/Meta Global Outage: বিশ্বজুড়ে মেটার বড় বিপর্যয়! একযোগে স্তব্ধ ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ-ইনস্টাগ্রাম; বিপাকে কোটি কোটি ব্যবহারকারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার রাতে এক আচমকা বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের মুখে পড়ল মেটার (Meta) মালিকানাধীন জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো। শুক্রবার (১২ জুন) রাত সাতটার কিছু সময় পর থেকে একযোগে বিকল হয়ে পড়ে ফেসবুক (Facebook), মেসেঞ্জার (Messenger), ইনস্টাগ্রাম (Instagram) এবং জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp)। হঠাৎ করে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি গ্রাহক।
ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশ, আমেরিকা, ইউরোপসহ বিশ্বের একাধিক দেশের প্রযুক্তিমনস্ক ব্যবহারকারীরা এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। সমস্যা ঠিক কোথায়? আউটেজ ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘ডাউনডিটেক্টর’ (Downdetector)-এর তথ্য অনুযায়ী, রাত ৭.১৫ মিনিটে বাজার পর থেকেই হঠাৎ মেটার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগের গ্রাফ একলাফে উর্ধমুখী হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী একই ধরণের সমস্যার কথা রিপোর্ট করতে শুরু করেন।
সচল থাকা ফেসবুক ও মেসেঞ্জার অ্যাকাউন্টগুলি হঠাৎ করেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগআউট হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন করতে গেলে ‘unexpected error’ বা একটি ফাঁকা সাদা স্ক্রিন স্ক্রিন ভেসে উঠছে। মোবাইল অ্যাপ কিংবা ওয়েবসাইট— কোনো মাধ্যম থেকেই ইনস্টাগ্রাম ফিড রিফ্রেশ করা যাচ্ছে না। স্ক্রিনে দেখাচ্ছে ‘Something went wrong’। মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের ক্ষেত্রে পরিষেবা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোনো বার্তা পাঠানো বা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
স্মার্টফোন অ্যাপ বা কম্পিউটার ব্রাউজার— কোনো মাধ্যম থেকেই মেটার এই পরিষেবাগুলোতে প্রবেশ করা যাচ্ছে না বলে গ্রাহকরা ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।
মেটার প্রধান মূলধারার এই অ্যাপগুলোতে বিপর্যয় আসায় বিভ্রান্ত ব্যবহারকারীরা ভিড় জমাচ্ছেন বিকল্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ। সেখানে ইতিমধ্যেই #FacebookDown, #WhatsAppDown এবং #MetaOutage ট্রেন্ডিং হতে শুরু করেছে। হঠাৎ অ্যাকাউন্ট লগআউট হয়ে যাওয়ায় অনেকেই প্রথমে সাইবার হামলার আশঙ্কা করেছিলেন, তবে বিশ্বজুড়ে একই পরিস্থিতি দেখে এটি সার্ভারের সমস্যা বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে।
তবে ঠিক কী কারণে এই ব্যাপক বিভ্রাট ঘটল বা কখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, সেই বিষয়ে মেটার মূল ‘মেটা স্ট্যাটাস’ ওয়েবসাইটের তরফ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। মেটার তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া আসার অপেক্ষায় রয়েছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। তবে সাময়িক এই ডিজিটাল ব্ল্যাকআউটের কারণে বিশ্বজুড়ে ব্যবহারকারীদের মধ্যে তীব্র বিভ্রান্তি ও বিরক্তি ছড়িয়ে পড়ে। তবে ৭টা বেজে ৫০ মিনিটের পর থেকে ধীরে ধীরে চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে মেটা।
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