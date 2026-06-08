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INDIA EXPANDS NUCLEAR WARHEADS: ইসলামাবাদের আবার বুক কাঁপাল নয়াদিল্লি, পরমাণু অস্ত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়াচ্ছে ভারত! চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে চিনেরও রক্তচাপ বাড়ল

INDIA vs PAKISTAN: আবার ইসলামাবাদের বুক কাঁপিয়ে দিল নয়াদিল্লি। পরমাণু অস্ত্রসংখ্যা ক্রমাগত বাড়াচ্ছে ভারত! আর এই রিপোর্ট দিচ্ছে আন্তর্জাতিক স্বাধীন গবেষণা সংস্থা দ্য স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউট ওরফে সিপ্রি! যারা বিশ্বব্যাপী সংঘাত, সামরিক ব্যয়, অস্ত্র বাণিজ্য, এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা করে

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 08, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:05 PM IST
INDIA EXPANDS NUCLEAR WARHEADS: ইসলামাবাদের আবার বুক কাঁপাল নয়াদিল্লি, পরমাণু অস্ত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়াচ্ছে ভারত! চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে চিনেরও রক্তচাপ বাড়ল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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