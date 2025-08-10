Spying On WhatsApp: আপনার হোয়াটসঅ্যাপে কেউ আড়ি পাতছে! কীভাবে বুঝবেন, বাঁচতে কী করবেন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 10, 2025, 09:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাধারণভাবে অনেকেই বলেন, কথা বলা বা তথ্য আদানপ্রদানের জন্য নিরাপদ হোয়াটসঅ্যাপ। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। ধরুন রাতে কোনও বন্ধুর সঙ্গে চ্যাট করছেন। হঠাত্ দেখলেন বন্ধুর পাঠানো মেসেজ আপনি খোলার আগেই রিড দেখাচ্ছে। কিন্তু যখন হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলছেন তখন অদ্ভূত লাগছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন আপনাদের কথা শুনছে। বহু মানুষের এখন মাথাব্যাথা এখন এটাই। অনেকেই  সন্দেহ করছেন তাদের মেসেজ লিক হচ্ছে। তাদের কথা কেউ শুনছে। 

হোয়াটসঅ্যাপের নিরাপত্তা নিয়ে বহু পদক্ষেপের পরও এটির নিরাপত্তা এখনও ফুলপ্রুফ নয় বলেই মনে করে বিভিন্ন মহল। তাই যদি কখনও মনে করছে আপনার চ্যাট কেউ পড়ছে তাহলে আপনার ধারনা অমূলক নয়। জেনে রাখুন আপনার হোয়াটসঅ্যাপকে নিরাপদ রাখার উপায়।

হোওয়াটসঅ্যাপে রয়েছে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন। তার পরেও কোনও অ্যাপই একশো শতাংশ নিরাপদ নয়। কেউ আপনার ফোনে স্পাইওয়্যার দিয়ে দিলে সে আপনার চ্যাট, কল শুনতে পাবে। কিন্তু কিছু সাধারণ পদ্ধতি মেনে চললে আপনার হোওয়াটসঅ্যাপ নিরাপদ থাকতে পারে।

## কীভাবে বুঝবেন আপনার হোওয়াসঅ্যাপে কেউ আড়ি পাতছে

১. যদি কখনও দেখেন আপনি না দেখলেও আপনার হোওয়াটসঅ্যাপ চ্যাট রিড দেখাচ্ছে তাহলে বুঝবেন আপনার চ্যাট কেউ পড়ছে।

২. আপনার হ্যান্ডসেটটি যদি অস্বাভাবিক রকম গরম হয়ে যায় বা ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যায় তাহলে বুঝবেন গোলমাল আছে। ভেতরে ভেতরে কোনও স্পাইওয়্যার চলছে।

৩. হোয়াটসঅ্য়াপের ওয়েব সেটিং লক্ষ্য করুন। দেখুন কোনও আননোন ডিভাইস রয়েছে কিনা। চ্যাটে লক্ষ্য করুন কোনও আননোন নম্বর থেকে কোনও লিঙ্ক এসেছে কিনা। এটা আপানার চ্যাট হ্যাক করার ফন্দি হতে পারে। 

৪. হোওয়াটসঅ্যাপে কথা বলার সময় কোনও বিরক্তিকর শব্দ শুনলে বা ইকো হলে ধরে নিতে পারেন আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে।

## হ্যাক হওয়া থেকে বাঁচতে কী করবেন

১. সেটিংয়ে যান। সেখান থেকে অ্যাকাউন্ট--টু স্টেপ ভেরিফিকেশন--এনাবেল করে দিন

২. সেটিংয়ে যান। সেখান থেকে লিঙ্ক ডিভাইস--লগ আউট ফ্রম অল ডিভাইসেস

৩. যদি মনে করেন আপনা সিম হ্যাক হয়েছে তাহলে তা বদলে ফেললে কাজ হতে পারে

৪. লোকেশন ট্র্যাকিং বন্ধ করতে লোকেশন শেয়ারিং বন্ধ করে দিন। এর জন্য সেটিংয়ে যান। সেখান থেকে প্রাইভেসি--লোকেশন

৫. সবসময় হোয়াটসঅ্য়াপ ও ফোন স্যাফটওয়্যার আপডেট করে রাখুন। 

৬. Bitdefender, Norton, Malwarebytes এর মতো অ্যাপ আপনার ফোনে স্পাইওয়্যার খুঁজে বের করে তা সরিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে।

