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জলে জ্বলন্ত 'নরকআগুন'! ইরানগামী জাহাজের যমদূত এই ক্ষেপণাস্ত্র! চর্চায় ট্রাম্পের হেলফায়ার? লেজার চেনে যে 'মেঘনাদ'...

Hellfire Missile Explained: ওমান উপসাগরে ইরানের এক বন্দরের দিকে আগুয়ান এক বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকরা ২০টিরও বেশি সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছিল। এরপরেই জাহাজে আছড়ে পড়ে আমেরিকার হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র! ট্রাম্পের সেনার মিসাইল নিয়ে কেন এত চর্চা?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 03, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:32 PM IST
জলে জ্বলন্ত 'নরকআগুন'! ইরানগামী জাহাজের যমদূত এই ক্ষেপণাস্ত্র! চর্চায় ট্রাম্পের হেলফায়ার? লেজার চেনে যে 'মেঘনাদ'...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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