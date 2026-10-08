/পুজোতে কি অনলাইন পেমেন্টে বাড়তি টাকা কাটবে? RBI-এর বড় ঘোষণা, কাদের কত টাকা কাটবে? আপনার পকেটে কত চাপ হল?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার মেরুদণ্ড 'ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস' বা ইউপিআই (UPI)-এ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (MDR) বা পরিষেবা ফি সংক্রান্ত নতুন কাঠামো কার্যকর করা নিয়ে দেশজুড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। অনলাইনে কেনাকাটা বা লেনদেনে বাড়তি খরচ যুক্ত হবে কি না, তা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হলেও রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI) ও ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (NPCI)-র পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।
ফি কি আসলেই লাগবে? ঠিক কী পরিবর্তন আসছে?
এতদিন ইউপিআই ব্যবস্থায় কোনও মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (MDR) ধার্য করা হত না। তবে ডিজিটাল লেনদেনের পরিকাঠামো এবং ব্যাংক ও ফিনটেক সংস্থাগুলোর পরিচালন ব্যয় দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখতে এবার নির্দিষ্ট কিছু বেশি মূল্যের বাণিজ্যিক বা মার্চেন্ট পেমেন্টের ক্ষেত্রে ০.৪ শতাংশ MDR চালুর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।
রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, নতুন এই মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট চালু হলেও সার্বিক ইউপিআই লেনদেনের পরিমাণে বড় কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করাই এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য।
কার্যকর করার সময়সীমা কি পিছিয়ে যাচ্ছে?
প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ২,০০০ টাকার বেশি যোগ্য বাণিজ্যিক লেনদেনে ০.৪ শতাংশ ফি কার্যকর করার কথা ছিল। তবে অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং মহলের জোর খবর, এটি পিছিয়ে গিয়ে আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে কার্যকর হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।
সময়সীমা পিছনোর মূল কারণগুলো:
১. প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি
ব্যাংক, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (PSP) এবং গুগল পে, ফোনপে, পেটিএমের মতো ফিনটেক অ্যাপগুলির ব্যাক-এন্ড সিস্টেমে পরিবর্তন আনতে অতিরিক্ত কারিগরি পরীক্ষার প্রয়োজন।
২. উৎসবের মরশুমের ঝুঁকি এড়ানো
জুড়ে দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ধনতেরাসের মতো বড় উৎসব থাকে। কেনাকাটার এই তুঙ্গ সময়ে সিস্টেমে বদল এনে যাতে কোনো প্রযুক্তিগত বিভ্রাট বা সার্ভার সমস্যা তৈরি না হয়, তাই সময়সীমা কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।
৩. অংশীদারদের পর্যালোচনা
বাজারে এর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হবে, তা নিয়ে ফিনটেক ও ব্যাংকগুলির মধ্যে এখনও বৈঠক চলছে।
কাদের এই ফি দিতে হবে?
বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও মার্চেন্ট: কেবল নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্যিক মার্চেন্ট লেনদেনে যেখানে লেনদেনের পরিমাণ ২,০০০ টাকার বেশি, সেখানে ০.৪ শতাংশ হারে এই MDR প্রযোজ্য হবে।
এটি মূলত পেমেন্ট ইকোসিস্টেমের ভেতরের একটি আর্থিক বন্দোবস্ত, যা বড় মার্চেন্ট ও পেমেন্ট গেটওয়ের মধ্যে সমন্বয় করা হবে।
কাদের ফি দিতে হবে না?
সাধারণ গ্রাহক বা ব্যবহারকারী: সাধারণ মানুষের জন্য ইউপিআই পেমেন্ট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছিল এবং ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকবে। গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো বাড়তি টাকা কাটা যাবে না।
ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি লেনদেন (P2P): নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা অন্য কারও অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর (Peer-to-Peer) ক্ষেত্রে কোনো চার্জ লাগবে না।
ছোট খুচরো ব্যবসায়ী: পাড়ার মুদিখানা বা ছোট দোকানে কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করে দৈনন্দিন কেনাকাটার ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রাহক বা ছোট দোকানি কাউকেই কোনো মাশুল দিতে হবে না।
সংক্ষেপে, ইউপিআই লেনদেন সাধারণ নাগরিকের জন্য আগের মতোই বিনামূল্যে থাকবে; কেবল নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো ব্যয় সামলাতে নতুন এই অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
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