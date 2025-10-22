Elon Musk on AI: কয়েক বছর পরে 'এআই' পুরোপুরি এসে গেলে, অখণ্ড অবসর উপভোগ করবে মানবজাতি, সে হয়তো তখন চাষবাস করবে! অবিশ্বাস্য়...

Elon Musk on AI: কয়েক বছর পরে 'এআই' পুরোপুরি এসে গেলে, অখণ্ড অবসর উপভোগ করবে মানবজাতি, সে হয়তো তখন চাষবাস করবে! অবিশ্বাস্য়...
Elon musk on AI: অবিশ্বাস্য কথা বললেন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি এলন মাস্ক। 'টেক বিলিওনেয়ার' এলন মাস্ক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। কী সেই ভাবনা? ভয়-ধরানো চমকে-দেওয়া সেই ভাবনা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য এক কথা বললেন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি এলন মাস্ক। 'টেক বিলিওনেয়ার' এলন মাস্ক (Tech billionaire Elon Musk) আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) নিয়ে তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের সমাজকে বদলে দিচ্ছে AI। AI এখন এমন অনেক কাজ করতে পারে, আগে যা মানুষ করত। এর ফলে একটি ভয় তৈরি হয়েছে যে, AI হয়তো খুব শীঘ্রই কর্মক্ষেত্রে মানুষের জায়গা নিয়ে নেবে। তাই কি?
মানুষের জায়গায় এআই?
না, ভয়টি হয়তো একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কারণ, TCS এবং Accenture-এর মতো বড় কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই তাদের হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। মাস্ক বলেছেন, আস্তে আস্তে সব চাকরিই এআইয়ের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। তবে তা নেতিবাচক কিছু নয়। এটা আসলে মানুষকে আরও বেশি স্বাধীনতা দেবে।
চাকরি খাবে এআই
মাস্ক X-এ একটি পোস্টের উত্তর দিচ্ছিলেন। সেখানে অ্যামাজনের কর্মীদের AI এবং রোবট দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টের কথা উঠেছিল। আমেরিকান এই টেক জায়ান্টটি ২০২৭ সালের মধ্যে রোবট দিয়ে কমিয়ে দেবে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার-এর বেশি চাকরি। এ প্রসঙ্গেই ঠোঁটকাটা মাস্ক বেশ বলেন, AI এবং রোবট সব চাকরি খেয়ে নেবে।
অন্ধকার নয়, আলো
টেসলার সিইও-র এই মন্তব্য যথেষ্ট আতঙ্কের। প্রযুক্তি শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাস্কের জ্ঞান বিপুল। তিনি যখন এমন কথা বলেন, তখন আতঙ্ক তো হয়ই। তবে, মাস্কের আরও কিছু বলার ছিল। একটি অন্ধকার ভবিষ্যতের পরিবর্তে, তিনি এটিকে মানবজাতির পক্ষে একটি রিলিফের মতো করে দেখেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, প্রতিদিন কাজ করতে বাধ্য হওয়া থেকে একটা মুক্তির সুযোগ এটা। মাস্কের মতে, কাজ করাটা ঐচ্ছিক হবে, যেমন দোকান থেকে সবজি না কিনে মাঠে গিয়ে নিজেই নিজের সবজি ফলানো! মানে, মাস্ক বলতে চাইছেন, ভবিষ্যতে, যখন AI সত্যিই সব কাজের দখল নেবে, তখন মানুষের আয়ের মাত্রা এত বেশি হবে যে, তাঁদের আর নিজে কাজ করার প্রয়োজন পড়বে না। বরং কাজ না করেও নিজেদের জীবনযাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হবে তাঁদের পক্ষে।
অখণ্ড অবসরে মানবজাতি
হ্যাঁ, শুনতে সত্যিই দারুণ লাগে! এমন একটি পৃথিবী আসছে, যেখানে AI সব কাজ করবে আর মানুষ চলে যাবে অখণ্ড অবসরে। সে কেবল জীবন উপভোগ করবে। মাস্ক অবশ্য আগেও এ ধরনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে, এই লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায় হতে পারে ব্যক্তিগত রোবট।
