাই নিশ্চিত করেছে যে, পরীক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে অর্জন করা গিয়েছে।
রুদ্রম-টু সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে তৈরি করেছে হায়দরাবাদের রিসার্চ সেন্টার ইমারত। ডিআরডিও-র নোডাল ল্যাবরেটরি হিসেবেই প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন ল্যাবরেটরি, উচ্চ শক্তি উপকরণ গবেষণা ল্যাবরেটরি, অস্ত্রশস্ত্র গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং আইটিআর-এর মতো অন্যান্য সহযোগী ল্যাবগুলির সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করেছে। উন্নয়ন ও উৎপাদন অংশীদারদের (ডিসিপিপি) পাশাপাশি হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড, রিজিওনাল সেন্টার ফর মিলিটারি এয়ারওয়ার্থিনেস, মিসাইল সিস্টেম কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স এজেন্সি এবং আরও অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এই লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সফল পরীক্ষার জন্য ডিআরডিও, আইএএফ, ডিপিএসইউ, ডিসিপিপি-সহ সকলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, এই পরীক্ষাগুলি দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান পরিপক্কতারই প্রমাণ দিয়েছে এবং উন্নত অস্ত্র ব্যবস্থায় ‘আত্মনির্ভরতা’ অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সচিব এবং ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান এই প্রশংসনীয় অর্জনের জন্য পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
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'রুদ্রম-টু’ নিয়ে দু'এক কথা...
দূরপাল্লার আক্রমণের আওতা বা 'স্ট্যান্ডঅফ এনগেজমেন্ট এনভেলপ'-কে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত করে। এর ফলে যুদ্ধবিমানগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ সীমানার গভীর থেকেই আক্রমণ চালাতে পারে।
সুপারসনিক/হাইপারসনিক বেগেই ছোটে 'রুদ্রম-টু’; এটি ম্য়াক ৫.৫ (৬৭৩৭.৭৪ কিমি/ঘণ্টা)-এর সর্বোচ্চ প্রান্তিক বেগে পৌঁছায়, যার ফলে শত্রুপক্ষের সেন্সরগুলিরও প্রতিক্রিয়া জানানো বা বাধা দেওয়ার জন্য কার্যত কোনও সময়ই অবশিষ্ট থাকে না।
'রুদ্রম-টু’ প্রতিটি অভিযানের জন্য বিশেষভাবে তৈরি প্রচলিত ওয়ারহেড (বিস্ফোরক) বহন করে, যার ওজন ২০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।