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WATCH: ৪ ঘণ্টায় ৯০০ কিমি! ৩২০ Kmph বেগে সমুদ্রের তলা দিয়ে ছুটছে 'গতিদানব'... ট্রেন দেখে চক্ষু ছানাবড়া নেটপাড়ার

৪ ঘণ্টায় পাড়ি ৯০০ কিমি! অবিশ্বাস্য বললেও কম, ৩২০ Kmph বেগে সমুদ্রের তলা দিয়ে ছুটেই রোজ অসাধ্য় সাধন করছে এই  'গতিদানব'.

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 27, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:51 PM IST
WATCH: ৪ ঘণ্টায় ৯০০ কিমি! ৩২০ Kmph বেগে সমুদ্রের তলা দিয়ে ছুটছে 'গতিদানব'... ট্রেন দেখে চক্ষু ছানাবড়া নেটপাড়ার
Image Credit: অবিশ্বাস্য!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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