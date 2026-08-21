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আর পাওয়া যাবে না অতিরিক্ত সিম! বদলে যাচ্ছে সিম বিক্রির নিয়ম, নির্দেশিকা জারি

SIM card limits: কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের সিম ব্যবহারের নিয়মে কড়াকড়ি এনেছে। ২৪ আগস্ট থেকে নির্দিষ্ট সীমার বেশি সিম থাকলে নতুন সংযোগ দেওয়া বন্ধ করবে টেলিকম সংস্থাগুলি। ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকের সিমের সংখ্যা যাচাই করা হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 21, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:49 AM IST
আর পাওয়া যাবে না অতিরিক্ত সিম! বদলে যাচ্ছে সিম বিক্রির নিয়ম, নির্দেশিকা জারি
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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