জলে জ্বলন্ত 'নরকআগুন'! ইরানগামী জাহাজের যমদূত এই ক্ষেপণাস্ত্র! চর্চায় ট্রাম্পের হেলফায়ার? লেজার চেনে যে 'মেঘনাদ'...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওমান উপসাগরে এক বাণিজ্যিক জাহাজের ইঞ্জিন রুমে মার্কিন সেনাবাহিনীর হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। এই ঘটনা গত শুক্রবারের। অনেকের কাছেই এই অস্ত্রের নাম পরিচিত হলেও এর বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় না। এটি কী এবং কীভাবে কাজ করে তা বিস্তারিত জানার আগে, আসুন শুক্রবার ঠিক কী ঘটেছিল তা জেনে নেওয়া যাক। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে জানায় যে, গাম্বিয়ার পতাকাবাহী 'লিয়ান স্টার' নামের এক জাহাজ ইরানের এক বন্দরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে মার্কিন বাহিনী তা অচল করে দেয়। সেন্টকম জানিয়েছে মার্কিন এয়ারক্রাফ্ট থেকে ওই জাহাজের ইঞ্জিন রুমে হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার আগে অন্তত ২০ বারেরও বেশি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। হামলার পর জাহাজটি ইরানের দিকে যাত্রা বন্ধ করে দেয়। এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। সেন্টকম জানিয়েছে, ইরানের উপর অবরোধ কার্যকর করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মার্কিন বাহিনী এই পর্যন্ত পাঁচটি বাণিজ্যিক জাহাজ অচল করেছে এবং আরও ১১৬টি জাহাজকে ভিন্ন পথে যেতে বাধ্য করেছে; দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি বজায় থাকা সত্ত্বেও এই অবরোধ কার্যক্রম অব্যাহত!
আমেরিকার দীর্ঘ ইতিহাসের অস্ত্র
হেলফায়ার মিসাইল মূলত জাহাজকে লক্ষ্য করে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়নি। ১৯৭০-এর দশকে যখন এটি প্রথম তৈরি করা হয়, তখন এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল সামরিক হেলিকপ্টারগুলিকে আকাশ থেকে শত্রুপক্ষের ট্যাংক ধ্বংস করার এক নির্ভরযোগ্য উপায় করে দেওয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহারের পরিধি অনেক বেড়েছে; এখন এটি শহুরে যুদ্ধক্ষেত্র, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস এবং এমনকি সামুদ্রিক নিরাপত্তা বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় ১০০ পাউন্ড ওজনের এই ক্ষেপণাস্ত্রটি সাত মাইল পর্যন্ত দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। দীর্ঘকাল ধরে এটি এএইচ-৬৪ অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, বর্তমানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর বহুল ব্যবহৃত এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনেরও এটি একটি আদর্শ অস্ত্র।
হেলফায়ার মিসাইল কীভাবে টার্গেট করে?
হেলফায়ারের সাধারণ সংস্করণটিতে লেজার-নির্দেশিত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বিমান থেকে অথবা মাটিতে থাকা কোনও দলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর লেজার রশ্মি ফেলা হয় এবং ক্ষেপণাস্ত্রটি সেই রশ্মি অনুসরণ করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যায়। তবে এর কিছু সংস্করণ ভিন্নভাবে কাজ করে; এগুলিতে লেজারের প্রয়োজন ছাড়াই 'মিলিমিটার-ওয়েভ রাডার' ব্যবহার করে দিকনির্ণয় করা হয়। ফলে ধোঁয়া বা ঘন মেঘের কারণে দৃশ্যমানতা কমে গেলেও এগুলো কার্যকর থাকে।
জাহাজের বিরুদ্ধে হেলফায়ার ব্যবহারের কারণ কী?
জাহাজের ইঞ্জিন রুমে আঘাত করার বিষয়টি থেকে বোঝা যায় সামরিক বাহিনী ঠিক কী করতে চেয়েছিল। তাদের লক্ষ্য কখনই লিয়ান স্টার জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেওয়া বা এর নাবিকদের বিপদে ফেলা ছিল না। ইঞ্জিনে আঘাত করে জাহাজটিকে অচল করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে পরিস্থিতি আরও জটিল বা ভয়াবহ আকার ধারণ না করে। এই ধরনের সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত (কার্যপদ্ধতির কারণেই হেলফায়ার পছন্দের অস্ত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে কমান্ডাররা অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষয়ক্ষতি বা কোলাটেরাল ড্যামেজ এড়াতে সচেষ্ট থাকেন।
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