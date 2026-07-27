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আর মাত্র ১০ বছর, পৃথিবীতে টাকা বলে কিছু থাকবেই না: অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন মাস্ক

Elon Musk AI prediction 2036: ইলন মাস্কের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এআই (Artificial Intelligence) এবং হিউম্যানয়েড রোবোটিক্স বা উন্নত রোবট প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিশ্বের উৎপাদন ক্ষমতা ও সম্পদের পরিমাণ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এ এমন এক পরিবেশের জন্ম দেবে যাকে অর্থনীতিতে 'প্রাচুর্যের অর্থনীতি' বা 'Post-Scarcity Economy' বলা হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 27, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:54 PM IST
আর মাত্র ১০ বছর, পৃথিবীতে টাকা বলে কিছু থাকবেই না: অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন মাস্ক

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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