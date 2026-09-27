WATCH: ৪ ঘণ্টায় ৯০০ কিমি! ৩২০ Kmph বেগে সমুদ্রের তলা দিয়ে ছুটছে 'গতিদানব'... ট্রেন দেখে চক্ষু ছানাবড়া নেটপাড়ার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝড়ের গতির বুলেট ট্রেনে চালানোর জন্যও বিশ্ববন্দিত জাপান। এর মধ্য়েই রয়েছে ইফাইভ সিরিজের হায়াবুসা শিনকানসেন ট্রেন। যা টোকিও স্টেশন এবং হোক্কাইডোর শিন-হাকোদাতে-হোকুতো স্টেশনের মধ্যে চলাচল করে প্রায় ৪ ঘণ্টায় ৮২৩.৭ কিলোমিটার (৫১১.৮ মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করে। এই ট্রেন ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। হায়াবুসা শিনকানসেন সেইকান টানেলের মধ্য দিয়েও যাতায়াত করে, যা বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ সমুদ্রতলদেশীয় রেল-সুড়ঙ্গ। সম্প্রতি একজন ভারতীয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হায়াবুসা ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন এবং সমুদ্রের অনেক গভীরে এত দ্রুতগতিতে ছুটে চলা ট্রেনের ভিতরে থাকার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন তাঁর ইনস্টাগ্রামে। সুড়ঙ্গ ৫৩.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং এর ২৩.৩ কিলোমিটার অংশ সমুদ্রের তলদেশ দিয়েই গিয়েছে। এটি আওমোরি ও হোক্কাইদোকে সংযুক্ত করেছে এবং জাপানের প্রতিকূল আবহাওয়া ও ভূমিকম্পপ্রবণ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এটি নির্মাণ করা হয়েছে।
ইনস্টায় কী লিখলেন ওই ক্রিয়েটর
'বয়অনগ্লোব' তাঁর ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছেন, 'আমি হায়াবুসা বুলেট ট্রেনে করে টোকিও থেকে হোক্কাইডো যাচ্ছি; ট্রেনটি সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার গতিতে চলছে। আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০০ ফুট গভীরে নির্মিত একটি ডুবো সুড়ঙ্গ পাড়ি দেব। সুড়ঙ্গটি ১৯৮৮ সালে তৈরি করা হয়েছিল। কী চমৎকার প্রযুক্তি—সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ট্রেন ঘণ্টায় ৩২০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে চলে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কী উচ্চতর নিদর্শন! হায়াবুসা ট্রেনে আমরা ৯০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিচ্ছি এবং মাত্র ৪ ঘণ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করছি।'
ট্রেনগুলিই পুরো আলাদা ভাবে তৈরি
এই ট্রেনের আসনগুলি এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যাতে যাত্রীরা আরামদায়ক ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন। যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত লেগ-রুম (পা রাখার জায়গা), ট্রে-টেবল, মালপত্র রাখার জায়গা এবং হেলান দিয়ে বসার উপযোগী (রিক্লাইনিং) আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া আসনগুলিতে উচ্চতা অনুযায়ী সমন্বয়যোগ্য হেড-কুশন এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস চার্জ দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে। ইস্ট জাপান রেলওয়ে কোম্পানির বলছে গতি, নিরাপত্তা, আরাম এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে ই৫ সিরিজ শিনকানসেন ট্রেনগুলি তৈরি করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এই ট্রেনগুলি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩২০ কিলোমিটার গতিতে চলাচল করছে। বিভিন্ন ধরনের যাত্রীর ব্যবহারের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এর কোচগুলির নকশা করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রশস্ত শৌচাগার, যা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া নারীদের জন্য বিশেষ শৌচাগার ও পাউডার রুমের মতো সুবিধাও রয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেনের ভিতরে এবং কোচগুলোর প্রান্তসীমার কাছে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে।
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