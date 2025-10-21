English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Elon Musk 'Grokipedia' launch postponed: উইকিপিডিয়ার ট্রাফিক পতনের মাঝে কি নয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি?

Elon Musk`s xAI Delayed The Launched Of It`s New AI Platform: উইকিপিডিয়ার বিরুদ্ধে ‘সত্যের যুদ্ধ’ ঘোষণা করে এলন মাস্কের নতুন প্রকল্প Grokipedia-র লঞ্চ আপাতত আটকে গেল।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 21, 2025, 06:45 PM IST
Elon Musk 'Grokipedia' launch postponed: উইকিপিডিয়ার ট্রাফিক পতনের মাঝে কি নয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রযুক্তি দুনিয়ার 'বিতর্কিত কিংবদন্তি' এলন মাস্ক (Elon Musk) ফের এক বার খবরের শিরোনামে। উইকিপিডিয়ার একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাঁর সংস্থা xAI যে বহু-আলোচিত প্রকল্প ‘গ্রোকিপিডিয়া’ (Grokipedia) আনার পরিকল্পনা করেছিল, তার বহু প্রতীক্ষিত লঞ্চ আপাতত স্থগিত রাখার ঘোষণা করা হয়েছে।

মাস্কের এই নতুন জ্ঞানের ভান্ডার এই সপ্তাহেই v0.1 beta রূপে প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ‘এক্স’ (পূর্বতন টুইটার)-এ পোস্ট করে মাস্ক লেখেন, 'আমরা আরও একটু সময় নিতে চাই — প্রচারমূলক কনটেন্ট বাদ দিতে হবে।' তাঁর এই মন্তব্যে বোঝা যায়, নিরপেক্ষতা ও মানের প্রশ্নে তিনি বিন্দুমাত্র আপস করতে রাজি নন।

ট্রাফিক কমছে উইকিপিডিয়ার: কারণ কি এআই?

মাস্কের এই ঘোষণার প্রেক্ষাপটে উঠে আসছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) নির্ভর সার্চ ইঞ্জিনের বাড়বাড়ন্তে উইকিপিডিয়ার সামগ্রিক ওয়েব ট্রাফিকে প্রায় ৮ শতাংশ ঘাটতি দেখা গিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এআই সরাসরি সার্চ রেজাল্ট দেওয়ায় মানুষ আর সরাসরি উইকিপিডিয়ার মতো উৎসগুলিতে যাচ্ছেন না। ইউজারদের এই সংখ্যা কমতে থাকার ফলেই উইকিপিডিয়ার ভিত নড়তে শুরু করেছে।

গুগলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নাকি তথ্যের নিয়ন্ত্রণ?

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রোকিপিডিয়ার আসল লক্ষ্য দুটি— প্রথমত, গুগল (Google) এবং তাদের জেমিনি (Gemini)-কে টক্কর দেওয়া, এবং দ্বিতীয়ত, তথ্যের জগতে নিজস্ব প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা।

মাস্ক দীর্ঘদিন ধরেই প্রকাশ্যে অভিযোগ করে এসেছেন যে উইকিপিডিয়ার তথ্যে ‘রাজনৈতিক রং’ এবং ‘প্রোপাগান্ডা’ মিশে থাকে। তারই পাল্টা হিসেবে তিনি ‘গ্রোকিপিডিয়া’ তৈরির ঘোষণা করেন— যা হবে একটি ‘সত্যভিত্তিক ও নিরপেক্ষ জ্ঞানের উৎস’।

তবে বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলছেন, মাস্কের এই উদ্যোগ কি শুধুমাত্র একটি নতুন তথ্যভাণ্ডার তৈরি, নাকি তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক নতুন ডিজিটাল যুদ্ধের সূচনা? মূল বিতর্ক এখন কেন্দ্রে: কে ঠিক করবে, ‘নিরপেক্ষ তথ্য’ আসলে কী?

মিশ্র প্রতিক্রিয়া সাধারণ ইউজারের মধ্যে মাস্কের এই পদক্ষেপ নিয়ে সাধারণ ইউজারদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলছেন, "মাস্ক যা করেন, তাতে নতুন ভাবে ভাবার সুযোগ তৈরি হয়। 'আবার কেউ কেউ মাস্কের নিজস্ব নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে বলছেন, "উনি নিজে আবার কতটা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবেন?'

যাই হোক, এই মুহূর্তে ‘গ্রোকিপিডিয়া’র লঞ্চ স্থগিত হওয়ায় উইকিপিডিয়ার প্রতিপক্ষ তৈরি হওয়ার অপেক্ষা আরও কিছুটা বাড়ল। তবে এআই-এর যুগে জ্ঞানের এই নতুন সংঘাত কোন দিকে মোড় নেয়, তা দেখার জন্য মুখিয়ে আছে গোটা বিশ্ব।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

