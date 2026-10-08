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পুজোতে কি অনলাইন পেমেন্টে বাড়তি টাকা কাটবে? RBI-এর বড় ঘোষণা, কাদের কত টাকা কাটবে? আপনার পকেটে কত চাপ হল?

UPI Payments charge big update: সাধারণ গ্রাহক ও ছোট দোকানিদের জন্য ইউপিআই পেমেন্ট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকছে। কেবল নির্দিষ্ট বড় মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে ০.৪% MDR।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 08, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 08:32 PM IST
পুজোতে কি অনলাইন পেমেন্টে বাড়তি টাকা কাটবে? RBI-এর বড় ঘোষণা, কাদের কত টাকা কাটবে? আপনার পকেটে কত চাপ হল?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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