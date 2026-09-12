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রাত পোহালেই শেষের সেদিন, মানবশূন্য হবে গোটা বিশ্ব! কোন মহাপ্রলয়ের মরণ-আগুনে পুড়বে মানুষ? অশনি সংকতে...

End of the World by AI: জীবনের সঙ্গে জুয়া! তেমনই অনুমান বিজ্ঞানীদের। এক দশক, মানে, হাতে মাত্র আর দশ বছর! আর তার পরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে গোটা বিশ্ব? ধ্বংস হয়ে যাবে এই বিপুল মানবজাতি? কার হাতে আসবে এই বিপর্যয়? নেপথ্যে রয়েছে কোন যম? যা জানা যাচ্ছে, তাতে হাড়হিম আতঙ্কে পড়বেন আপনি।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 12, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:22 PM IST
রাত পোহালেই শেষের সেদিন, মানবশূন্য হবে গোটা বিশ্ব! কোন মহাপ্রলয়ের মরণ-আগুনে পুড়বে মানুষ? অশনি সংকতে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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