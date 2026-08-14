/১ টাকায় নতুন সিম, আনলিমিটেড কল ও প্রতিদিন ডেটা! বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বড় ধাক্কা BSNL-এর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বাধীনতা দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় ‘Freedom 2.0’ অফার নিয়ে এল রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থা BSNL। এই বিশেষ অফারের আওতায় নতুন গ্রাহকরা মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে পেয়ে যাচ্ছেন একটি নতুন সিম কার্ড, যার সঙ্গে মিলবে দুর্দান্ত সব সুযোগ-সুবিধা। মাত্র ১ টাকায় আনলিমিটেড কল ও প্রতিদিন ডেটা!
অফার কী?
এই অফারটি শুরু হয়েছে গত ১২ অগাস্ট থেকে এবং চলবে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। মাত্র ১ টাকায় যা যা মিলবে- ভারতের যেকোনো নেটওয়ার্কে আনলিমিটেড ভয়েস কল। প্রতিদিন ১ জিবি হাই-স্পিড ডেটা। প্রতিদিন ১০০টি ফ্রি এসএমএস। এই পুরো প্যাকের বৈধতা থাকছে ২৪ দিন, যার ফলে ব্যবহারকারীরা দীর্ঘমেয়াদী রিচার্জ করার আগে বিএসএনএল-এর নেটওয়ার্ক ও কভারেজ ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
কারা এই অফার পাবেন এবং কীভাবে নেবেন?
এই ‘ফ্রিডম’ অফারটি শুধুমাত্র নতুন সিম কার্ড অ্যাক্টিভেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা সেকেন্ডারি নম্বর হিসেবে বা কম খরচে বিএসএনএল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দেখতে চান, তাঁদের জন্য এটি দারুণ সুযোগ। পুরোনো গ্রাহকরা বর্তমান নম্বরে এই সুবিধা পাবেন না। আগ্রহী ক্রেতারা তাঁদের নিকটবর্তী BSNL কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার বা যেকোনো অনুমোদিত রিটেলারের কাছে গিয়ে এই অফারে নতুন সিম কার্ড নিতে পারবেন। বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং নতুন গ্রাহকদের আকর্ষণ করতে এর আগেও উৎসবের মরসুমে এমন ১ টাকার অফার এনে সফল হয়েছিল বিএসএনএল।
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