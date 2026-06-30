/FACT CHECK: মাসের শেষেই বড় খবর: অনিশ্চয়তার কাঁটায় আতঙ্কে গ্রাহকরা, এক হয়ে যাচ্ছে SBI, Canara আর PNB?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে কি ফের একবার বিরাট বদল আসতে চলেছে? স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI), পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (PNB) এবং কানাড়া ব্যাঙ্ক (Canara Bank)-এর মতো দেশের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো কি একে অপরের সঙ্গে মার্জ হয়ে যাচ্ছে? বা ব্যাংক একত্রীকরণ হচ্ছে?
গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ছবি দেখে আমজনতা তথা কোটি কোটি ব্যাংক গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তবে এই জল্পনার মাঝেই আসরে নেমে বড় তথ্য সামনে এনেছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB)-এর ফ্যাক্ট চেক বিভাগ।
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসবিআই, পিএনবি এবং কানাড়া ব্যাঙ্ককে মার্জ করার খবরটি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভিত্তিহীন। এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব কেন্দ্র সরকার অনুমোদন করেনি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঠিক কী দাবি করা হচ্ছিল?
সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একটি খবরের কাগজের ক্লিপিং বা ছবি ব্যাপক আকারে শেয়ার করা হচ্ছিল। সেই ভুয়ো ছবির উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল-- 'Big News: ব্যাংকিং খাতে আরও একটা বড় বদলের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার।' এরপর মূল হেডলাইনে দাবি করা হয়, 'সরকারের অনুমোদনের পর PNB, Canara Bank ও SBI-এর মার্জারের বিষয়টা বিবেচনাধীন।'
এটিকে ‘দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হওয়ার দিকে একটা বড় পদক্ষেপ’ বলেও উল্লেখ করা হয়।
প্রতিবেদনটিতে দাবি করা হয়েছিল যে, কেন্দ্র সরকার দুটি প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে (PNB ও Canara Bank) দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক SBI-এর সঙ্গে যুক্ত করার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। খবরটি দেখতে হুবহু কোনও নামী সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের মতো হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহজেই এটিকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে বসেন এবং বিভ্রান্তি ছড়ায়।
‘PIB ফ্যাক্ট চেক’
এই খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা পিআইবি PIB. সোমবার ২৯ জুন, ২০২৬ রাতে তাদের অফিশিয়াল ‘PIBFactCheck’ হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্ট করে এই দাবিটিকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দেওয়া হয়।
পিআইবি-র বার্তা: 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে দাবি করা হচ্ছে যে ভারত সরকার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, কানাড়া ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে মার্জ করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভুয়ো (FAKE)। ভারত সরকার এমন কোনও প্রস্তাব অনুমোদন বা বিবেচনা করেনি।'
পিআইবি আরও জানিয়েছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ানো এই ছবিটি আসলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে মনগড়াভাবে তৈরি করা হয়েছে। কোনও নির্ভরযোগ্য সংবাদপত্র বা সরকারি সূত্রে এমন কোনও খবর প্রকাশিত হয়নি।
গ্রাহকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ
অতীতে ২০২০ সালে মোদী সরকারের আমলে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংযুক্তিকরণ (যেমন ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে পিএনবি-র সাথে যুক্ত করা) হয়েছিল। সেই পুরনো অভিজ্ঞতার কারণেই সাধারণ মানুষ এই নতুন ভুয়ো খবরটিকে খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন।
তবে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের তরফে কড়া পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বা এই ধরণের সংবেদনশীল অর্থনৈতিক বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার কোনও পোস্ট দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।
এই জাতীয় খবরের সত্যতা যাচাই করতে সব সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) বা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভুয়ো তথ্য যাচাই না করে তা শেয়ার করা থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।
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