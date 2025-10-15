IAF Is Procuring 700 Astra Mark-2 Missiles: পাক-চিনকে ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে মাপার পালা শেষ, একসঙ্গে ৭০০ বিধ্বংসী মিসাইল কিনছে ভারত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন সিদুঁরের (Operation Sindoor) সময়ে বেশ কয়েকটি পাক ঘাঁটি ধ্বংস করার পর, ভারতীয় বিমানবাহিনী তাদের শক্তি আরও বাড়াচ্ছে। আর এবার যুদ্ধবিমানগুলিকে আরও ভয়ংকর করতে বিরাট পদক্ষেপ বায়ুসেনার। পাক-চিনকে ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে মাপার পালা শেষ। এবার একসঙ্গে ৭০০ অ্যাস্ট্রা মার্ক-২ ক্ষেপণাস্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত (700 Astra Mark-2 Missiles)। এই মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সুখোই (Sukhoi) এবং হালকা যুদ্ধবিমান যুদ্ধবিমানে (Light Combat Aircraft) মোতায়েন করা হবে।
ডিআরডিও
রিপোর্ট বলছে যে, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ওরফে ডিআরডিও অ্যাস্ট্রা মার্ক-২ ক্ষেপণাস্ত্রের (আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য) পাল্লা ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি বাড়াতে চলেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রক শীঘ্রই এই বিষয়ে আলোচনায় বসবে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক কর্তারা জানিয়েছেন যে, ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রায় ৭০০ অ্যাস্ট্রা মার্ক-২ ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে। যা সুখোই এবং হালকা যুদ্ধ বিমানে মোতায়েন করা হবে। এর আগে অ্যাস্ট্রা মার্ক-২ ক্ষেপণাস্ত্রের রেঞ্জ প্রায় ১৬০ কিলোমিটার রাখার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এখন তা ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে।
অ্যাস্ট্রা মার্ক-১
অ্যাস্ট্রা মার্ক-১ ডিআরডিও তৈরি করেছে। ভারতে এই প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে তৈরি বিয়ন্ড ভিজ্যুয়াল রেঞ্জ এয়ার-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র এটি, যা আকাশ থেকে আকাশে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে নিক্ষেপ করতে সক্ষম। এটি মুহূর্তের মধ্যে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে শত্রুর লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারে। বেশ কয়েকটি ডিআরডিও গবেষণাগার ও হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড-সহ ৫০টিরও বেশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এই ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রেখেছে। ডিআরডিও এখন ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পাল্লা ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি বাড়ানোর কথা বিবেচনা করছে।
অপারেশন সিদুঁর
অপারেশন সিদুঁরের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমিত এয়ার-টু-এয়ার সংঘর্ষ হয়েছিল। ভারত দূরপাল্লার আক্রমণে চালিয়েছিল পাক বিমান ঘাঁটি এবং সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানাগুলিতে। আমেরিকার দেওয়া এফ-সিক্সটিন এবং চিনের যুদ্ধবিমান-সহ বেশ কয়েকটি পাক বিমান ধ্বংস করেছিল ভারত। স্থল আক্রমণে বৃহৎ আকারে পাকিস্তানি ড্রোন এবং গোয়েন্দা বিমানও ধ্বংস করা হয়।
