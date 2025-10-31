IAF To Get Meteor Air-To-Air Missile: পাক-চিনকে বিনিদ্র রাত ভারতের! আসছে বিশ্বের মারাত্মকতম মিসাইল, ২০০ কিমি দূর থেকেই খেল খতম...
IAF To Get Meteor Air-To-Air Missile: আকাশসীমায় দাপট দেখিয়ে পাকিস্তান-চিনকে ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে মেপে নেবে ভারত। এবার বায়ুসেনা পাচ্ছে বিশ্বের মারাত্মকতম মিসাইল। ২০০ কিমি দূর থেকেই শত্রুর খেল খতম করে দেবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার চিন এবং পাকিস্তানকে (China and Pakistan) বিনিদ্র রাত দিতে তৈরি ভারত। আকাশসীমায় আধিপত্য বাড়াতে অটল জোর দিয়ে, ভারত নতুন অভিযান এবং আপগ্রেডেশেনের হাত ধরে ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রদর্শন করেই চলেছে। বিশেষ করে রাফাল (Rafale Fighter Jets) যুদ্ধবিমানগুলি ইতিমধ্যেই অপারেশন সিদুঁরের (Operation Sindoor) সময়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। জটিল মিশনে নির্ভুলতা, তত্পরতা এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি তা প্রমাণ করেছে। সেই কথায় মাথায় রেখেই রাজা রাফালের সমরসজ্জায় জুড়ছে 'বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র'- মেটিয়োর মিসাইল (Meteor Missile)
কী এই মেটিয়োর মিসাইল
মেটিয়োর একটি অত্যাধুনিক সক্রিয় রাডার-নির্দেশিত বিয়ন্ড ভিজ্যুয়াল রেঞ্জ এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল (BVRAAM) সিস্টেম যা ইউরোপীয় কনসোর্টিয়াম MBDA দ্বারা নির্মিত। এটি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এয়ার-টু-এয়ার মিসাইলগুলির মধ্যে একটি হিসাবেই বিবেচিত হয়। মূলত এর অনন্য র্যামজেট প্রোপালশন সিস্টেমের জন্য পরিচিত যা টেকসই থ্রাস্ট এবং একটি বৃহৎ 'নো-এস্কেপ জোন' দেয়। ছয়টি ইউরোপিয়ান দেশের সহযোগিতায় মেটিয়োর তৈরি করা হয়েছে। আমেরিকা, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন এবং সুইডেন। রাফাল ছাড়াও ইউরোফাইটার টাইফুন, সাব জেএএস ৩৯ গ্রিপেন, লকহিড মার্টিন, এফ-৩৫ লাইটনিং টু ও কেএআই কেএফ-২১ ব্রোমেই থেকে মেটিয়োর মিসাইল নিক্ষেপ করা যায়।
মূল বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা
প্রপালশন
উৎক্ষেপণের পর পুড়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী কঠিন জ্বালানি রকেট মোটরের বিপরীতে, মেটিয়োর একটি থ্রোটেবল কঠিন জ্বালানিযুক্ত র্যামজেট মোটর ব্যবহার করে যা তার উড়ানের সময় ক্রমাগত থ্রাস্ট দিতে থাকে। এটি ক্ষেপণাস্ত্রটিকে চরম পরিসরেও উচ্চ গতি এবং গতিশক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা এটিকে উচ্চতর কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
গতি এবং পরিসর
মেটিয়োর ম্যাক ৪ এর চেয়ে বেশি গতিতে ছুটতে পারে। যদিও এর আনুষ্ঠানিক অপারেশনাল রেঞ্জ সাধারণত ১০০ কিলোমিটার (৬০ মাইল) এর বেশি তালিকাভুক্ত। অনুমান অনুসারে সর্বোত্তম পরিস্থিতিতে এর সর্বোচ্চ পরিসর ২০০ কিলোমিটার (১২০ মাইল) অতিক্রম করতে পারে। এর নো-এস্কেপ জোন (যে এলাকাতে একটি লক্ষ্যবস্তু ক্ষেপণাস্ত্রকে ছাড়িয়ে যেতে বা অতিক্রম করতে পারে না) অন্যান্য বর্তমান BVRAAM, যেমন AIM-120 AMRAAM এর তুলনায় কয়েকগুণ বড়।
গাইডেন্স সিস্টেম
এটি ইনার্শিয়াল গাইডেন্স, মিড-কোর্স আপডেটের জন্য একটি দ্বি-মুখী ডেটালিংক এবং টার্মিনাল গাইডেন্সের জন্য একটি উন্নত সক্রিয় রাডার সিকারের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। ডেটালিংক লঞ্চ বিমান বা অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মগুলিকে (যেমন AEW&C বিমান) রিয়েল-টাইম টার্গেট তথ্য বা পুনঃলক্ষ্য নির্দেশাবলী প্রদান করতে দেয়, নেটওয়ার্ক-কেন্দ্রিক পরিবেশে নমনীয়তা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
ওয়ারহেড এবং ফিউজিং
মেটিয়োর একটি উচ্চ-বিস্ফোরক ব্লাস্ট-ফ্র্যাগমেন্টেশন ওয়ারহেড দিয়ে সজ্জিত, যা সর্বাধিক প্রাণঘাতীতার জন্য ডিজাইনড। বিভিন্ন ধরণের সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে ধ্বংস নিশ্চিত করার জন্য এর নৈকট্য এবং প্রভাব উভয়ই রয়েছে।
টার্গেট এনগেজমেন্ট
এটি সমস্ত আবহাওয়ায় এবং ঘন ইলেকট্রনিক যুদ্ধ পরিবেশে, যেমন অ্যাজাইল ফাইটার জেট, ছোট মনুষ্যবিহীন বিমান (UAV) এবং ক্রুজ মিসাইল সহ বিস্তৃত আকাশ হুমকির মোকাবিলা হতে পারে।
'বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র'
ভারত ফ্রন্টলাইন ফাইটার রাফালের বহরের জন্য মেটিয়োর এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল অধিগ্রহণ করছে। ভারতীয় যুদ্ধবিমানের র মধ্যে রাফালই একমাত্র ২০০ কিলোমিটার রেঞ্জের ইউরোপীয় ক্ষেপণাস্ত্র মেটিয়োর নিক্ষেপ করতে সক্ষম। ইউরোপীয় সংস্থা এমবিডিএ-র তৈরি এই মেটিয়োর বিয়ন্ড-ভিজ্যুয়াল-রেঞ্জ মিসাইল কেনার জন্য প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার প্রস্তাব প্রতিরক্ষামন্ত্রক দিয়েছে। শীঘ্রই এক উচ্চ-স্তরের বৈঠকে এটি অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই খবর। ভারত ২০১৬ সালে ফ্রান্স থেকে নেওয়া ৩৬টি রাফালের প্রথম ব্যাচের সঙ্গে মেটিয়োর অর্ডার করেছে। এগুলি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আসা ২৬টি নৌ রাফালেরও অংশ। যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আসার কথা রয়েছে।
