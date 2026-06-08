/INDIA EXPANDS NUCLEAR WARHEADS: ইসলামাবাদের আবার বুক কাঁপাল নয়াদিল্লি, পরমাণু অস্ত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়াচ্ছে ভারত! চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে চিনেরও রক্তচাপ বাড়ল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালকে যুদ্ধের বছর বললে ভুল হবে না। তীব্র সশস্ত্র সংঘাতে মেতেছিল ইরান-ইসরায়েল, রাশিয়া-ইউক্রেন ও ভারত-পাকিস্তান। বিশ্ব দেখেছে সুদান গৃহযুদ্ধ, মায়ানমার গৃহযুদ্ধ, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘর্ষ। এছাড়াও সিরিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো এবং সাহেল অঞ্চলের দেশগুলিতে (মালি, বুর্কিনা ফাসো ও নাইজার) বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল। আন্তর্জাতিক গষেষণা সংস্থা দ্য স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউট ওরফে সিপ্রি বলছে, ২০২৫ সালে ভারত তার পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ সামান্য বাড়িয়েছে এবং পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম নতুন সব ব্যবস্থা বা ডেলিভারি সিস্টেমের উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। ৮ জুন, সোমবার প্রকাশিত ‘সিপরি ইয়ারবুক ২০২৬’ অনুযায়ী, চিনের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম দূরপাল্লার অস্ত্র তৈরির বিষয়ে নয়াদিল্লি অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি মাথায় রেখেই এই পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
সামরিক ব্যয়ে এখন বিশ্বে পাঁচেই ভারত, দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক
সিপ্রি বলছে সামরিক ব্যয়ে এখন বিশ্বে পাঁচেই আছে ভারত। ২০২৫ সালে ভারতের সামরিক ব্যয় ছিল ৯২.১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭. ৬৬ লক্ষ কোটি টাকা), যা ৮.৯ শতাংশ বৃদ্ধিই। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে কেবল আমেরিকা, চিন, রাশিয়া ও জার্মানি। এসআইপিআরআই-এর রিপোর্ট, 'ট্রেন্ডস ইন ওয়ার্ল্ড মিলিটারি এক্সপেনডিচার' অনুযায়ী গত বছর মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাতে যুদ্ধবিমান, ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল। সেই বছর ভারতের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল। সিপরি ২০২১-২৫ সময়কালে প্রধান অস্ত্র আমদানিকারক হিসেবে ১৬২টি দেশকে চিহ্নিত করেছে। শীর্ষ পাঁচটি আমদানিকারক দেশ ইউক্রেন, ভারত, সৌদি আরব, কাতার ও পাকিস্তান। এই দেশগুলি সম্মিলিত ভাবে ওই সময়ে মোট অস্ত্র আমদানির ৩৫ শতাংশ করেছে। বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানির ৮.২ শতাংশ ভারতের দখলে থাকায়, ২০২১-২৫ সময়কালে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক হিসেবে অবস্থান করেছে। সিপ্রি সতর্ক করেছে যে, বিশ্বজুড়ে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো ক্রমশ পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর বেশি নির্ভর করে উঠছে। সিপরি ইয়ারবুক ২০২৬-এর মূল পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, পারমাণবিক অস্ত্রধারী ৯টি দেশ—আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চিন, ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া ও ইসরায়েল, জাতীয় শক্তির হাতিয়ার হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্রের উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভর করছে। এর ফলে পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা ও ভূমিকা হ্রাসের কয়েক দশকের প্রচেষ্টা উল্টো পথে ধাবিত হচ্ছে, অথচ একই সময়ে ভুল হিসাব-নিকাশ ও সংঘাত তীব্রতর হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ছে।
৯৭৪৫টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রাখা হয়েছিল
২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের হিসেব বলছে, বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ১২১৮৭টি ওয়ারহেড আছে। মোট মজুদের মধ্যে প্রায় ৯৭৪৫টি সামরিক মজুদে সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য রাখা ছিল। সিপ্রির হিসাব অনুযায়ী চলতি বছর শুরুর দিকে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার বেড়ে প্রায় ১৯০টি ওয়ারহেডে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান ২০২৫ সালেও নতুন ডেলিভারি সিস্টেম বা ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী ব্যবস্থা তৈরি এবং ফিসাইল মেটেরিয়াল (পারমাণবিক জ্বালানি) সংগ্রহের কাজ চালিয়ে গিয়েছে। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আগামী দশকে তাদের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার আরও প্রসারিত হতে পারে। প্রতিবেদনে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে যে, মজুতকৃত এসব ওয়ারহেডের মধ্যে আনুমানিক ৪০১২টি সক্রিয় বাহিনীর সঙ্গে মোতায়েন ছিল; এর অর্ধেকেরও বেশি (২,১০০-২,২০০টি ওয়ারহেড) ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রে বসিয়ে উচ্চমাত্রার সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছিল বলেই ধারণা। সিপ্রি জানিয়েছে, 'সামগ্রিক ভাবে বিশ্বে পারমাণবিক ওয়ারহেডের সংখ্যা কমছে ঠিকই, তবে এর একমাত্র কারণ হল আমেরিকা ও রাশিয়ার অবসরে চলে যাওয়া ওয়ারহেডগুলি নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রতি বছর যে হারে ওয়ারহেড নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে সেই সংখ্যা কমছে বলেই মনে হচ্ছে। এবং এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, নতুন ওয়ারহেড বিশ্বব্যাপী মজুদে যুক্ত হওয়ার হার শীঘ্রই অবসরে যাওয়া ওয়ারহেড নিষ্ক্রিয় করার হারকে ছাড়িয়ে যাবে।' বিশ্বের মোট পারমাণবিক ওয়ারহেডের প্রায় ৮৬ শতাংশই আমেরিকা ও রাশিয়ার দখলে এবং উভয় দেশই তাদের পারমাণবিক সক্ষমতা আধুনিকীকরণের ব্যাপক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। চিনও তার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের উল্লেখযোগ্য আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ করছে বলেই ধারণা। এই সময়ের মধ্যে তাদের ওয়ারহেডের সংখ্যা ৬০০ থেকে বেড়ে ৬২০-তে পৌঁছেছে। পারমাণবিক অস্ত্রে ব্যবহৃত বিস্ফোরক উপাদানটি হলো ফিসাইল মেটেরিয়াল—যা মূলত উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম অথবা পৃথকীকৃত প্লুটোনিয়াম! সিপ্রি বলছে ভারত ও ইসরায়েল মূলত প্লুটোনিয়ামই উৎপাদন করেছে।
আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাতের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে!
সিপ্রির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাতের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং এতে অন্তত ১৩টি দেশ জড়িত ছিল। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সশস্ত্র সংঘাতের সংখ্যা ২০২৪ সালের তিন থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ছয়তে দাঁড়িয়েছে এবং এতে অন্তত ১৩টি দেশ জড়িত ছিল! আফগানিস্তান-পাকিস্তান; কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড; ভারত-পাকিস্তান; ইরান-ইসরায়েল/আমেরিকা, রাশিয়া/উত্তর কোরিয়া-ইউক্রেন; এবং কঙ্গো-রুয়ান্ডা। সিপরি-র ডিরেক্টর করিম হাগাগ বলেন, 'সাম্প্রতিক দশক কৌশলগত পরিবেশকে আমূল বদলে দিয়েছে। পরম শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যের প্রতিযোগিতার বর্তমান পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি দু'টি মূল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বড় আকারের আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধের পুনরাবির্ভাব এবং আমেরিকা জোট কাঠামোর দুর্বল হয়ে পড়া।' হাগাগের মতে, গত বছর এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূলত চিন ও আমেরিকার মধ্যের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।
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