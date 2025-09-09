Amazon: আজও অ্যামাজনের শেষ ভরসা ঘোড়া! জানেন কেন? শুনলে চমকে যাবেন...

Amazon: আজও অ্যামাজনের শেষ ভরসা ঘোড়া! জানেন কেন? শুনলে চমকে যাবেন...
Amazon Great Indian Festival 2025: কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হচ্ছে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল। তার আগে শহরে সাংবাদিক বৈঠক করল ই-কমার্স জায়েন্ট।
শুভপম সাহা: ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল ওরফে এজিআইএফ (Amazon Great Indian Festival 2025)। তার আগে ডালহৌসির এক পাঁচতারা হোটেলে, অ্যামাজন ইন্ডিয়া সাংবাদিক বৈঠক করে বড় ঘোষণা করেছে।
উৎসবের মরসুমের আগে পশ্চিমবঙ্গে তাদের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করল। হুগলিতে এক নতুন ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু করেছে অ্যামাজন। যা হাওড়ায় বিদ্যমান তিনটি সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে এই ই-কমার্স জায়েন্টের এখন এই বাংলায় মোট চারটি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার হল। আগে তিনটি সর্টেশন সেন্টার ছিল। সঙ্গে ১৫০০-এর বেশি আই হ্যান্ড স্পেস (আইএইচএস) স্টোর এবং ১০০-র বেশি ডেলিভারি স্টেশন রয়েছে।
অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে গোলটেবল বৈঠকে বসেছিলেন অ্যামাজনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁদের একজন ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিসেসের ডিরেক্টর অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় (ডিরেক্টর অপারেশন)। যখন তিনি অ্যামাজনের ডেলিভারি নিয়ে কথা বলছিলেন, তখন বলেন, 'জানেন তো, আজও কিন্তু অ্যামাজনের শেষ ভরসা ঘোড়া। প্লেন-ট্রেন-ট্রাক এমনকী বোটে করেও আমরা প্রোডাক্ট পৌঁছে দিই। তবে দেশে এমন কিছু অঞ্চলও আছে, যেখানে ট্রান্সপোর্টের একমাত্র ভরসা সেই হর্স ব্যাক, ঘোড়ার পিঠে করে মাল যায়। কারণ ঘোড়াই একমাত্র উত্তরাখণ্ডের মতো বরফে ঢাকা রাস্তায় যেতে পারে।'
অরিন্দম আরও জানিয়েছেন যে, এজিআইএফে শুধু বাংলার কথা ভেবেই নয়, গোটা দেশের কথা মাথায় রেখা সেরা ব্র্যান্ডের সম্ভার থাকবে। যে ব্র্যান্ডগুলি সাম্প্রতিক সময়ে ভালো বাজার করেছে। তাদের কথা মাথায় রাখা হয়েছে। এজিআইএফে গ্রাহকরা স্মার্টফোন, ইলেকট্রনিক্স, ফ্যাশন, হোম এসেনশিয়ালস এবং আরও অনেক কিছুই দারুণ ডিল পাবেন। অ্যাপল এবং স্যামসাংয়ের স্মার্টফোনে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় মিলবে। ইলেকট্রনিক্সে ৮০ শতাংশ এবং ফ্যাশন ও বিউটি ব্র্যান্ডে ৫০-৮০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। প্রাইম মেম্বাররা ফ্রি এবং দ্রুত ডেলিভারির সঙ্গেই বিনোদন সুবিধা এবং আরও অনেক কিছুই পাবেন।
