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FACT CHECK: মাসের শেষেই বড় খবর: অনিশ্চয়তার কাঁটায় আতঙ্কে গ্রাহকরা, এক হয়ে যাচ্ছে SBI, Canara আর PNB?

Bank Merger Fake News: কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসবিআই, পিএনবি এবং কানাড়া ব্যাঙ্ককে মার্জ করার খবরটি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভিত্তিহীন। এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব কেন্দ্র সরকার অনুমোদন করেনি।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 30, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:48 PM IST
FACT CHECK: মাসের শেষেই বড় খবর: অনিশ্চয়তার কাঁটায় আতঙ্কে গ্রাহকরা, এক হয়ে যাচ্ছে SBI, Canara আর PNB?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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