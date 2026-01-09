AI in workplace: সংযুক্ত কর্মক্ষেত্র: যেখানে AI বদলে দিচ্ছে কীভাবে টিম নিয়োগ করে, শেখে এবং প্রতিভাকে এগিয়ে নেয়

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  AI in workplace: সংযুক্ত কর্মক্ষেত্র: যেখানে AI বদলে দিচ্ছে কীভাবে টিম নিয়োগ করে, শেখে এবং প্রতিভাকে এগিয়ে নেয়

Zee Media and LinkedIn initiative 'Beyond AI, CVs & JDs': বর্তমানে কর্পোরেট জগতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI কেবল একটি প্রযুক্তিগত শব্দ (Buzzword) নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে আধুনিক কর্মক্ষেত্রের মূল চালিকাশক্তি। সম্প্রতি জি মিডিয়া ও লিংকডইনের বিশেষ সিরিজ ‘Beyond AI, CVs & JDs’-এর প্রথম পর্বে ভারতের প্রথম সারির টেক-লিডাররা আলোচনা করলেন কীভাবে AI নিঃশব্দে বদলে দিচ্ছে টিম নিয়োগ এবং প্রতিভা বিকাশের পুরনো ছক।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Jan 9, 2026, 10:43 AM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নীরবে সংস্থার অন্দরমহলে বদল ঘটাচ্ছে। চমকপ্রদ ভাঙাগড়া নয়, বরং গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে— যা সংস্থার কাজের ধরন, উদ্ভাবন এবং বৃদ্ধির পথ নতুনভাবে নির্ধারণ করছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে এআই আর বিচ্ছিন্ন প্রয়োগে সীমাবদ্ধ নেই। রিক্রুটাররা একে কৌশলগত স্তরে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করছেন। তার ফলেই কাজের ভূমিকা আর আলাদা আলাদা কাজের তালিকা নয়, বরং দক্ষতার সমষ্টি হিসেবে দেখা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ অদলবদল (internal mobility) এখন মূল ট্যালেন্ট কৌশল, আর রিক্রুটাররা কেবল নিয়োগকারী নন— তাঁরা ক্রমে কেরিয়ার সংক্রান্ত কৌশলগত পরামর্শদাতা হয়ে উঠছেন।

জি মিডিয়া ও লিংকডইনের বিশেষ সিরিজ  ‘Beyond AI, CVs & JDs’-এর প্রথম পর্বে এই পরিবর্তনের দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন ভারতে লিংকডইন ট্যালেন্ট অ্যান্ড লার্নিং সল্যুশনস-এর প্রধান রুচি আনন্দ এবং উইপ্রোর চিফ অপারেটিং অফিসার সঞ্জীব জৈন। তাঁদের বক্তব্য, এআই সংস্থার কাজকর্মে এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছে— যা আরও বুদ্ধিদীপ্ত, আরও সংযুক্ত এবং সহযোগিতামূলক।

কাজের ধরন নয়, সংস্থার কাঠামোই বদলে দিচ্ছে এআই
এআই সংস্থার পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সক্ষমতা গঠনের ভিত নতুন করে সাজিয়ে দিচ্ছে। নিয়োগ থেকে কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন— সংস্থার প্রতিটি স্তরে এআই-এর প্রভাব স্পষ্ট। লিংকডইনের তথ্য অনুযায়ী, ৫২ শতাংশ রিক্রুটার এখন এআই টুল গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। একই সঙ্গে ভারতে প্রায় অর্ধেক সংস্থা নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে।
রুচি আনন্দ এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন “হাইপ থেকে হ্যান্ডবুক”-এ রূপান্তর হিসেবে। তাঁর কথায়, এআই আর আলোচনার বিষয় নয়— এটি এখন দৈনন্দিন ব্যবহারের একটি হাতিয়ার, যা সংস্থার মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম জুড়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ভ্যালু চেন জুড়ে এআই-এর সংযোজন
এআই এখন সংস্থার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে গেছে— সংস্থা কীভাবে কাজ করবে, গ্রাহকদের পরিষেবা দেবে এবং মূল্য সৃষ্টি করবে, তার ধরন বদলে দিচ্ছে। সঞ্জীব জৈনের ব্যাখ্যায়, যখন বুদ্ধিমত্তা দৈনন্দিন কাজের প্রবাহে মিশে যায়, তখন টিম আরও দ্রুত, আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারে। এই কারণেই দক্ষতাভিত্তিক ভূমিকা-নকশা এবং ধারাবাহিক অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া জরুরি— যাতে সংস্থাজুড়ে সামগ্রিক দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ে।

সংযুক্ত কর্মক্ষেত্রই কাজের ভবিষ্যৎ
এআই-চালিত কর্মক্ষেত্রের দিকে যাত্রা এমন এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যাকে রুচি আনন্দ সংক্ষেপে বলেছেন— ‘সংযুক্ত’। তাঁর মতে, সংযুক্ত কর্মক্ষেত্র হল এমন পরিবেশ, যেখানে দক্ষতা, প্রশিক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ অদলবদল সংস্থার বৃদ্ধির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগোয়। ফলে ট্যালেন্ট উন্নয়ন হয় পরিকল্পিত— জরুরি প্রয়োজনের চাপে নয়। এখানে এআই-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ— টিমগুলির মধ্যে সক্ষমতার ভারসাম্য আনা এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি মূল্য সৃষ্টি করা সম্ভব, সেখানে ট্যালেন্টকে কাজে লাগাতে সংস্থাকে সহায়তা করা।

বাস্তবে এই পরিবর্তন কীভাবে কাজ করছে
সঞ্জীব জৈন জানান,  উইপ্রো ইতিমধ্যেই এই বাস্তবতায় কাজ করছে। ৬০টি দেশে ২.৩ লক্ষেরও বেশি কর্মী নিয়ে গড়ে ওঠা এই সংস্থায়  WeNow  নামে একটি এআই-চালিত অভ্যন্তরীণ সহকারী রয়েছে, যা প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষের বেশি কর্মীর প্রশ্নের সমাধান করে। এটি শুধু কাজের সুবিধা নয়— এটি এক ধরনের সাংগঠনিক পরিকাঠামো। এআই এখানে সেই সংযোগসূত্র, যা কর্মীদের সীমান্ত ও টাইমজোনের ব্যবধান পেরিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ করতে সাহায্য করছে।

এআই এসএমবিগুলোর জন্য সমান সুযোগ তৈরি করছে
উইপ্রোর মতো বড় সংস্থাগুলি এই দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও, ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলি দ্রুত সেই ফারাক কমিয়ে আনছে। লিংকডইনের তথ্য বলছে, ১০টির মধ্যে ৯টি ছোট ও মাঝারি সংস্থা (৯৬ শতাংশ) ইতিমধ্যেই এআই গ্রহণে বিনিয়োগ করছে বা তার পরিকল্পনা করেছে। অর্থাৎ, পরীক্ষানিরীক্ষার পর্ব পেরিয়ে এআই এখন তাদের মূল কার্যক্রমের অংশ হয়ে উঠছে।
ছোট সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও এআই ট্যালেন্ট খোঁজা, মূল্যায়ন এবং অনবোর্ডিংয়ের ধরন বদলে দিচ্ছে। প্রচলিত ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের বদলে এখন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে দক্ষতা এবং ডিজিটাল সাবলীলতা।

ভারতের কর্মশক্তির বড় শক্তি-- দক্ষতা
ভারতীয় পেশাদারদের ক্ষেত্রে এআই-এর এই বিস্তার নতুন করে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন তৈরি করেছে। কর্পোরেট ভারত ইতিমধ্যেই সেই দিকেই এগোচ্ছে। রুচি আনন্দের বক্তব্য অনুযায়ী,  বিশ্বজুড়ে ভারতের এআই-দক্ষতার বিস্তার হার অন্যতম সর্বোচ্চ। ভারতীয় পেশাদাররা গড় বৈশ্বিক সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সময় শেখার জন্য ব্যয় করছেন।
ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধাকে যদি বৈশ্বিক স্তরে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত করতে হয়, তবে পেশাদারদের কৌতূহলী থাকতে হবে, নিয়মিত দক্ষতায় শান দিতে হবে অর্থাত্‍ থাকতে হবে আপডেটেড এবং ধারাবাহিক শেখাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে—এ ই পথেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকা সম্ভব।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

