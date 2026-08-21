/আর পাওয়া যাবে না অতিরিক্ত সিম! বদলে যাচ্ছে সিম বিক্রির নিয়ম, নির্দেশিকা জারি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৪ অগাস্ট থেকে সিম কার্ডের নতুন নিয়ম চালু। একজন ব্যক্তি সর্বাধিক ক'টি সিম রাখতে পারবেন? ভারতে নতুন সিম কার্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিকম বিভাগ (DoT)। গত ১৭ অগাস্ট প্রকাশিত একটি নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ২৪ অগাস্ট থেকে নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি সিম কার্ড রাখার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। কোনও গ্রাহক সরকারের অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত সিম কিনতে গেলে টেলিকম সংস্থাগুলো তাঁকে নতুন সংযোগ দিতে বাধ্য হয়েই অস্বীকার করবে।
একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ক’টি সিম রাখতে পারবেন?
সিম কার্ডের সংখ্যার এই নিয়মটি নতুন নয়, তবে এখন থেকে এটি সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে নজরদারি কঠোর করা হয়েছে। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে একজন গ্রাহক নিজের নামে সর্বাধিক ৯ সিম কার্ড রাখতে পারবেন। তবে জম্মু ও কাশ্মীর, অসম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে এই সীমা ৬টি সিম কার্ড। আপনি অন্য কোনও মোবাইল অপারেটর (যেমন—Jio, Airtel, Vi, BSNL) কিংবা অন্য রাজ্যের পরিষেবা ব্যবহার করছেন কি না, তা ধরে সব মিলিয়ে এই সংখ্যা গণনা করা হবে।
কীভাবে নজর রাখবে সরকার ও টেলিকম সংস্থা?
নিয়ম কার্যকর করতে সরকারের 'ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম' (DIP) ব্যবহার করবে টেলিকম সংস্থাগুলো। গ্রাহক নতুন সিমের আবেদন করলে সংস্থাগুলো দূরযোগাযোগ বিভাগের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা করে নেবে ওই ব্যক্তির নামে ইতিমধ্যেই কটি সক্রিয় নম্বর রয়েছে। ২৩ অগাস্ট থেকে 'DIP' সিস্টেমে যেসব গ্রাহকের ইতোমধ্যে নির্ধারিত সিমের সীমা পূর্ণ হয়ে গেছে, তাঁদের ছবি দেখানো শুরু হবে। নতুন সিম নেওয়ার সময় গ্রাহককে তাঁর পূরণ করা ফরম বা 'কাস্টমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম' (CAF)-এ অন্যান্য সমস্ত নম্বর বা সিমের তথ্য উল্লেখ করতে হবে। সিস্টেমের এই নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের পুরোপুরি যুক্ত করার জন্য টেলিকম কোম্পানিগুলোকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।
ভুলবশত অতিরিক্ত সিম ইস্যু হলে কী পদক্ষেপ?
নতুন নিয়ম চলাকালীন যদি ভুলবশত বা অসাবধানতাবশত নির্ধারিত সংখ্যার বেশি সিম সক্রিয় হয়ে যায়, তবে সেই নতুন সিম সংযোগটি সঙ্গে সঙ্গে ২৪ ঘণ্টার জন্য সাময়িকভাবে বাতিল বা সাসপেন্ড করে দেওয়া হবে। বিষয়টি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সেটি চালু করা যাবে না। সাইবার অপরাধ ও জালিয়াতি রুখতেই কেন্দ্রের এই কড়া পদক্ষেপ। সুতরাং আপনিও নিজের নামে থাকা অতিরিক্ত সিমগুলো আগে থেকেই চেক করে অপ্রয়োজনীয় নম্বরগুলো বন্ধ করে দিন।
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