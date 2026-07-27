/আর মাত্র ১০ বছর, পৃথিবীতে টাকা বলে কিছু থাকবেই না: অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন মাস্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের এবং টেসলা ও সোশ্যাল মিডিয়া এক্স -এর সিইও ইলন মাস্কের প্রত্যেক ভবিষ্যৎবাণী বা মন্তব্য বিশ্বজুড়ে শোরগোল ফেলে দেয়। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও তার ভবিষ্যৎ প্রভাব সংক্রান্ত একটি আলোচনায় এক বিস্ফোরক দাবি করে বসলেন মাস্ক। তাঁর মতে, আগামী ১০ বছর পর, অর্থাৎ ২০৩৬ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতি এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যেখানে প্রথাগত কাগজের টাকা বা অর্থের আর কোনও মূল্যই থাকবে না।
কেন টাকা অর্থহীন হয়ে পড়বে?
ইলন মাস্কের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এআই (Artificial Intelligence) এবং হিউম্যানয়েড রোবোটিক্স বা উন্নত রোবট প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিশ্বের উৎপাদন ক্ষমতা ও সম্পদের পরিমাণ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এ এমন এক পরিবেশের জন্ম দেবে যাকে অর্থনীতিতে 'প্রাচুর্যের অর্থনীতি' বা 'Post-Scarcity Economy' বলা হয়।
মাস্ক জানান, বর্তমানে মানুষ জীবিকা নির্বাহ বা পরিষেবা পাওয়ার জন্য টাকার ওপর নির্ভর করে, কারণ সম্পদ ও শ্রম সীমিত। কিন্তু ভবিষ্যতে হিউম্যানয়েড রোবট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যখন সমস্ত দৈনন্দিন কাজ, পণ্য উৎপাদন এবং জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানুষের চেয়েও নিখুঁত ও দ্রুতগতিতে করবে, তখন পণ্য ও পরিষেবার খরচ কার্যতঃ শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে, যার ফলে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনও খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা বা প্রযুক্তি সবার জন্যই সহজলভ্য হয়ে যাবে।
সার্বজনীন ন্যূনতম আয়
টাকার প্রয়োজনীয়তা শেষ হওয়ার আগে যে মধ্যবর্তী একটি রূপান্তর পর্ব আসবে, তা নিয়েও নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন মাস্ক। তাঁর মতে, এআই-এর প্রভাবে যখন বহু মানুষ চিরাচরিত কাজ বা চাকরি হারাবে, তখন সরকারকে 'ইউনিভার্সাল বেসিক হাই ইনকাম' বা 'সর্বজনীন উচ্চ আয়' ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তবে প্রযুক্তির চূড়ান্ত বিকাশের পর মানুষ আর বাঁচার জন্য কাজ করবে না, মানুষ কেবল নিজের শখ বা আনন্দের জন্য কাজ করবে।
ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ
যদিও মাস্ক এক প্রাচুর্যময় ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরেছেন, তবুও তিনি এআই-এর অপব্যবহার এবং অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি নিয়ে সতর্ক করেছেন। তাঁর মতে, এআই যদি সঠিকভাবে মানবজাতির কল্যাণে কাজ না করে, তবে তা অর্থনীতির প্রাচুর্য আনার বদলে বড় ধরনের সামাজিক বৈষম্য বা অস্তিত্বের সংকট তৈরি করতে পারে। তাই প্রযুক্তি বিকাশের পাশাপাশি এর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণও অত্যন্ত জরুরি।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ২০৩৬ সালের মধ্যে পুরোপুরি মুদ্রাহীন অর্থনীতি গড়ে তোলা কতটা সম্ভব তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে বর্তমান আর্থিক কাঠামোকে আমূল বদলে দেবে-- সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইলন মাস্কের এই বক্তব্য এখন প্রযুক্তি ও অর্থনীতি বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক শোরগোল ফেলেছে।
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