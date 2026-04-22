Fuel crisis in India: জ্বালানির জ্বালায় আর জলবেন না, এবার মদেই চলবে গাড়ি: কেন্দ্রের বড় নিয়মে অনেক ছাড়, 'ইথানল' বিপ্লবের পথে দেশ

Fuel crisis in India: জ্বালানির জ্বালায় আর জলবেন না, এবার মদেই চলবে গাড়ি: কেন্দ্রের বড় নিয়মে অনেক ছাড়, 'ইথানল' বিপ্লবের পথে দেশ
World Earth Day 2026: ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় তেল আমদানিকারক দেশ। পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মিশিয়ে সরকার একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করতে চাইছে, অন্যদিকে কৃষকদের আয়ের নতুন উৎস তৈরি করতে চাইছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে ইথানল। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের (E20) লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে এখন ভারতের চোখ সরাসরি ১০০ শতাংশ ইথানল বা 'E100' জ্বালানির দিকে। পরিবেশের জন্য এটি নিশ্চিতভাবেই একটি বড় জয়, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে— ভারতের কোটি কোটি যানবাহন কি এই পরিবর্তনের জন্য সত্যিই প্রস্তুত?
সবুজ বিপ্লব
ইথানল একটি জৈব জ্বালানি, যা মূলত আখ, ভুট্টা বা পচে যাওয়া খাদ্যশস্য থেকে উৎপাদিত হয়। খনিজ তেলের তুলনায় ইথানল অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব। এটি দহনের ফলে কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের নির্গমন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।
২০২৬ সালের ধরিত্রী দিবসে দাঁড়িয়ে ভারতের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ইথানল মিশ্রণের ফলে বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ কমছে, যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। কিন্তু এই 'গ্রিন উইন' বা সবুজ জয়ের উল্টো পিঠে রয়েছে কিছু যান্ত্রিক এবং পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ।
যানবাহন কি প্রস্তুত?
ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির একটি প্রধান সমস্যা হলো এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য। ইথানল প্রকৃতিগতভাবে হাইড্রোস্কোপিক (Hygroscopic), অর্থাৎ এটি বাতাস থেকে জল শোষণ করে। এছাড়া ইথানল সাধারণ পেট্রোলের তুলনায় বেশি ক্ষয়কারী (Corrosive)।
১. পুরানো যানবাহনের সমস্যা: ভারতের রাস্তায় চলা অধিকাংশ পুরনো যানবাহন ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির জন্য তৈরি নয়। যদি উচ্চমাত্রার ইথানল (যেমন E85 বা E100) সাধারণ ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়, তবে ইঞ্জিনের রাবার সিল, পাইপ এবং মেটাল পার্টস দ্রুত ক্ষয়ে যেতে পারে। ২০২৬ সালের ধরিত্রী দিবসে সরকার ইথানল ব্যবহারের প্রচার বাড়ালেও, সাধারণ মানুষের মনে আশঙ্কা রয়েছে যে তাদের বর্তমান গাড়িটি কি এই জ্বালানিতে চলবে?
২. ফ্লেক্স-ফুয়েল ইঞ্জিন (Flex-Fuel Engines): ইথানলের ১০০ শতাংশ ব্যবহার সফল করতে প্রয়োজন 'ফ্লেক্স-ফুয়েল' প্রযুক্তি। এই বিশেষ ধরণের ইঞ্জিন পেট্রোল এবং ইথানলের যেকোনো অনুপাত গ্রহণ করতে সক্ষম। মারুতি সুজুকি, টয়োটা এবং টাটা মোটরসের মতো কোম্পানিগুলি ইতিমধ্যে তাদের ফ্লেক্স-ফুয়েল মডেল বাজারে এনেছে। কিন্তু দেশের মোট যানবাহনের তুলনায় এর সংখ্যা এখনও নগণ্য।
পরিকাঠামো এবং উৎপাদন চ্যালেঞ্জ
১০০ শতাংশ ইথানল ব্যবহারের পথে শুধু ইঞ্জিন নয়, পরিকাঠামোও একটি বড় বাধা। ইথানল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক এবং পাম্পের বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। সাধারণ পেট্রোল পাম্পগুলিকে 'E100' বন্ধুত্বপূর্ণ করতে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন।
এর পাশাপাশি রয়েছে খাদ্য সুরক্ষা বনাম জ্বালানির লড়াই। ইথানল উৎপাদনের জন্য আখের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভবিষ্যতে চিনির দাম বৃদ্ধি বা ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাসের কারণ হতে পারে কি না, তা নিয়ে পরিবেশবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যদিও ২০২৬ সালে ভারত উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে 'সেকেন্ড জেনারেশন ইথানল' (যা কৃষি বর্জ্য থেকে তৈরি) উৎপাদনের ওপর জোর দিচ্ছে।
পরিবেশের ওপর প্রভাব
তা সত্ত্বেও, ইথানল ব্যবহারের সুফল অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, উচ্চমাত্রার ইথানল ব্যবহারের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে। এটি প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ভারতের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। ২০২৬ সালের ধরিত্রী দিবসের মূল ভাবনা হিসেবে সরকার ইথানলকে 'ভবিষ্যতের জ্বালানি' হিসেবে তুলে ধরছে।
খরচ কত?
ইথানল পেট্রোলের তুলনায় সস্তা। ফলে সাধারণ মানুষের জ্বালানি খরচ কমার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ বা ইঞ্জিন মডিফিকেশনের জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হতে পারে, তা নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আরও স্বচ্ছতা ও ভর্তুকির প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি সরকার পুরনো গাড়িগুলিকে ইথানল-বান্ধব করার জন্য বিশেষ 'কিট' বা অনুদান প্রদান করে, তবেই এই সবুজ বিপ্লব সফল হবে।
২০২৬ সালের ধরিত্রী দিবসে ভারতের ১০০ শতাংশ ইথানল ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা একটি সাহসী পদক্ষেপ। এটি কেবল একটি পরিবেশগত সিদ্ধান্ত নয়, এটি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার স্তম্ভ। তবে এই যাত্রা তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন রাস্তার শেষ গাড়িটিও এই সবুজ জ্বালানিতে চলার উপযুক্ত হবে। প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ এবং জনসচেতনতা— এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই ইথানল হবে ভারতের আগামীর পথ চলার চালিকাশক্তি।
ভারতের সবুজ বিপ্লব কতদিনে সফল হয় তাই দেখার।
