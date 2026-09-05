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বিরাট খবর: তিনমাস দেশের সবার মোবাইল রিচার্জ একদম ফ্রি? মোদীর ভাইরাল বার্তায় তোলপাড় নেটদুনিয়া, জেনে নিন সত্যি

PIB Fact Check on Free Recharge Mobile: বার্তায় লেখা রয়েছে, ভারত সরকারের বিশেষ উদ্যোগে সমস্ত ভারতীয় গ্রাহকের জন্য ৩ মাসের ফ্রি রিচার্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও জনপ্রিয় টেলিকম সংস্থাগুলোর নাম দেখে বহু সাধারণ গ্রাহক এটিকে আসল সরকারি প্রকল্প বলে ভুল করছেন এবং না বুঝে নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যেও বার্তাটি ফরোয়ার্ড করছেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 05, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:11 PM IST
বিরাট খবর: তিনমাস দেশের সবার মোবাইল রিচার্জ একদম ফ্রি? মোদীর ভাইরাল বার্তায় তোলপাড় নেটদুনিয়া, জেনে নিন সত্যি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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