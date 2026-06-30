/৩ দিন পর অফার লেটারটাই বাতিল! কাজে যোগ দিতেই চাকরি বাতিলের মেইল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত ৯টায় সারপ্রাইজ টিমস কলে গোটা টিমের ছাঁটাইয়ের পর এবার নিয়োগের ৩ দিনের মাথায় সোজা চাকরির অফার বাতিলের মেইল! এমনই এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতা ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। 'ছাঁটাই' হওয়া ওই কর্মী জানিয়েছেন, মাত্র ৩ দিন আগে তিনি কাজে যোগ দেন। ৩ দিন কাজ করেন। তারপরই তাঁর কাছে আসে লে-অফ নোটিস নয়, সোজা চাকরি বাতিলের মেইল! মেইলে বলা হয়, তাঁর চাকরির অফারটি বাতিল করা হয়েছে।
ওই কর্মী জানিয়েছেন, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার দীর্ঘ ধাপ পেরিয়ে অফার লেটার হাতে পান তিনি। যোগ দেন সংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে। নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে তিন দিন কাজও করেন। কিন্তু চতুর্থ দিনে তাঁর কাছে কোম্পানির তরফে একটি মেইল আসে। যে মেইল দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। যেখানে লেখা, তাঁর ‘অফার লেটার’টি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানি। তাঁর চাকরির অফারটি বাতিল করা হচ্ছে।
ওই কর্মী জানিয়েছেন, গোটা ঘটনাটি তাঁর কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিন দিন ভালোভাবে কাজ করার পরেও এই ধরনের মেইল পেয়ে তিনি পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর কী করা উচিত, সেটাই তিনি প্রথমে বুঝতে পারছিলেন না। শেষে কোম্পানির অন্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে মনোবল ফিরে পান। ঠিক করেন, তাঁর সঙ্গে হওয়া এই অন্যায় তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবাইকে জানাবেন।
তিনি এই ঘটনার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। এই ঘটনা সামনে আসতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কর্পোরেট দুনিয়ার ওয়ার্ক কালচার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে আবার। প্রশ্ন উঠছে ওই সংস্থার পেশাদারিত্ব নিয়েও। অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, এই ঘটনাটি আসলে এইচআর-এর চরম গাফিলতি ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতার প্রমাণ।
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