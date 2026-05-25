Indian Army Laser Shield: ধারেকাছে ঘেঁষবে না শত্রুর ড্রোন, যুদ্ধক্ষেত্রে গুঁড়িয়ে দেবে 'লেজার বর্ম', অর্জুন-ভীষ্মের কাঁপিয়ে দেওয়া মেগা মেকওভার

Indian Army Laser Shield: এবার ধারে কাছেও ঘেঁষবে না শত্রুর ড্রোন, যুদ্ধক্ষেত্রে গুঁড়িয়ে দেবে ভারতের 'লেজার বর্ম', নতুন ভাবে তৈরি হচ্ছে অর্জুন-ভীষ্ম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিরক্ষা খাতে ভারত দু'হাতে খরচ করছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দ দেখেই সেই আন্দাজ পাওয়া গিয়েছিল। সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণকে ফোকাসে রেখেই প্রতিরক্ষা খাতে ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল। আর এবার ভারতীয় প্রতিরক্ষা সেক্টর থেকে এসেছে বিরাট আপডেট। ড্রোন হামলায় করেও আর কাবু করা যাবে না ভারতকে। 'লেজার বর্মে'ই ভারত সুরক্ষিত হওয়ার পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।
সাম্প্রতিক যুদ্ধই চোখ খুলে দিয়েছে
ইউক্রেন-রাশিয়া থেকে শুরু করে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে এফপিভি (ফার্স্ট পার্সন ভিউ) এবং কামিকাজে ড্রোন এখন ট্যাংক ও সাঁজোয়া যানগুলির জন্য বিরাট হুমকি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুলনামূলক কম খরচের সাশ্রয়ী ছোট ড্রোন দিয়েও অত্যাধুনিক ট্যাংক বলে বলে ধ্বংস করে দেওয়া যাচ্ছে। আর এই পরিস্থিতিতে ভারত কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। দেশের প্রধান যুদ্ধের ট্যাংক অর্জুন ও টি-৯০-তে ১০ কিলোওয়াটের লেজার শিল্ড ইন্টিগ্রেড করতে চাইছে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক ওয়েবসাইট আইডিআরডব্লিউর- রিপোর্ট এমনটাই।
এবার কথা বলবে লেজার শিল্ড
এই লেজার বর্ম যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতকে করে তুলবে ভয়ংকর শক্তিশালী। শত্রুপক্ষের ড্রোন ট্যাংকের কাছাকাছি আসার আগেই লেজার রশ্মি সেগুলিকে ধ্বংস করে দেবে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন সেনায় 'ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন' বা নির্দেশিত শক্তি-ভিত্তিক অস্ত্র ব্যবস্থার উপর জোর দিচ্ছে। লেজার অস্ত্র সেই প্রযুক্তিরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এপিভি ড্রোন সাধারণত একজন অপারেটর দূর থেকে ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ড্রোন ঝড়ের গতিতে নির্দিষ্ট টার্গেটে আছড়ে পড়ে। এই ড্রোনগুলি বিস্ফোরক বহন করতেও সক্ষম। অন্যদিকে কামিকাজে ড্রোন বা লয়টারিং মিউনিশন আকাশে কিছু সময় ঘোরাফেরা করার পরই টার্গেট খুঁজে নিয়ে আত্মঘাতী হামলা চালায়। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের ড্রোনের কার্যকারিতা বাড়ছে বলেই ট্যাংকের প্রচলিত সুরক্ষা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল হয়ে পড়ছে।
তৈরি হচ্ছে অর্জুন-ভীষ্ম
ভারতের টি-৯০ ভীষ্ম (রাশিয়ান টি-৯০এসের ভারতীয় সংস্করণ) ট্যাংকগুলি বর্তমানে ভারতের মূল ব্যাটল ট্যাংক। এছাড়াও দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অর্জুন ট্যাংকও ভারতীয় সেনার দুরন্ত যোদ্ধা। এই দুই ট্যাঙ্কে যদি ১০ কিলোওয়াট লেজার সিস্টেম যুক্ত করা যায়, তাহলে তা শত্রুপক্ষের ড্রোনের সেন্সর, ক্যামেরা, মোটর বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কয়েক সেকেন্ডেই অকেজো করে দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। 'ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন' প্রচলিত গোলাবারুদের উপর একেবারেই নির্ভর করে না। যা সবচেয়ে বড় সুবিধা। বিদ্যুৎ শক্তির মাধ্যমে কাজ করা এই লেজার অস্ত্র দ্রুতগতিতে বহু লক্ষ্যবস্তুর মোকাবিলা করতে পারে। ছোট ড্রোনের বিরুদ্ধে এটি তুলনামূলক ভাবে কম খরচের প্রতিরক্ষা সমাধান হিসেবেও ভাবা হচ্ছে। কারণ একটি লেজার 'শট'-এর খরচ সাধারণ ক্ষেপণাস্ত্র বা গোলার তুলনায় অনেক কম।
যদি-কিন্তুও রয়েছে এই প্রযুক্তিতে
এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাধিক চ্যালেঞ্জ আছে। ১০ কিলোওয়াট লেজার সিস্টেম চালাতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উন্নত কুলিং সিস্টেম প্রয়োজন হবে। ট্যাংকের সীমিত জায়গার মধ্যে এই ধরনের প্রযুক্তি কার্যকর ভাবে বসানো প্রযুক্তিগত ভাবে বেশ জটিল। এছাড়াও ধুলো, কুয়াশা, বৃষ্টি বা ধোঁয়ার মতো পরিবেশগত কারণ লেজারের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও যদিও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি তারা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন লেজার সিস্টেমের পরীক্ষাও করেছে। যদিও ট্যাংকে সরাসরি এই প্রযুক্তি কবে যুক্ত হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় সেনার ভবিষ্যৎ যুদ্ধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।
বাকি বিশ্বও তৈরি হচ্ছে
আমেরিকা, রাশিয়া, চিন এবং ইজরায়েল কিন্তু ইতিমধ্যেই ড্রোন প্রতিরোধে লেজার অস্ত্রের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের বিশ্ববন্দিত আয়রন বিম প্রজেক্ট বিশেষ ভাবে আলোচনায়। সেই দিক থেকে দেখলে ভারতও ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনের যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তাই শুধুমাত্র প্রচলিত অস্ত্রের উপর নির্ভর না করে নতুন প্রজন্মের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। ভারতীয় সেনার সম্ভাব্য লেজার শিল্ড পরিকল্পনাকে সেই বৃহত্তর কৌশলগত প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
