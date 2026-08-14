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১ টাকায় নতুন সিম, আনলিমিটেড কল ও প্রতিদিন ডেটা! বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বড় ধাক্কা BSNL-এর

BSNL Freedom 2.0: রিচার্জের আকাশছোঁয়া দাম দেখে কি পকেট ফাঁকা হচ্ছে? আপনার সেই চিন্তার দিন এবার শেষ! মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে আনলিমিটেড কল ও প্রতিদিন ১ জিবি ডেটাসহ নতুন সিম অফার নিয়ে এল BSNL। এই দারুণ সুযোগ হাতছাড়া না করতে চাইলে দ্রুত লুফে নিন এই চমকপ্রদ অফারটি!

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 14, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:55 PM IST
১ টাকায় নতুন সিম, আনলিমিটেড কল ও প্রতিদিন ডেটা! বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বড় ধাক্কা BSNL-এর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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১ টাকায় নতুন সিম, আনলিমিটেড কল ও প্রতিদিন ডেটা! বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বড় ধাক্কা BSNL
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