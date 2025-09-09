English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Amazon: আজও অ্যামাজনের শেষ ভরসা ঘোড়া! জানেন কেন? শুনলে চমকে যাবেন...

Amazon Great Indian Festival 2025: কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হচ্ছে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল। তার আগে শহরে সাংবাদিক বৈঠক করল  ই-কমার্স জায়েন্ট।

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 9, 2025, 09:26 PM IST
Amazon: আজও অ্যামাজনের শেষ ভরসা ঘোড়া! জানেন কেন? শুনলে চমকে যাবেন...

শুভপম সাহা: ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল ওরফে এজিআইএফ (Amazon Great Indian Festival 2025)। তার আগে ডালহৌসির এক পাঁচতারা হোটেলে, অ্যামাজন ইন্ডিয়া সাংবাদিক বৈঠক করে বড় ঘোষণা করেছে। 

উৎসবের মরসুমের আগে পশ্চিমবঙ্গে তাদের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করল। হুগলিতে এক নতুন ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু করেছে অ্যামাজন। যা হাওড়ায় বিদ্যমান  তিনটি সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে এই ই-কমার্স জায়েন্টের এখন এই বাংলায় মোট চারটি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার হল। আগে তিনটি সর্টেশন সেন্টার ছিল। সঙ্গে ১৫০০-এর বেশি আই হ্যান্ড স্পেস (আইএইচএস) স্টোর এবং ১০০-র বেশি ডেলিভারি স্টেশন রয়েছে। 

আরও পড়ুন: জিনপিংয়ের বাহনই মোদীর, অভেদ্য দুর্গ ৩০০০ কেজির 'রেড ফ্ল্যাগ'! কেন স্পেশ্যাল এই যান?

অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে গোলটেবল বৈঠকে বসেছিলেন অ্যামাজনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁদের একজন ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিসেসের ডিরেক্টর অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় (ডিরেক্টর অপারেশন)। যখন তিনি অ্যামাজনের ডেলিভারি নিয়ে কথা বলছিলেন, তখন বলেন, 'জানেন তো, আজও কিন্তু  অ্যামাজনের শেষ ভরসা ঘোড়া। প্লেন-ট্রেন-ট্রাক এমনকী বোটে করেও আমরা প্রোডাক্ট পৌঁছে দিই। তবে দেশে এমন কিছু অঞ্চলও আছে, যেখানে ট্রান্সপোর্টের একমাত্র ভরসা সেই হর্স ব্যাক, ঘোড়ার পিঠে করে মাল যায়। কারণ ঘোড়াই একমাত্র উত্তরাখণ্ডের মতো বরফে ঢাকা রাস্তায় যেতে পারে।'

আরও পড়ুন: এখানে ঢুকে যাবে ৩টি সিঙ্গাপুর! পূরণ করবে ভারতের বিদ্যুতের চাহিদার ১০%, দেশের কোথায় চলছে মহাযজ্ঞ?

অরিন্দম আরও জানিয়েছেন যে, এজিআইএফে শুধু বাংলার কথা ভেবেই নয়, গোটা দেশের কথা মাথায় রেখা সেরা ব্র্যান্ডের সম্ভার থাকবে। যে  ব্র্যান্ডগুলি সাম্প্রতিক সময়ে ভালো বাজার করেছে। তাদের কথা মাথায় রাখা হয়েছে। এজিআইএফে গ্রাহকরা স্মার্টফোন, ইলেকট্রনিক্স, ফ্যাশন, হোম এসেনশিয়ালস এবং আরও অনেক কিছুই দারুণ ডিল পাবেন। অ্যাপল এবং স্যামসাংয়ের স্মার্টফোনে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় মিলবে। ইলেকট্রনিক্সে ৮০ শতাংশ এবং  ফ্যাশন ও বিউটি ব্র্যান্ডে ৫০-৮০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। প্রাইম মেম্বাররা ফ্রি এবং দ্রুত ডেলিভারির সঙ্গেই বিনোদন সুবিধা এবং আরও অনেক কিছুই পাবেন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
amazon great indian festival 2025amazon great indian festival 2025 dategreat indian festival amazon 2025
পরবর্তী
খবর

PM Modi Rides Xi Jinping's Hongqi L5: জিনপিংয়ের বাহনই মোদীর, অভেদ্য দুর্গ ৩০০০ কেজির 'রেড ফ্ল্যাগ'! কেন স্পেশ্যাল এই যান?
.

পরবর্তী খবর