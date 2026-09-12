/রাত পোহালেই শেষের সেদিন, মানবশূন্য হবে গোটা বিশ্ব! কোন মহাপ্রলয়ের মরণ-আগুনে পুড়বে মানুষ? অশনি সংকতে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক দশকে সংঘ ভেঙে যায়। না, শুধু সংঘই নয়, এক দশকে হয়তো গোটা বিশ্বই ভেঙে যায়! অন্তত তেমনই অনুমান বিজ্ঞানীদের। এক দশক, মানে, হাতে মাত্র আর দশ বছর! আর তার পরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে গোটা বিশ্ব? ধ্বংস হয়ে যাবে এই বিপুল মানবজাতি? কার হাতে আসবে এই বিপর্যয়? নেপথ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)। সম্প্রতি,এমনই আশঙ্কার কথা শোনালেন এআই গবেষক ইভান হাবিঙ্গার। এর আগে আমেরিকার আরও এক এআই গবেষক জ্যাকব কক্সন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রায় একই রকম অশনি সংকেত দিয়েছিলেন। গবেষকদের দাবি, আগামী এক দশকের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে গোটা মানবজাতিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। সেই সম্ভাবনা অন্তত ১০ শতাংশের বেশি বলে মনে করছেন তাঁরা।
অস্তিত্বের সংকট
কী বলছেন গবেষক ইভান? এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে গবেষক ইভান দাবি করেছেন, এই মুহূর্তে AI মডেলগুলির কারণে মানবজাতির অস্তিত্বের ঝুঁকি কম। কিন্তু ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছবে, যখন AI তার নিজের ক্ষমতা নিজেই বাড়িয়ে নিতে পারবে। আর সেই পরিস্থিতিই মানবসভ্যতার জন্য ডেকে আনবে বড় বিপদ। মানবজাতির জন্য তা তৈরি করবে অস্তিত্বের সংকট।
কতটা বিপদ? কীভাবে?
যদিও ঠিক কীভাবে ভবিষ্যতে এআই গোটা মানবজাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে, তার নির্দিষ্ট কোনও সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেননি ইভান হাবিঙ্গার। তবে তাঁর বক্তব্য এআই-মানুষ বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এতদিন প্রশ্ন ছিল, এআই আদৌ মানবজাতির জন্য অস্তিত্বের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে কি না। পারে তো বটেই! এবার তর্ক সেই ঝুঁকির মাত্রা কতটা, তা নিয়েই!
সুপারহিউম্যান AI
এর আগে এক এআই গবেষক জ্যাকব কক্সন এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছিলেন। সম্প্রতি অ্যানথ্রোপিক ছেড়েছেন কক্সন। এর আগে তিনি ওপেন এআই-তে কাজ করেছেন। তিনি পোস্টে দাবি করেন, এআই-এর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও সংস্থাই যথেষ্ট দায়িত্বশীল আচরণ করছে না। তাঁর আশঙ্কা, খুব শীঘ্রই এমন ‘সুপারহিউম্যান’ AI ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে, যা কার্যত যে কোনও সিস্টেম হ্যাক করতে পারবে। রাতারাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারবে এবং বাস্তব জগতের ক্ষমতার সমীকরণ ও সম্পদের উপর নানা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।
তর্ক-বিতর্ক
এআই-এর সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বহু শীর্ষ কর্তা অনেক দিন ধরেই সতর্ক করে আসছেন। ২০২৩ সালেই ওপেনএআই, অ্যানথ্রোপিকের শীর্ষকর্তারা এআই-এর কারণে মানবসভ্যতার অস্তিত্বের ঝুঁকির কথা বলেছিলেন। ফলে হাবিঙ্গার ও কক্সনের মন্তব্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু হাবিঙ্গার ও কক্সনের মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসংঘের এআই সংক্রান্ত উপদেষ্টা তথা কম্পিউটারবিজ্ঞানী ডেম ওয়েন্ডি হল। এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই ধরনের মন্তব্য কিছুটা মার্কেটিংয়েরও অংশ হতে পারে! একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, কোনও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি কেন এমন ভয়াবহ আশঙ্কার কথা প্রকাশ্যে বলবেন?
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