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Meta Global Outage: বিশ্বজুড়ে মেটার বড় বিপর্যয়! একযোগে স্তব্ধ ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ-ইনস্টাগ্রাম; বিপাকে কোটি কোটি ব্যবহারকারী

Facebook-WhatsApp Down: হঠাৎ করেই কি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লগআউট হয়ে গেছে? কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ যাচ্ছে না? আতঙ্কিত হবেন না, সমস্যাটি শুধু আপনার একার নয়। বিশ্বজুড়ে মেটার সার্ভারে বড়সড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। স্তব্ধ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ। ঠিক কী কারণে এই বিভ্রাট?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 12, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:01 PM IST
Meta Global Outage: বিশ্বজুড়ে মেটার বড় বিপর্যয়! একযোগে স্তব্ধ ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ-ইনস্টাগ্রাম; বিপাকে কোটি কোটি ব্যবহারকারী

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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