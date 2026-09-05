/বিরাট খবর: তিনমাস দেশের সবার মোবাইল রিচার্জ একদম ফ্রি? মোদীর ভাইরাল বার্তায় তোলপাড় নেটদুনিয়া, জেনে নিন সত্যি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। কল করা থেকে শুরু করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং-- মোবাইল ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। তাই মোবাইল রিচার্জের খরচ বা অফার সংক্রান্ত যেকোনও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই খুব দ্রুত সাধারণ মানুষের নজর কাড়ে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই একটি খবর তীব্র গতিতে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দাবি করা হচ্ছে, ভারতের সমস্ত মোবাইল ব্যবহারকারীকে নাকি টানা তিন মাসের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রিচার্জের সুবিধা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু এই চমকপ্রদ দাবির সত্যতা কতটা? নাকি এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে কোনও বড় প্রতারণার ফাঁদ?
ভাইরাল বার্তায় ঠিক কী দাবি করা হচ্ছে?
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি বিজ্ঞাপনী পোস্টারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই ছবির নিচে জিয়ো (Jio), এয়ারটেল (Airtel), ভোডাফোন-আইডিয়া (Vi) এবং বিএসএনএল (BSNL)-এর মতো দেশের প্রথম সারির সমস্ত টেলিকম সংস্থার নাম ও লোগো রয়েছে। বার্তায় লেখা রয়েছে, ভারত সরকারের বিশেষ উদ্যোগে সমস্ত ভারতীয় গ্রাহকের জন্য ৩ মাসের ফ্রি রিচার্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও জনপ্রিয় টেলিকম সংস্থাগুলোর নাম দেখে বহু সাধারণ গ্রাহক এটিকে আসল সরকারি প্রকল্প বলে ভুল করছেন এবং না বুঝে নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যেও বার্তাটি ফরোয়ার্ড করছেন।
পিআইবি ফ্যাক্ট চেক ও আসল সত্যি
এই তথ্যটির সত্যতা যাচাই করতে মাঠে নামে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB)-এর ফ্যাক্ট চেক দল। তদন্তের পর পিআইবি স্পষ্ট জানিয়েছে যে, এই দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো ও ভিত্তিহীন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা ভারত সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ৩ মাসের ফ্রি রিচার্জ সংক্রান্ত কোনও প্রকল্প কখনই চালু করা হয়নি। ভাইরাল হওয়া বার্তা ও ছবি-- দুটোই সম্পূর্ণ জাল। টেলিকম সংস্থাগুলোর তরফেও এমন কোনও গণ-রিচার্জের অফার দেওয়া হয়নি।
প্রতারণার ফাঁদ: কেন সতর্ক হওয়া জরুরি?
১. সোশ্যাল মিডিয়ায় সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে প্রায়শই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ছবি বা সরকারি প্রতীক অপব্যবহার করা হয়।
২. এই ধরনের মেসেজের নিচে সাধারণত একটি সন্দেহজনক লিংক যুক্ত থাকে। ব্যবহারকারী যখন অফারটি পাওয়ার লোভে ওই লিংকে ক্লিক করেন, তখন তাঁর নাম, মোবাইল নম্বর এমনকি ওটিপি বা ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য চাওয়া হয়।
৩. এর ফলে মোবাইল ব্যবহারকারীরা সাইবার জালিয়াতির শিকার হতে পারেন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে খোয়া যেতে পারে কষ্টার্জিত টাকা।
কী করবেন এবং কী ভাবে সতর্ক থাকবেন?
১. বিনামূল্যে অফার সংক্রান্ত যেকোনো লোভনীয় বার্তা দেখলে অন্ধের মতো বিশ্বাস করবেন না। এই ধরনের কোনও বার্তা হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকে এলে তা অন্যদের শেয়ার করা থেকে অবিলম্বে বিরত থাকুন।
২. কোনও প্রকল্প সত্যি কিনা তা নিশ্চিত হতে সংশ্লিষ্ট টেলিকম সংস্থার অফিশিয়াল অ্যাপ অথবা সরকারের সরকারি ওয়েবসাইট (যেমন pib.gov.in) পর্যবেক্ষণ করুন।
মনে রাখবেন, সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত যেকোনও বড় ঘোষণার জন্য নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম বা প্রেস নোটের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। আপনার সচেতনতাই আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে অনলাইন প্রতারণার বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে।