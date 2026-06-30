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৩ দিন পর অফার লেটারটাই বাতিল! কাজে যোগ দিতেই চাকরি বাতিলের মেইল

Worked 3 Days, received revoked offer mail: চতুর্থ দিনে তাঁর কাছে কোম্পানির তরফে একটি মেইল আসে। যে মেইল দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। গোটা ঘটনাটি তাঁর কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন ওই কর্মী।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 30, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:03 PM IST
৩ দিন পর অফার লেটারটাই বাতিল! কাজে যোগ দিতেই চাকরি বাতিলের মেইল
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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